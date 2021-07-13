«Не нам решать»: когда ВОЗ и ЕС одобрят «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения вряд ли одобрит вакцину «Спутник V» раньше осени, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. При этом в РФПИ считают, что о препарате уже есть «много позитивной информации». Затягивание процесса может говорить о некоторой дискриминации, считают в России.

Ориентироваться на осень

Центр имени Гамалеи подал заявку на сертификацию «Спутника V» в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения в ноябре прошлого года, однако ответ ждет до сих пор. В руководстве ВОЗ в свою очередь также не делают прогнозов относительно сроков возможной регистрации российской вакцинации — документы изучаются международными экспертами. Эксперт ВОЗ Марианджела Симао, заявила, что процесс оценки «Спутника V» может быть завершен в течение лета.

Однако, судя по всему, раньше осени «Гам-КОВИД-Вак» одобрение ВОЗ не получит. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы ожидали [одобрение], возможно в сентябре, возможно в октябре. Но это, конечно, им решать. Думаю, уже достаточно позитивной информации о «Спутнике V»... У нас была одна инспекция ВОЗ, будет еще одна инспекция ВОЗ, так что мы ожидаем, что это произойдет осенью», — заявил Дмитриев в эфире India Today.

Инспекционная группа ВОЗ, приезжавшая в Россию на площадки в мае-июне, где производят «Спутник», выявила недочеты на производстве «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе. Всего специалисты сделали замечания по семи пунктам, которые, впрочем, не касались сомнений в качестве самой вакцины. Вскоре, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все недочеты были устранены производителем. Это единственная площадка, к которой у ВОЗ возникли вопросы, — всего эксперты тогда проверили четыре из семи предприятий.

Почему «Спутник» все еще не одобрили

В марте глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге дал понять, что регистрация «Спутника» затягивается из-за того, что регулятор все еще не получил всю документацию по лекарственному препарату от России. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус со своей стороны позднее заверил, что делается все возможное для ускорения процесса прохождения «Спутником» регистрации.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в ходе встречи G20 в Италии высказал мнение, что ВОЗ затягивает одобрение «Спутника», в чем, по его словам, присутствует некоторая дискриминация.

«Но вы понимаете, что мы поставляем свою вакцину, у нас двусторонние соглашения чрезвычайного характера с более чем 60 странами. На нас лежат весьма масштабные обязательства, которые надо выполнять на фоне собственной потребности в вакцинации. Поэтому говорить, что нас не пускают на рынок, потому что ВОЗ и ЕМА не одобрили наш препарат, — это натяжка», — объяснял дипломат, чьи слова приводит ТАСС.

Евросоюз против российских вакцин

Куда более остро вопрос одобрения «Спутника» стоит не в ВОЗ, а в Евросоюзе. РФПИ отправил заявку на регистрацию препарата Европейским агентством по лекарственным средствам в январе. В июне регулятор совместно с ВОЗ завершил осмотр площадок производства препарата. После этого в РФПИ рассказали, что все документы по вакцине, связанные с клиническими исследованиями, EMA получило, и ожидание одобрения может составить еще несколько месяцев.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин констатировал, что одобрение «Спутника» в Евросоюзе задержалось. Он связал это с политическим подтекстом.

«Я не хочу обвинить экспертов, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС», — сказал он.

Премьер-министр Италии Марио Драги позднее подчеркнул, что «Спутник» никогда не пройдет сертификацию в EMA. Он не объяснил, что на это указывает, ограничившись фразой «мы пришли к такому выводу». При этом Италия призывает одобрить российскую вакцину, в отличие, например, от категорической позиции Франции.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон на прошлой неделе призвал страны-партнеры «сказать «нет» российским и китайским вакцинам и использовать только те препараты, в которых республики уверены и которые рекомендует EMA — то есть Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Позже Бон также раскритиковал позицию Греции, которая на национальном уровне решила считать привитыми тех, кто вакцинировался «Спутником». По его словам, это вопрос науки, а не политики.

У России по этому поводу другое мнение. Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала Бона «лоббистом», а его заявления — «дискриминационными, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации». Согласно позиции России, Франция не имеет права диктовать другим странам и народам, какими вакцинами им прививаться.

«Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса», — написала Захарова в Telegram.

Глава института Гамалеи Александр Гинцбург также отметил, что процесс одобрения «Спутника» в ЕС, возможно, затягивается из-за политических причин. Он считает, что евробюрократия, «продвигающая свои продукты», опасается, что российская вакцина иностранные аналоги «задвинет» своими потребительскими свойствами.

Где уже признали «Спутник»

Несмотря на то что «Гам-КОВИД-Вак» все еще не получил одобрение ВОЗ и EMA, препарат стал массовым не только в России, но и в других странах мира — сейчас России импортирует вакцину почти в 70 государств (их общая численность населения превышает 3 млрд человек), некоторые из которых, в частности, Аргентина, Венгрия и Мексика, уже признали его высокую эффективность.

Страны Евросоюза с юридической точки зрения могут закупать вакцины, которые не входят в общий пакет ЕС. Но пока «Спутник» используется только в двух государствах Евросоюза — в Венгрии и Словакии. Тем не менее Италия, Австрия, Испания, Греция выразили готовность если не признать у себя «Спутник» до одобрения EMA, то хотя бы разрешить считать вакцинированными привитых этим препаратом в своих странах.

Решительно против «Спутника» же настроены Франция, Литва и Польша. Также подождать сертификации препарата EMA до принятия решений об использовании его в стране рекомендует Германия.