Мафия гаишников: на Ставрополье задержан глава ГИБДД и десятки сотрудников

На Ставрополье представители УСБ МВД задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей. Источник «Газеты.Ru» рассказал, что коррупция при Сафонове началась еще в 2012 году. Сейчас в домах задержанных проходят обыски, у главного инспектора в особняке нашли золотой унитаз.

В ходе спецоперации ГУСБ МВД и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу в Ставропольском крае было задержано почти 40 сотрудников местного ГИБДД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п. По сути, на Ставрополье — действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных» номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», — написал парламентарий.

Он также опубликовал фотографии дома начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. На снимках запечатлен «роскошный» интерьер особняка, покрытые позолотой мебель, сантехника и предметы декора. Так, золотой унитаз в доме начальника ГИБДД Ставрополья стоит около 120 тыс. руб., сообщила «Газете.Ru» сотрудница магазина «Ceramia», где можно приобрести подобную сантехнику.

«Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия», — сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

В домах и квартирах задержанных гаишников, среди которых также заместители Сафонова, проводятся обыски. Кроме того, обыскиваются и рабочие кабинеты сотрудников УГИБДД.

Сафонов имеет звание полковника, управление ГИБДД он возглавил в 2012 году. По словам анонимного источника «Газеты.Ru» в ставропольском МВД, коррупция при Сафонове началась сразу после его прихода на должность.

«Например, при нем появились «визитки» с его личной подписью. Каждая такая визитка стоила 50 тыс. рублей. По сути — это был своеобразный проездной, который позволял избегать любых штрафов», — рассказал собеседник издания.

СК возбудил возбудил уголовное дело о получении организованной группой под руководством Сафонова взятки на сумму более 19 млн рублей. В СК отметили, что группировка несколько лет продавала незаконные «акты пропуска» на перевозку зерна и других грузов по Ставрополью.

Коза ностра

В России высокопоставленных сотрудников ГИБДД задерживают по обвинениям в коррупции не впервые. 15 апреля начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина задержали на рабочем месте по подозрению в получении взяток за выдачу водительских удостоверений.

«Возбуждены уголовные дела в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области и его посредника. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — заявили в СК.

По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года сдающие на водительские права граждане через посредника оплачивали незаконную деятельность Селюнина, который давал подчиненным указания о приеме экзаменов без их фактической сдачи.

13 октября 2020 года сотрудники ФСБ в Нижнем Тагиле задержали начальника городского отдела ГИБДД полковника Анатолия Чернова.

«Сегодня утром, примерно час назад, прошли в рабочий кабинет, надели наручники и вывели», — заявил собеседник издания Znak.com.

По его данным, Чернову вменяли уголовное дело по нескольким эпизодам. В частности, в одном из них фигурирует сын высокопоставленного городского чиновника, который был поймал пьяным за рулем автомобиля. Источник предположил, что полковник ГИБДД мог помочь молодому человеку избежать ответственности. В суд дело Чернова было передано в июне 2021 года.

В конце апреля 2020 года в здании ГУ МВД по Нижегородской области было найдено тело начальника регионального управления ГИБДД Павла Ржевского. 58-летний силовик был обнаружен мертвым в своем рабочем кабинете, рядом с телом лежал наградной пистолет. Двумя неделями ранее стало известно, что Ржевский написал прошение об отставке, тогда же местным Управлением ФСБ были задержаны капитан полиции Коченков, два руководителя МРЭО УГИБДД Белов и Курочкин, а также полковник полиции Сатов — заместитель Ржевского.

На подчиненных Ржевского были возбуждены уголовные дела по статьям «Взятка» и «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, группа, состоящая из подчиненных Ржевского и сотрудников других отделов полиции, сфальсифицировала документы об обстоятельствах ДТП. Это повлекло привлечение к ответственности заведомо невиновного человека.