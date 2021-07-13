Ревновал и избивал жену. Подробности инцидента в Иркутске

Против жителя Иркутска, угрожавшего сброситься с балкона вместе с малолетним ребенком, возбуждено уголовное дело — ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Предположительно, мотивом задержанного — 34-летнего Романа Терентьева — стала ревность. Правоохранители также зафиксировали побои у его супруги, которая ранее подала на развод. Состояние ребенка, которого подозреваемый удерживал на балконе, удовлетворительное.

Что произошло

Днем 13 июля на улице Советской в Иркутске мужчина вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 13-м этаже и на протяжении нескольких часов угрожал прыгнуть вместе с 3,5 годовалым ребенком, которого держал на руках. Как выяснилось позднее, участник инцидента — 34-летний Роман Терентьев. Очевидцы сообщали, что, уже стоя на балконе, он кричал об изменах жены и требовал встречи с ней.

Версии намерений Терентьева в СМИ разнятся. Изначально он якобы утверждал, что сам не собирается прыгать, поскольку ребенок «не его». Как пишет Life, накануне у Терентьева начался бракоразводный процесс, после чего он прислал супруге сообщение о том, что готовит «сюрприз» — прямую трансляцию, как они с ребенком «умрут». Источник также дополняет, что Терентьев уличил жену в измене, установив втайне от семьи скрытую камеру дома, которую впоследствии сам уничтожил.

Соседка Терентьева с 10-го этажа рассказала Telegram-каналу Mash, что мужчина обвинял жену в изменах и говорил, что «что его все предали, он остался один и хочет умереть».

Все это время ребенок, которого Терентьев угрожал скинуть, был раздет, плакал и просил отпустить его. «Ребенок абсолютно замерзший, у него все ноги синие (за время развития событий в Иркутске поменялась погода — пошел сильный дождь). Слышу ребенка, как он говорит: «Я боюсь, отпусти меня», — пояснила очевидица.

Спасательная операция

Полицию на Советскую улицу вызвали свидетели вскоре после того, как мужчина появился на балконе и привлек к себе внимание. Когда внизу дома появились спасательные службы, собралась толпа, в ответ на что Терентьев пригрозил начать действовать, если люди не разойдутся. Территорию оцепили, к операции привлекли психологов.

В разговоре с полицейскими Терентьев потребовал привезти супругу. Спасатели в свою очередь не предпринимали попытки снять мужчину с балкона, опасаясь последствий. К переговорам с Терентьевым подключились жители соседних квартир, а также друг семьи, уговаривающий его не прыгать хотя бы с ребенком.

К месту событий вскоре доставили жену Терентьева, которая билась в дверь, плакала и просила впустить ее в квартиру со словами «Рома, мы все тебя любим и обнимаем! Не совершай глупость». На видео у женщины видны два синяка под глазами, ранее она жаловалась в полицию на избиения и грозилась подать на развод. В разговоре с Терентьевым она обещала, что заберет заявление, если он отпустит ребенка и вернется в квартиру.

После беседы с супругой мужчина отдал ребенка, но затем снова забрал его на балкон. Мальчик продолжал плакать, хватался за перила руками, но отец не позволял ему вернуться в квартиру. Сотрудники МЧС установили на крыше магазина на третьем этаже надувной спасательный куб на случай, если Терентьев решит прыгать.

Следом Терентьев выдвинул новые условия: он потребовал, чтобы жена отказалась от ребенка при разводе, а у полицейских попросил принести ему бутылку водки и сигареты.

В итоге Терентьев вновь вернул ребенка, на этот раз — окончательно. Это случилось после того, как сотрудники принесли ему водку и сигареты. Сам же он вернулся на балкон. В подъезд прибыл спецназ, который вскоре задержал мужчину.

Ребенка забрали на медобследование, но, по предварительным данным, с ним все в порядке, это подтвердили в МВД.

Возбуждено дело

Следственный комитет РФ возбудил против Терентьева уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребенка). Адвокат Оксана Михалкина в беседе с РИА «Новости» пояснила, что мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Терентьева в настоящий момент допрашивают.

«Задержан за угрозу убийством. Я этого делать не хотел, а хотел повлиять на свою жену, чтобы она обратила на меня внимание, так как я ее люблю очень сильно и искренне», — говорит Терентьев на видео допроса, которое опубликовал Life Shot.

Как уточнили в пресс-службе региональной полиции, инциденту предшествовала «острая конфликтная ситуация в семье». Глава пресс-службы регионального ГУМВД Герман Струглин подтвердил, что у женщины присутствует следы побоев, которые, судя по всему, были нанесены ей недавно. Несколько дней назад она обращалась в правоохранительные органы.

В СМИ пишут, что в субботу Терентьев проник в квартиру, из которой его выгнала жена, и связал скотчем 19-летнего сына женщины от первого брака за то, что тот отказался «напугать маму» с целью признания ей факта измены. Связанным молодой человек пролежал шесть часов. Когда хозяйка вернулась домой, он угрожал убить ее молотком и сломал ей очки — чтобы все видели побои. Пасынок Терентьева в это время ничего не мог сделать, поскольку мужчина надел на него наушники и включил музыку, когда тот лежал связанным.

Уходя, мужчина забрал дорогой велосипед и золотые украшения. Все это время младший ребенок находился у родственников.

Из разговора с отчимом старший сын Данил понял, что претензии у Терентьева по поводу возможной измены возникли из-за того, что жена была в онлайне в социальной сети поздней ночью.

Затем Терентьев забрал сына из детского сада и увел в неизвестное место, после чего стал шантажировать жену угрозами сброситься вместе с сыном. Все это время семья не знала, где находится ребенок, а также была не в курсе о существовании квартиры на Советской, где все впоследствии и произошло. Вместе с Терентьевым женщина жила в другой квартире, которую взяла в ипотеку, утверждает Life Shot.

Прокуратур Октябрьского района Иркутска также проведет свою проверку по поводу соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего, условий его проживания в семье, рассказали в ведомстве РИА «Новости». По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Кто такой Терентьев

Бывшая девушка задержанного жителя Иркутска заявила, что «не удивилась» произошедшей ситуации, при этом не пояснив, что имеет в виду. Ее слова передавала сестра Елена К. (имя изменено) в разговоре с «Газетой.Ru», оценивая личность Терентьева.

Собеседница подчеркнула, что с ее сестрой мужчина состоял в отношениях семь лет назад, но был «адекватным». При этом за ним замечалось пристрастие к алкоголю.

«Я этого человека почти не знала, с ним когда-то встречалась моя сестра, говорит, что был адекватный, выпивал. Его надо на наркотики проверить», — рассказала она.

На вопрос о том, замечала ли она патологическую ревность со стороны Терентьева, женщина ответила отрицательно.