«Ехал на работу на велосипеде»: 80-летний ученый не выжил после удара самоката

Российский ученый-биолог, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев, приходившийся правнуком по прямой линии поэту Федору Тютчеву, скончался на 81-м году жизни в результате ДТП с участием электросамоката. Это не первый летальный случай после аварий с использованием средств индивидуальной мобильности за этот год, а общий прирост таких ДТП за пять месяцев 2021-го составил практически 200%. Власти готовят меры регулирования езды электросамокатчиков.

Несчастный случай с ученым Иваном Пигаревым произошел утром 14 июля. Как рассказали в исследовательском Институте проблем передачи информации имени Харкевича, накануне Пигарев ехал на работу, управляя велосипедом, и стал участником смертельного столкновения с самокатчиком. Впоследствии ученого доставили в больницу, но спасти не смогли.

Об этом в институте узнали из сообщения дочери Пигарева на Facebook. В управе района Раменки впоследствии подтвердили информацию о ДТП.

«Иван Николаевич у нас ездил на работу на велосипеде. Вчера, по той информации, которая к нам пришла, он столкнулся с самокатом, оба человека получил травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», — приводит слова заместителя директора института Кирилла Иванова РИА «Новости».

«МК» эти сведения дополняет тем, что инцидент произошел на западе Москвы — в районе набережной Воробьевых гор, жил ученый в корпусе МГУ им. Ломоносова. Со слов сына Пигарева, ученый часто передвигался на велосипеде в летнее время, был в хорошей физической форме и ясном уме. Как пишет источник, Пигарев столкнулся с самокатчиком — 38-летним уроженцем Белоруссии — на одном из виражей велодорожки, неудачно упал и ударился головой об асфальт. С тяжелыми травмами доктора биологических наук доставили в Городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. Что касается второго участника ДТП, то он находится в реанимации.

Канал «360» со ссылкой на все того же Иванова пишет, что смерть Пигарева врачи констатировали примерно в 22.40, после проведенной операции он не вышел из комы.

В СК подтвердили, что Пигарев скончался после столкновения с самокатом. Ведомство проводит доследственную проверку.

Пигарев закончил биолого-почвенный факультет МГУ и работал в Институте проблем передачи информации РАН с момента его основания в 1961 году, в марте ученый отпраздновал 80-летие. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Пигарев известен как автор гипотезы о самодиагностике организма в период сна — «Висцеральной теории сна». В ней выдвинуто предположение о том, что во сне организм получает информацию не извне, а от внутренних органов. Проводил научную работу по этой теории Пигарев последние 30 лет.

«Пришел к нам еще студентом и занимался исследованиями сетчатки глаза — как она работает, зачем она нужна, потому что в те годы это было все новое. Он делал исследования на кошках, обезьянах. С 1991 года, после того как он защитил докторскую диссертацию, он начал развивать собственные исследования — это направления физиологии и сна», — цитирует Иванова News.ru.

На тему теории сна как биологического процесса он выступал с лекциями, а также принимал участие в зарубежных исследовательских проектах при Институте физиологии человека Университета Пармы, Институте мозга Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе и других. Пигарев написал больше 60 научных статей в рецензируемых российских и иностранных журналах, активно проводил исследования и самостоятельно проводит эксперименты.

Также известно, что Пигарев — прямой потомок русского поэта Федора Тютчева. Ему ученый приходился правнуком.

«Он активно работал до последнего дня. У нас Иван Николаевич добрый, отзывчивый, великолепный человек был. Все сотрудники очень сильно огорчены», — добавил Иванов.

Самокаты-убийцы

В Москве сервисы краткосрочной аренды самокатов впервые стали появляться в 2017-2018 году. До недавнего времени проблема ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к числу которых как раз относятся электросамокаты, не стояла, однако с увеличением количества точек проката популярность этого транспорта возросла.

По состоянию на июнь 2021-го, в Москве работает примерно 200 сервисов аренды электросамокатов. Об этом сообщает Минтранс.

Статистику по ДТП при участии самокатчиков, пользователей моноколес и других подобных средств впервые раскрыли в июне, зафиксировав опасную тенденцию: прирост этого вида аварий достиг почти 195% в период с января по май 2021-го по сравнению с аналогичным временем прошлого года. Больше всего таких аварий зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности в 112 ДТП, произошедших за пять месяцев, погибли два человека и 119 были ранены.

В Научном центре безопасного дорожного движения до этого рассказывали РИА «Новости», что на общем фоне количество ДТП с летальным исходом с использованием СИМ выглядит незначительно — за 2019-й и 2020-й погибли десять человек.

Тем не менее опасной эта проблема считается в том числе потому, что падение с электросамоката приводит с тяжелым травмам (не только в России) — по статистике JAMA Network, наиболее часто (40-50%) самокатчики получают повреждения головы, что связано по большей части с тем, что менее 1% из них используют защитные шлемы. На втором месте среди травм у самокатчиков стоят переломы, следом идут ушибы и повреждения связок.

Травмы у половины самокатчиков оцениваются как тяжелые, следует из исследования, данные для которого взяты из статистики по штатам Калифорния и Техас за 2017-2018 год.

В России у СИМ по-прежнему отсутствует правовой статус, что усложняет сотрудникам ГИБДД контроль за движением электросамокатчиков в частности. Представитель МВД РФ Ирина Волк поясняла, что соответствующие законопроекты в настоящий момент разрабатывает Минтранс.

Учитывая возросшее количество аварий и последующих травм, регионы задумываются над регулированием поездок на электросамокатах. На ПМЭФ-2021 заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказывал, что рассматривается предложение об ограничении максимальной скорости прокатных самокатов до 25 км/ч. В Санкт-Петербурге, где в июне сообщили о трех уголовных делах после ДТП с участием электросамокатов, такую меру уже приняли, и теперь на некоторых участках города самокатчикам разрешено разгоняться до 15 км/ч. «Медленные зоны» уже есть и в столице — это места с плотным трафиком гуляющих, в них самокаты замедляются автоматически. В Сочи скорость электросамокатов в зоне проезжей части также планируют ограничить до 10 км/ч.

Отдельных дорожек для самокатчиков также не предусмотрено, и ГИБДД обычно относит их к пешеходам, поскольку двигаются они по тротуарам и обочинам, а выезд на проезжую часть запрещен. Предложения Минтранса и ГИБДД по поводу регулирования электросамокатов, помимо ограничений в скорости, касаются минимального возраста пользователя девайса, а также запрета эксплуатировать самокаты двоим людям одновременно и в состоянии опьянения.