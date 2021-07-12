«Нужно быть настойчивым и требовать»: как получают медотвод от вакцинации

Люди с аутоиммунными заболеваниями и раком пожаловались «Газете.Ru» на сложности в получении медотвода от вакцинации от ковида. Терапевты и узкопрофильные специалисты перекладывают ответственность за оформление справки друг на друга и отказываются подписывать противопоказания без объяснения причин. В итоге процесс затягивается, а работодатели начинают грозить увольнением. Как все же получить медотвод в таких обстоятельствах, рассказал юрист.

38-летняя Мария из Москвы, которая страдает аутоиммунным заболеванием, в июне решила оформить медотвод от прививки и обратилась к терапевту.

«В выписках из больницы жирным шрифтом написано, что любая вакцинация для меня проводится только при срочной необходимости и под наблюдением! Я была уверена, что это является весомым показанием к медотводу», — рассказала москвичка.

Терапевт, который лечит Марию несколько лет, указала в выписке, что ей вакцинация от коронавируса не рекомендована. После этого женщину отправили заверять справку у главного врача поликлиники. По словам Марии, медик подписывать назначение отказалась.

«Так и сказала мне: идите и прививайтесь! На мой вопрос — «берет ли она на себя ответственность за последствия» — сказала, что не берет. Но и медотвод не подпишет!» — посетовала Мария.

Жительница Москвы собрала все предыдущие противопоказания и назначения специалистов к прививкам и с трудом добилась получения медотвода — его подписал главврач медучреждения после того, как женщина пригрозила обратиться в Минздрав.

В аналогичную ситуацию попала 50-летняя Екатерина из Санкт-Петербурга. В своем посте в соцсети Facebook она отмечала, что тоже не смогла получить медотвод, несмотря на то что у нее есть аутоиммунное заболевание.

«Я, будучи в абсолютной уверенности, что получу медотвод, поскольку имею устную рекомендацию иммунолога даже антибиотики принимать только при угрозе жизни, звоню в клинику, в которой наблюдаюсь. Она частная. Ответ: «Медотводов не даем», — написала Екатерина 25 июня.

После этого женщина обратилась в государственную поликлинику, где ей также ответили отказом. По ее словам, администрация учреждения мотивировала это новым постановлением.

«Мне ответили: «Пришел приказ со словами, что противопоказаний нет. Прививать поголовно всех, включая беременных и кормящих. Попробуйте обратиться в комиссию по медотводам (дали адрес), может быть вам его дадут»», — говорится в посте Екатерины.

Петербурженка пожаловалась, что без медотвода ее теперь могут отстранить от работы.

45-летняя Ирина из Ижевска с раком молочной железы также не сразу смогла получить медотвод. Женщина пыталась оформить документ у терапевта в июне 2021 года, однако врач ей отказал. После этого она обратилась в онкодиспансер.

«Врач направил меня в онкологический диспансер, сказал, что сам назначать ничего не будет. Когда я пришла туда, мне тоже выдавать ничего не собирались», — сообщила Ирина «Газете.Ru».

После отказа женщина попросила подписать документ о том, что специалисты берут ответственность за ее здоровье в случае побочных эффектов от вакцины. По словам Ирины, после этого медотвод ей выдали.

«Нужно быть настойчивым и требовать», — посоветовала Ирина.

На сегодняшний день существует два абсолютных противопоказания для вакцинации: сильная аллергическая реакция на компоненты вакцины или возраст за пределами разрешенного, рассказал «Газете.Ru» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. «Для «Спутника» — младше 18 лет, для всех остальных отечественных вакцин еще и возраст старше 60 лет», — добавил он.

Рак же, например, не является абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса — прививаться можно, но только в определенный период.

«Всем пациентам с онкологическими заболеваниями можно прививаться, если они не проходят лечение либо за две недели до его начала. Вакцинация противопоказана при химиотерапии, поскольку организм не сможет выработать антитела», — отметила врач-инфекционист Анастасия Новикова.

Пациентам с аутоиммунными, воспалительными, ревматологическими заболеваниями, а также людям с проблемами свертываемости крови необходимо предварительно проконсультироваться с врачом. Если вакцина не противопоказана, необходимо подобрать препараты, которые облегчат и предупредят побочные эффекты.

Медицинский юрист Олег Печерей объяснил, что отказ врача выдать медотвод при наличии противопоказаний можно оспорить в суде.

«Можно пройти независимую экспертизу о состоянии здоровья и впоследствии попытаться оспорить решение медика в судебном порядке», — уточнил эксперт.

Если противопоказания к вакцинации доказать все же получилось, эта информация появится в электронной медицинской карте. После этого пациент сможет получить на сайте «Госуслуги» QR-код, который можно использовать для посещения общественных заведений.

В Госдуме отметили, что на сегодняшний день нет четкой системы получения медицинских отводов от вакцинации от коронавируса. Заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разработать единый регламент для предоставления этих документов.

«Считаю, что должно быть не только увеличено количество мест, где люди могут подтвердить свои противопоказания, но и создан четкий и понятный всем единый регламент получения отводов, доведенный до всех причастных к вакцинации медработников», — написал депутат в своем Telegram канале 12 июля.

Помимо этого, вице-спикер Госдумы отметил, что необходимо увеличить количество мест, где люди могут подтвердить свои противопоказания.