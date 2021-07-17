Наводнение в Германии: число жертв выросло до 133 человек

Накануне в Германии ухудшились погодные условия в нескольких западных регионах, что привело к увеличению пострадавших и погибших. Их количество исчисляется сотнями. Еще несколько десятков граждан пропали без вести. Местные власти считают, что потеря с ними связи объясняется сбоями в работе сотовой сети.

Разрушительное наводнение на западе Германии привело к 133 жертвам, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. Не менее 43 погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, как минимум 90 — в Рейнланд-Пфальце.

Это могут быть предварительные данные, так как статистику по погибшим и пострадавшим каждый округ формирует отдельно, а после этого СМИ подсчитывают общее количество.

С понедельника на западе и юго-западе Германии не прекращались ливневые дожди. Они привели к наводнению. Из-за сильных осадков из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

Ситуация резко обострилась в пятницу в городе Эрфтштадт под Кельном. Многие дома были разрушены.

Как пишет газета Bild, в районе Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, запад ФРГ) пострадали около 700 жителей. Они были вынуждены эвакуироваться из-за прорыва дамбы на реке Рур.

Издание сообщает также об эвакуации граждан из района Офховен города Вассенберг. При этом уточняется, что размер ущерба от прорыва дамбы пока трудно оценить.

В то же время несколько десятков жителей запада ФРГ числятся пропавшими без вести в результате разгула стихии. Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер считает, что потеря связи со многими гражданами Германии скорее всего произошла из-за сбоев в работе сотовой сети.

«У нас очень разные данные по пропавшим. Мы не можем верифицировать их. Мы надеемся, что многие из пропавших просто не имеют связи из-за постоянно отсутствующей сети. Пока очень сложно разобраться», — сказала она в эфире телеканала n-tv 16 июля. На тот момент было свыше 80 погибших.

Зоны наводнения намерена посетить и канцлер Германии Ангела Меркель. Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что она поедет в федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от ЧС. «Канцлер ведет переговоры с правительством федеральной земли о скорейшем посещении зоны бедствия», — добавил он.

По словам Зайберта, федеральное правительство окажет как краткосрочную, так и долгосрочную, помощь всем пострадавшим от стихийного бедствия.

16 июля был введен режим военной катастрофы на западе Германии. Такое решение приняла министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщил официальный представитель ведомства.

«Это означает, что органы, ответственные за принятие решений, будут выдвинуты на передний план, а именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может определить, будет ли предоставлена бронированная ремонтно-эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если он имеется в наличии», — сказал представитель Минобороны.

По его мнению, в таких местах важна децентрализация, которая «имеет решающее значение для успешной реализации принятых мер».

На пятницу, 16 июля, на борьбу со стихией и на устранение последствий наводнения, были направлены порядка 850 военнослужащих Германии. Они оказывают гражданскую помощь: помогают с логистикой, возводят заграждения из мешков с песком, строят временные госпитали, транспортируют раненых, устанавливают временные вышки связи.