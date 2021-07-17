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Общество

«Задержки в доставке»: Мишустин дал поручения по вакцинации и тестированию

Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин и наладить систему тестирования

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Кирилл Брага/РИА «Новости»
На фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения Минпромторгу и Минздраву об инвентаризации объемов доступных препаратов для вакцинации и о совершенствовании системы тестирования граждан с целью прогнозирования и оперативной реакции на изменение эпидемиологической ситуации. Такое решение принято после сообщений о том, что в регионах не хватает вакцин.

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин в регионах. Такое поручение он дал после того, как из-за «повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке» препаратов. Планируется, что ведомства актуализируют информацию об остатках и необходимом количество доз. Отчеты по итогам работы должны быть предоставлены до 21 июля.

Мишустин напомнил, что эпидемиологическая ситуация в России на фоне пандемии коронавируса «остается сложной». «Глава правительства подчеркнул, что надо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения. В связи с этим руководителям регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кроме того, Мишустин считает, что для прогнозирования обстановки с коронавирусом, нужно упорядочить систему тестирования граждан.

«Однако ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведенных тестах в полном объеме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины. Чтобы решить эту проблему, потребуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учета информации для предотвращения распространения коронавируса», — отметили в правительстве. До 20 июля Минздрав и Минцифры должны дать свои рекомендации по этому вопросу.

Из-за логистических проблем вакцинации в Санкт-Петербурге двое мужчин чуть не подрались, стоя в очереди на прохождение прививки от COVID-19, сообщал «Подъем».

В публикации отмечается, что конфликт произошел в ТЦ «Жемчужная Плаза». Спор из-за места в очереди произошел 12 июля. Очевидцы отмечали, что из-за нехватки препарата от инфекции людям приходится стоять в очереди порядка 10-12 часов.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга в комментарии «Подъему» заявили, что проблема с очередями возникла не из-за нехватки вакцин, а из-за нагрузки медиков.

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В то же время в Москве сразу после сообщений о поставках «КовиВака» в пункты вакцинации выстроились очереди. В первые же дни препарат закончился по всей столице.

По последним данным, за время пандемии в России зафиксировали 5 933 115 случаев коронавируса в 85 регионах. «За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 человек», — добавили в оперштабе Москвы.

За сутки специалисты выявили 25 116 новых случаев заболевания инфекцией. Из них более 2,5 тыс. россиян не имели клинических проявлений коронавируса. Новые заболевшие обнаружены во всех регионах страны. За сутки умерли 787 пациентов, выздоровели 21 437 человек.

Москва по-прежнему занимает лидирующие позиции по заболеваемости среди всех российских субъектов.

За последние 24 часа в столице зафиксировано более 4,5 тыс. зараженных, выздоровели свыше 7,6 тыс. пациентов. «За сутки госпитализированы 1 514 человек, скончались 102 пациента. На ИВЛ находится 588 человек», — отметили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

При этом в Москве, как отметила ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 12 стационаров, которые были ранее перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19, возвращаются к плановой работе.

«Высокий темп вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остается стабильным», — отметила она.

Ракова добавила, что «к плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавших как КТ-центры». По ее словам, общий коечный фонд перепрофилированных стационаров составляет 6 тыс. мест.

«Также в ряде госпиталей мы резервируем более 1 тысячи коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент, если того потребует ситуация. Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек», — заверила Ракова.

Вместе с тем коэффициент распространенности коронавирусной инфекции в Москве не превышает 1 — он на уровне 0,89, в Санкт-Петербурге — 0,98. В нескольких регионах коэффициент превысил единичную отметку. Например, в Самарской области индикатор вырос до 1, в Нижегородской — до 1,01, в Ростовской он равен 1,02, в Иркутской — 1,06, пишет ТАСС.

Этот показатель указывает на среднее число человек, которых может заразить один заболевший коронавирусом прежде чем он будет изолирован. Этот критерий власти используют также для того, чтобы определять готовность регионов к поэтапному снятию ограничительных мер.

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