«Люди ведомы эмоциями»: муфтий осудил массовую драку мигрантов

На юго-востоке Москвы сотни мигрантов, в числе которых были граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Азербайджана, устроили драку. Конфликт таджика и двух киргизов мог стать причиной побоища, пишут СМИ. Духовное управление мусульман считает такое поведение недопустимым и призывает участников к благоразумию, заявил «Газете.Ru» муфтий столицы. В Федерации мигрантов в свою очередь сообщили, что все зачинщики уже установлены и будут задержаны.

Массовая драка мигрантов, произошедшая ночью на Зеленодольской улице в столичных Кузьминках, прошла в священный для мусульман месяц Зуль-хиджа, а в этот период любая агрессия недопустима, сообщил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Это представители соседствующих, братских государств — их очень многое связывает. У нас наступил один из священных запретных месяцев Зуль-хиджа, в котором любая агрессия категорически запрещена и недопустима. Мы полностью порицаем это и призываем к благоразумию, чтобы люди взвешенно подходили к своей жизни.

К сожалению, в таких ситуациях люди больше ведомы эмоциями, нежели разумом. Есть подстрекатели, которые на национальной нотке людей подвигают к таким плачевным поступкам, но, тем не менее, оправдания и объяснения этому нет. Тем более, находясь на чужой земле, доказывать правоту друг другу абсолютно неприемлемо»,

— сказал он.

Такие инциденты, как массовая драка, не систематичны, отметил в свою очередь президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов

«Если посмотреть статистику по годам на сайте Генпрокуратуры, то мы увидим, что в среднем мигранты совершают правонарушения и преступления реже, чем граждане России. 99,9% мигрантов законопослушные, работают, добросовестно платят за патент НДФЛ», — сказал он «Газете.Ru».

В потасовке участвовали нелегальные мигранты, отмечает глава центрального совета общероссийской общественной организации «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев» (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев.

«Эта ситуация — конкретная дикость. Благодаря нелегальной миграции такие люди себе позволяют вот так себя вести. Причин такой массовой драки может быть много. В первую очередь, они находятся на другой территории и нет контроля над ними: ни родительского, ни социального.

Также, если бы они были воспитанные и грамотные люди, то они бы нашли заработок у себя дома, потому что есть большая конкуренция среди групп трудовых мигрантов, что тоже сказывается», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

По словам Коженова, почти все участники драки уже задержаны, а зачинщики вычислены.

«Но иногда возникают вот такие горячие парни. Проводится большая работа — система «Безопасный город» работает очень хорошо. К сожалению, такое случается, но эти люди в Россию уже никогда не вернутся», — добавил президент Федерации мигрантов России.

Чтобы в будущем избежать подобных инцидентов, властям необходимо усилить миграционный надзор, подчеркнул Худайбердиев.

«Чтобы мигранты были подконтрольные и легальные — то есть приехали, заработали и уехали. Чем больше нелегалов, тем хуже будет обостряться ситуация в сфере преступности», — пояснил он.

Массовая драка в столичных Кузьминках произошла вечером 12 июля — в ней приняли участие от 150 до 200 человек.

«Сначала была потасовка под окном. Поехал наряд ППС с двумя сотрудниками. Толпа разбежалась. Одного человека из толпы задержали, остальные убежали. Но минут через 20 человек 15 повели со стороны двора, в сторону метро», — рассказал «Газете.Ru» москвич Илья Карпов.

В конфликте, как сообщают СМИ, принимали участие граждане Узбекистана, Киргизии, а также Таджикистана, Туркмении и Азербайджана.

Среди участников драки есть пострадавшие, передавал «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Три человека, по данным агентства, были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте. «В основном колото-резаные раны и ушибы», — отметил собеседник издания.

После драки были задержаны 102 мигранта из Средней Азии — они будут депортированы из России, сообщили в МВД.

По предварительным данным, причиной конфликта стал инцидент 11 июля, случившийся в Химках. Два киргиза получили удары ножом, их товарищи решили отомстить нападавшим и «забили стрелку» в Кузьминках.