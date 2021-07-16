Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Пропавший в Японии спортсмен из Уганды сообщил, что не хочет... 00:56
Американские ученые обнаружили лекарства, минимизирующие последствия... 00:53
Силуанов заявил, что решение S&P подтверждает правильность... 00:47
Лидер группы «Руки вверх»: на Евро не помогли бы ни нога... 00:42
Кадыров выяснил, почему его сын толстеет, несмотря на строгую... 00:40
Ким Чен Ын призвал деятелей искусства КНДР создать «множество... 00:33
Придавленный квадроциклом американец выжил с помощью пива и воды 00:26
РФС близок к подписанию контракта со статусным иностранным... 00:15
Байден заявил, что Facebook «убивает людей» 00:05
Россияне назвали самую эффективную и безопасную вакцину от... 00:00
Общество

Сдержать пандемию. Как обстоит ситуация с ограничениями в регионах

В Туве ограничили передвижение граждан без неотложных нужд и служебной необходимости

Слушать
Остановить
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»
В пятницу, 16 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о частичном снятии введенных ранее ограничений. В этот же день власти Тувы, напротив, усилили меры борьбы с коронавирусом — речь по сути идет о региональном локдауне. О том, как в российских регионах пытаются остановить распространение инфекции — в материале «Газеты.Ru».

Власти Тувы ввели дополнительные ограничительные меры из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. В регионе запретили передвижение граждан без производственной необходимости или неотложных нужд. Об этом сообщила в пятницу, 16 июля, пресс-служба правительства республики.

«В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19, оптимизации работы системы здравоохранения республики в условиях роста тяжелых форм COVID-19 правительство региона приняло решение о принятии дополнительных ограничительных мер, направленных на ужесточение контроля за соблюдением режима самоизоляции, соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты. Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения - без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых», — говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 14 июня на протяжении пяти недель в республике продолжается значительный прирост заболеваемости COVID-19, недельные темпы прироста сохраняются стабильно высокими и составляют от 28,6% до 66%. При этом рост заболеваемости регистрируется среди всех возрастных групп.

По данным Минздрава Тувы, за последние сутки выявлен 191 новый случай заражения, в стационарных госпиталях в Кызыле лечатся 1 384 больных, в тяжелом состоянии находятся 250 человек. Свободный коечный фонд составляет 13,3% из 1 597 инфекционных коек, в пятницу был развернут еще один ковидный госпиталь — на базе лицея №16 Кызыла.

Какие еще ограничения ввели власти Тувы

В регионе приостановлена деятельность туристических агентств и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, организаций дополнительного образования, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, а также розничная торговля непродовольственными товарами.

Также приостановлена работа вещевых рынков, уличная торговля, торговля через автоматы, работа парков, скверов и игровых зон.

Под запретом оказалась и работа салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, СПА-салонов, бань, бассейнов, саун, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги, осуществляющих прием и размещение граждан в гостиницах (за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках).

Приостанавливается также работа детских дошкольных организаций, кроме дежурных групп. Исключения составляют аптеки и аптечные пункты и салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости.

На подъездных путях к самым популярным среди жителей республики озерам — Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь - будут выставлены контрольные посты, прибрежную зону будут патрулировать рейдовые группы.

Ситуация в других регионах

Ранее двухнедельный локдаун действовал в Бурятии. По словам главы республики Алексея Цыденова, это позволило снизить нагрузку на медучреждения.

В Москве, напротив, снимается часть введенных ранее ограничений. Так, с 19 июля в столице отменяется обязательное предъявление QR-кода при входе в кафе и рестораны. Кроме того, с понедельника, согласно новому указу мэра города Сергея Собянина, будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита. Разрешено проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке при условии соблюдения эпидемиологических требований. Открываются детские игровые комнаты и возобновляется работа фудкортов.

В Саратове ограничительные меры на работу заведений общественного питания продлены до 23 июля.

Запрет на ночную работу ресторанов во многих регионах действует с 23:00 до 07:00, но в Забайкалье, например, общепит закрывается уже в 21:00 по местному времени, а в Приморье рестораны и кафе могут работать до 02:00.

В Томской области посетителям фудкортов разрешили сидеть за столиками, но количество мест для посадки при этом вдвое сократили.

В Астраханской, Владимирской, Ленинградской областях, Пермском крае и других регионах массовые мероприятия можно проводить только на открытом воздухе, а в Вологодской области и Забайкальском крае они запрещены повсеместно.

Напомним, в четверг председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил президента снова ввести режим нерабочих дней по всей стране. Принятые правительством меры по сдерживанию пандемии недостаточны, указал политик. По его оценкам, недоверие граждан к властям привело к тому, что вакцинация в России идет существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран. При этом частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун, отметил он.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Дадут больше выбора: как может измениться порядок приема в вузы
Эксперты назвали недостатки предложений Минобрнауки по правилам приема в вуза
В Севастополь пустят только привитых туристов. Какие правила действуют в других городах Крыма
В гостиницы Севастополя больше не будут заселять по ПЦР-тестам
Смена генералов в МВД. Путин назначил нового замминистра
Андрей Храпов занял должность заместителя министра внутренних дел
Байден заявил, что Facebook «убивает людей»
Секретные характеристики британского танка выложили на геймерском форуме
Появилось видео страшного падения Загитовой на ледовом шоу Навки
В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на запрет властей

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+