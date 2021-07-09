Штамм «дельта» привозят с Мальдив. Но закрывать границы не нужно, считают в Госдуме

Закрывать границы, чтобы предотвратить завоз индийских вариантов коронавируса «дельта» и «дельта плюс», нецелесообразно, поскольку они уже циркулируют внутри России. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Определенные границы уже достаточно ограничены по степени контактов с другими странами. К тому же индийский вариант вируса уже давно находится в России — перекрывать пути, чтобы предотвратить его проникновение, уже поздно. Тем не менее следует отслеживать обстановку в тех странах, откуда штаммы «дельта» и «дельта плюс» могут завезти», — отметил эпидемиолог.

С ним согласен первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Это одно из направлений государственной политики по обеспечению здоровья и безопасности наших людей, но злоупотребление этими ограничениями ничем хорошим не сулит, потому что граждане все равно находят разного рода лазейки, чтобы съездить в Европу или другие места отдыха. Однако, если там есть большое распространение коронавируса, естественно, необходимо ограничивать, но это не значит, что все подряд надо закрывать.

Если в определенной стране увеличивается число заболевших, то, конечно, нужно закрывать — это один из отработанных вариантов», — добавил депутат.

Между тем Покровский отметил, что введение ограничения на авиасообщение чревато экономическими последствиями — властям необходимо продумать, что можно предложить гражданам взамен.

«Нужно совершенно четко продумывать, например, те же самые поездки на Мальдивы. Их придется заменить путешествием на Белое море. Хотя конкретно Мальдивы не такая большая проблема — слишком дорого.

При решении о закрытии авиасообщения власти в первую очередь буду оценивать степень угрозы. Если Мальдивы действительно представляют такую опасность, то, может быть, пойдут и на ограничение в эту страну», — поясняет он.

Вместе с тем, по словам собеседников «Газеты.Ru», если штамм «дельта» уже активно распространился на территории России, то сдержать вспышку «дельты плюс» еще возможно.

«Штамм «дельта плюс» могут сдержать те же самые мероприятия или, возможно, действительно перекрытие контакта с теми странами, откуда этот вирус могут привезти. Кроме того, необходимо выявлять всех, кто прибывает из-за рубежа и болен или просто является носителем коронавируса, и изолировать их», — подчеркнул Покровский.

«Государство со своей стороны сделало часть работы. В частности, по приезде необходимо сдать ПЦР-тест. Чего-то нового придумывать не нужно. Самое главное направление — это, конечно, вакцинация», — уточнил Тумусов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеведущей «России-1» Наиле Аскер-заде, что штамм коронавируса «дельта» попадает в Россию с Мальдив, из нескольких европейских стран и США. Привозят его сами россияне, которые возвращаются с отдыха.

«Штамм «дельта», то, что мы видим на сегодняшний день, — это хороший отдых на Мальдивах. Это несколько европейских стран, которые сейчас точно абсолютно показывают, что у них уже до 70%, до 90% имеет место распространение (этого штамма). Ну и Соединенные Штаты», — сказала Попова.

Также главный санврач считает, что Россия может претендовать на звание «самой передовой страны» в борьбе с ковидом. Но для этого нужно привить все население.