«Вы в гостях, соблюдайте российские законы»: как в Москве отреагировали на бойню в Кузьминках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в России, как и в других странах, есть бытовые проблемы, но нет межнациональных. Так он прокомментировал массовую драку между киргизами, таджиками, узбеками и туркменами, которая произошла вечером 12 июля в Кузьминках.

Кремль не видит особых межнациональных проблем в России. Пока в стране проявляются только бытовые конфликты, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара», — так он ответил на вопрос о том, привлекла ли массовая драка в Москве внимание российского президента.

Песков подчеркнул, что на инцидент, который произошел в московских Кузьминках, «должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу».

Драка с участием около 200 человек

Вечером 12 июля на Зеленодольской улице в Кузьминках произошла массовая драка выходцев из стран Средней Азии. В ней участвовали порядка 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Об этом говорится в постановлении Кузьминского суда.

В документе, как пишет РИА «Новости», сказано, что перед массовой дракой мигранты устроили несогласованное «публичное массовое мероприятие в сочетании форм митинга и шествия», сопровождавшееся «скандированием лозунгов на национальных языках».

В ходе потасовки ее участники выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и мешая пешеходам. Несколько человек были госпитализированы, в том числе с ножевыми ранениями. Полицейские задержали 103 человек. В отношении них составили административные протоколы за нарушение правил въезда в РФ и нарушения режима пребывания в стране, мелкое хулиганство, нарушение порядка проведения собраний. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Накануне, 13 июля, суд приговорил шестерых участников к 15 суткам административного ареста. В МВД отмечали, что нарушители правопорядка будут выдворены из страны, но пока этот вопрос не решался.

По предварительной версии, причиной конфликта стал инцидент 11 июля. Он произошел в Химках. Два киргиза получили удары ножом, а их товарищи решили отомстить и «забили стрелку» в Кузьминках.

В московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции привели немного другие данные:

«Установлено, что поводом для выяснения отношений стал бытовой конфликт между приезжими, произошедший несколькими днями ранее на территории Московской области, в ходе которого за медицинской помощью обратились 3 иностранных гражданина».

В ведомстве добавил, что считают произошедшее чрезвычайной ситуацией, пишет РИА «Новости».

В то же время суд постановил, что драка у метро «Кузьминки» произошла из-за межнационального конфликта, в котором приняли участие граждане нескольких стран Средней Азии, передает ТАСС.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ на произошедший инцидент напомнил, что рабочие мигранты, приезжая в России, должны соблюдать ее законы и помнить, что они «в гостях».

«Уверен, правоохранительные органы во всем разберутся, но хочу напомнить участникам этого безобразия: вы в гостях, будьте добры, соблюдайте российские законы и традиции, драки и поножовщина у нас не приняты и караются законом», — написал он в своем Telegram-канале.

Муфтий Москвы Ильдар Крганов отметил, что поведение мусульман, которое привело к драке, недопустимо.

«Мы знаем, что между отдельными людьми в странах Средней Азии есть проблемы, и недавние конфликты, которые мы там видели и наблюдали, происходят. Но мы против того, чтобы эти конфликты переносили жители этих стран на территорию нашей страны. Это должно пресекаться законом», — сказал он на пресс-конференции в Москве 14 июля.

Ранее в комментарии «Газете.Ru» он выразил подобное мнение. «У нас наступил один из священных запретных месяцев Зуль-хиджа, в котором любая агрессия категорически запрещена и недопустима. Мы полностью порицаем это и призываем к благоразумию, чтобы люди взвешенно подходили к своей жизни», — отметил он.