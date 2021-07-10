«Форсаж» не прошел: ветеран Пронин отбился от мошенников

Ветерана Великой отечественной войны Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы 9 мая, снова попытались обмануть мошенники. Как передает сайт kp.ru, ветеран написал заявление в правоохранительные органы после того, как 7 июля на его домашний телефон позвонила представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда женщина.

Она сообщила, что Пронину нужно оплатить штраф за просроченную аренду банковской ячейки — 145 тыс. рублей — и связаться c «судебным приставом» Иваном Деминым.

В этой ячейке, как указали аферисты, хранилась денежная компенсация. По словам мошенников, Пронин мог ее получить в качестве возмещения морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике.

Как сообщается на сайте МВД, Пронин позвонил «судебному приставу», и мужчина сказал, что чернобыльцам и ветеранам труда положена скидка на штраф в 50%. Он предложил перевести 75 тыс. рублей через систему «Форсаж» на имя Людмилы Шишкиной или сделать перевод по обычной почте на имя Светланы Васильевой.

Однако на этот раз уловки мошенников не сработали.

«Пенсионер, понимая, что в данную медицинскую организацию никогда ранее не обращался, прервал все разговоры и обратился в правоохранительные органы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивает полиция.

Первая попытка

В начале июня неизвестный позвонил Пронину и убедил его снять с личного счета в банке 400 тыс. рублей, а затем передать деньги его помощнику.

Мошенник тогда представился участковым и предложил обращаться по любым вопросам. Вскоре его сообщник позвонил Пронину и сказал, что убьет его самого и его супругу, потребовав выкуп в размере 400 тыс. рублей.

Ветеран обратился к «участковому», и тот убедил его передать деньги, якобы чтобы поймать вымогателя с поличным. Ветеран снял в банке деньги и сбросил их в пакете с балкона, как попросил злоумышленник. После чего оба афериста перестали выходить на связь.

Спустя несколько дней подозреваемых задержали. Один из них заверил, что не знает, за что задержан.

«Не знаю, за что задержан, выполнял заказ по инкассации. Мужчина сказал, что большая сумма и боится выносить, поэтому скинул через окно. Деньги были в мешке. Потом я их скинул заказчику через терминал. Заказчика я не видел никогда, мы общались с ним по телефону», — сказал он.

Как выяснили полицейские, координацию действий мужчин в Москве осуществляли из-за рубежа. Виновным грозит до 1,5 лет лишения свободы.

Василий Гаврилович Пронин — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в битве на Курской дуге, сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы 9 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ситуацию с хищением средств у Пронина «чудовищной».