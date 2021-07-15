«Стихия застала людей врасплох». Число жертв наводнения в Германии выросло до 58

В ряде регионов на западе Германии страны объявлено чрезвычайное положение в связи с сильнейшими ливнями, которые привели к наводнению. По последним данным, погибли 58 человек, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Власти ведут эвакуацию населения. Подъехать к некоторым населенным пунктам невозможно из-за размытых дорог и разрушенных мостов, люди до сих пор ожидают помощи.

Число жертв наводнения на западе Германии возросло до 58, сообщила газета Bild. Тела девяти погибших обнаружили в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Там эвакуировали несколько тысяч местных жителей, указал глава МВД региона Рогер Левенц, добавив, что стихия «застала людей буквально врасплох». Местные власти объявили чрезвычайное положение.

«Буря сильно ударила по нашей стране. Я переживаю вместе со всеми, кто сейчас в опасности», — сказала министр-председатель Рейнланд-Пфальца Малу Драйер.

Что происходит

Сильные дожди продолжаются в Германии с 11 июля из-за действия циклона «Бернд». Ливни привели к наводнению. Основной удар стихия нанесла по западным и юго-западным регионам ФРГ, где реки, в том числе Рейн, вышли из берегов и затопили улицы.

По данным полиции, четверо погибших были обнаружены в общине Шульд в районе Арвайлер, который находится в Рейнланд-Пфальце. Точные обстоятельства их смерти пока неизвестны: тела находились в разных местах.

Еще один погибший найден в затопленном подвале собственного дома в районе Унна федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, одного из наиболее пострадавших регионов. Округ Рейн-Эрфт также объявил режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в коммуне Шульд из-за наводнения произошло обрушение шести жилых домов. Сложная ситуация складывается также в населенных пунктах Альтена, Золинген и Райнбах, в районах Арвайлер и Унна.

Действия властей

В этих регионах ведется эвакуация населения. Уточняется, что несколько строений находятся под угрозой обрушения. В некоторых из них люди до сих пор ждут помощи. Подъехать к ряду населенных пунктов невозможно из-за размытых дорог и разрушенных мостов, в связи с чем запланированы спасательные операции с воздуха.

Помимо экстренных служб, к ликвидации последствий стихии привлекли 230 военнослужащих бундесвера.

Ранее сообщалось, что 18 человек погибли в районе Арвайлер, 15 - в Ойскирхене, который находится на юге Кельна.

Пропавшими без вести числятся, по разным оценкам, от 50 до 70 человек.

Нет света

Более 150 тыс. жителей запада Германии остаются без электричества из-за масштабных наводнений, сообщили в энергоконцерне E-on.

«Около 165 тыс. потребителей остаются без электричества. Некоторые распределительные подстанции и линии электропередачи были повреждены стихией, некоторые намеренно отключены», - говорится в сообщении.

Сбой в движении поездов

Наводнения также привели к задержкам в железнодорожном сообщении, проинформировали в концерне Deutsche Bahn.

«Сложности с перевозками в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц», — отмечается в сводке концерна.

Как уточняет агентство DPA, задержки касаются как регионального, так и дальнего сообщения. В частности, не ходят поезда по маршруту Кельн — Брюссель.

Заявления первых лиц

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родным погибших. Он отметил, что мысленно находится с пострадавшими и теми, кто потерял своих близких. Президент также выразил благодарность экстренным службам за их усилия по поиску и спасению людей.

Соболезнования родным и близким погибших выразила и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она подчеркнула, что «потрясена катастрофой, которая заставила страдать такое количество жителей в районах, пострадавших от наводнения».

Президент России Владимир Путин направил Меркель и Штайнмайеру соболезнования.

Ситуация в соседних странах

Наводнения также произошли в Нидерландах и Бельгии. По прогнозам синоптиков, в течение этой недели реки могут начать выходить из берегов.

В Швейцарии региональные власти объявили самую высокую угрозу наводнений в районе Фирвальдштетского озера и запретили судоходство по нему.