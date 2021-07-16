Отказали оба двигателя. Что известно о пропавшем Ан-28 в Томской области

Пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области. Все 18 человек, находившиеся на борту, живы и, за исключением сломавшего ногу капитана судна, не получили серьезных повреждений. В Западно-Сибирском СУ СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело в связи с произошедшим.

Причиной аварийной посадки пассажирского самолета Ан-28, по предварительным данным, стал отказ двигателя, а не ошибка пилотирования. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, спустя получаса полета пилоты предупредили пассажиров о неполадках двигателя и успешно посадили борт на брюхо — аварийные люки остались целы, а возгорания не последовало, потому все пассажиры смогли выбраться из поврежденного самолета.

СМИ удалось установить личности посадивших самолет пилотов. Это капитан воздушного судна 56-летний Анатолий Прытков, в ходе жесткой посадки на открытом пространстве сломавший ногу, и второй пилот 32-летний Фарух Хасанов. Их фото публикуют Telegram-каналы.

На борту Ан-28, несмотря на первоначальную информацию, находились не 17, а 18 человек, включая четырех детей и трех членов экипажа. Все они живы и не получили серьезных травм, у них зафиксированы ссадины и небольшие повреждения. Тем не менее для осмотра врачами всех доставят в больницу. Об этом проинформировали в МЧС России.

Напомним, что Ан-28, совершавший внутрирегиональный перелет по маршруту Кедровск — Томск, пропал с радаров днем 16 июля. Лайнер вылетел с аэропорта в Бакчарском районе Томской области и перестал выходить на связь примерно в 13.00 по мск, также был зафиксирован сигнал аварийного маяка районе села Бачкар (это примерно в 190 километрах к западу от Томска и в 70 км от поселка Кедровый), сообщили в ГУ МЧС.

В связи с инцидентом был создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. На поиски самолета по маршруту его следования были направлены два вертолета Ми-8 со спасателями МЧС, в готовность также привели аэромобильную группировка в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости. По неофициальным данным, Ан-28 искали четыре вертолета разных ведомств. Три больницы в регионе перевели в режим повышенной готовности.

Ан-28 удалось обнаружить спустя чуть более получаса после его пропажи — в 14.36 мск, с воздуха поисковые службы установили, что рядом с самолетом находятся живые люди. Вскоре к месту его посадки прибыли вертолеты — пассажиров с экипажем эвакуируют в Томск. В то же время Mash пишет, что шесть пассажиров Ан-28 боятся лететь в Томск на самолете и планируют добираться до дома на автобусе. Остальные готовятся к вылету.

По фото аварийно севшего борта можно сделать вывод, что самолет в результате удара об землю перевернулся, у него сильно пострадали стойки шасси. Telegram-канал Baza приводит рассказ одного из пассажиров, летевшего на Ан-28. По его словам, у самолета одновременно отказали два двигателя из-за обледенения. При посадке судно зацепило деревья, а когда коснулось земли, уткнулось носом и перевернулось.

«После посадки открыли выходы, вышли из самолета. Успели организовать небольшой лагерь, разожгли костер, потому что думали, что можем остаться там на ночь. Пилот в это время подавал сигналы бедствия. Спасатели нашли нас примерно через два часа после приземления», — уточнил пассажир.

На сайте правительства региона говорится, что пропавший самолет принадлежит авиакомпании ОАО «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»). В предприятии заявили, что вылет самолета задержался на 10 часов из-за неблагоприятных метеоусловий, при этом судно было исправно. Экипаж также не сообщал наземным службам о неполадках борта в ходе полета.

В летных характеристиках судна говорится, что Ан-28 относится к категории двухмоторных турбовинтовых самолетов. Его мощность рассчитана на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1 750 кг на расстояния до 2 000 км. Авиакомпания, эксплуатирующая Ан-28, базируется в Магадане. Соответствующий сертификат для осуществления коммерческих перевозок «СиЛА» получила в 2014 году, в ее парке — Ан-28 и L-410. Их самолеты летают в Сибири и на Дальнем Востоке.

По факту случившегося Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала доследственную проверку. Вскоре после этого Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проинформировало, что ведомством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).