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Общество

«Россия не в приоритете»: когда у нас появятся зарубежные вакцины

Фармэксперты назвали сроки поставки иностранных вакцин от COVID-19 в Россию

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Dado Ruvic/Reuters
Иностранные вакцины появятся в России не раньше, чем через год, считают опрошенные «Газетой.Ru» фармэксперты. А то и через два. По словам специалистов, Минздрав не может повлиять на скорость поставки зарубежных препаратов — заявление на регистрацию должны подать сами производители. А они, в свою очередь, не видят коммерческого интереса в отечественном рынке.

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой зарегистрировать в России иностранные вакцины от коронавируса, сообщают «Ведомости».

В письме глава ШПЛС Игорь Дельдюжов отмечает, что российские препараты пока еще не одобрены профильными международными организациями. Из-за этого члены летных экипажей вынуждены регулярно сдавать ПЦР-тесты, что осложняет их работу.

Если процесс регистрации европейских вакцин в России будет запущен, он займет от одного года до двух лет, считает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Существует определенная процедура регистрации иностранной вакцины: подается заявление и пакет документов, далее выдается разрешение на проведение клинических исследований препарата. Если эти результаты успешные, Минздравом выдается разрешение. Эта процедура достаточно длительная и даже при самом благоприятном стечении обстоятельств требует как минимум от года до двух лет», — сказал эксперт.

Ускорить процесс регистрации сейчас не получится — нет соответствующих условий, добавляет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

«Сейчас на российском рынке уже есть свои вакцины, поэтому необходимости в ускоренной регистрации нет. Соответственно, сам процесс регистрации может затянуться», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

В России действует уведомительный порядок регистрации: не государство выступает инициирующей стороной этого процесса, а компания, которая заинтересована в поставке вакцины.

«То есть само заявление может подать только компания. У нас нет административной процедуры, которая позволяла бы Минздраву запустить этот процесс со своей стороны», — утверждает Беспалов.

Эксперты предполагают, что в настоящее время иностранные производители не видят коммерческого интереса в поставке вакцины от COVID-19 на российский рынок.

«У производителей хорошие продажи за рубежом, они еще не обеспечили вакциной тех, с кем они заключили контракт. Соответственно, Россия не входит в их приоритеты. Здесь они не получат доступ к госпрограммам и бесплатной вакцинации, потому что у нас есть хорошие вакцины «Спутник» и «КовиВак». Иностранцы могут рассчитывать только на кусочек коммерческого рынка: он не такой большой, по сравнению с европейским или американским», — сказал Шуляк

Если иностранные вакцины все-таки выйдут на российский рынок, их стоимость будет значительно выше, чем в Европе. Это связано с тем, что потребителям придется оплачивать не только стоимость препарата, но и поставку.

«Вакцины смогут закупать как и коммерческие клиники, так и государственные. Их цена зависит не только от ценника этого препарата за рубежом, но и от стоимости всех административных процедур у нас в стране. Понятно, что это важный для жизни препарат и, возможно, цены на него будут регулировать государство. Но эта цена точно будет выше той, по которой этот препарат продается в других странах», — считает Беспалов.

В настоящий момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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