Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться раз в полгода

Пандемия не будет вечной, поэтому о ревакцинации каждые полгода в течение всей жизни речь не идет, рассказал иммунолог Николай Крючков. По его оценкам, при нынешних темпах вакцинации России понадобится 7-8 месяцев, и уже к лету следующего года «все преимущественно закончится, если сделать все правильно».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Минздрав России установили сроки ревакцинации против коронавируса — полгода. Однако речь пока идет о трех уколах, а не о том, чтобы прививаться каждые 6 месяцев, рассказал в интервью «МК» врач-иммунолог Николай Крючков.

Ранее ВОЗ конкретизировала свои рекомендации по ревакцинации: по ее оценкам, в качестве третьей дозы должен выступать препарат на другой платформе. При этом определен срок ревакцинации — через полгода.

Почему полгода?

По словам Крючкова, антительное тестирование при массовой вакцинации не рекомендуется по двум причинам.

«Первое: сегодня ни у кого нет однозначного понимания, какой уровень антител и каких конкретно антител является защитным. И ВОЗ об этом прямо пишет: неизвестно, у каких людей и какие антитела сработают, на какой тест-системе можно лучше всего понять ситуацию. Есть некое общее понимание, что чем больше антител, тем лучше. Но это касается именно уровня нейтрализующих антител, которые мало, где можно исследовать. Уровень общих же антител, которые исследуются в доступных лабораториях, ни о чем не скажет», — отметил иммунолог.

Кроме того, при массовой вакцинационной кампании невозможно организовать массовое тестирование населения на антитела.

«Поэтому основываются на данных наблюдений и клинических исследований. Подобные испытания среди привитых МРНК-вакцинами позволили обнаружить, что у 10% людей не вырабатываются антитела вообще, а у 25% из тех, у кого они выработались, они теряются через 6 месяцев. Примерно такая же картина у аденовирусных вакцин. Однако все же у большей части людей, примерно 65%, антитела сохранятся и через 6 месяцев. А более чем у половины привитых их обнаруживают и через 8-9 месяцев. Чтобы не оставить без защиты треть людей, у которых она теряется, надо ревакцинировать всех поголовно через полгода», — указал Крючков, добавив, что в сложившейся ситуации такую схему можно считать оптимальной.

По его словам, речь пока идет не о том, чтобы ревакцинироваться от коронавируса каждые полгода до конца жизни, а о трех уколах, последний из которых делается спустя 6 месяцев после второго.

«Понятно, что схема может поменяться. Нельзя сказать, что от трех вакцин идет какая-то сверхнагрузка для иммунитета. Другое дело, что возможен ряд эффектов, которые пока только исследуются», — отметил эксперт.

Пандемия не будет вечной

Крючков исключил ситуацию, при которой вакцинация от коронавируса проводится каждые полгода в течение всей жизни.

«Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет. Это так не работает. Если сделать все правильно, то к лету следующего года все преимущественно закончится, и будет необходимо только контролировать внешние границы, чтобы не завозить вирус из стран, где нет вакцинации и где COVID-19 продолжит пылать. Если сохранить нынешние темпы вакцинации, нам понадобится месяцев 7-8. К марту будет четко видно, будут ли вспышки. Но, к несчастью, при низких темпах вакцинации вирус успевает адаптироваться к вакцинам. И это тоже проблема», — констатировал врач.

Статистика заражений

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло на 25 116. Их общее количество с начала пандемии составили 5 933 115 человек, сообщили в субботу, 17 июля, в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших за суткисоставил 0,43%. В то же время из больниц выписали 21 437 пациентов, перенесших COVID-19. Кроме того, в стране зарегистрировали 787 летальных исходов.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за последние сутки на 4 561, в столице умерли 102 человека.

Коэффициент распространения коронавируса в Москве составил 0,89, в целом по стране он вырос до 1, следует из подсчетов ТАСС. Этот показатель обозначает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.