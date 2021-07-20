Доверие за реальные дела: в Хабаровске оценили год работы Дегтярева

Во вторник исполняется ровно год с того дня, как Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. С тех пор, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, в регионе произошли достаточно ощутимые изменения. Например, в край зачастили федеральные чиновники, которые обсуждают с его руководителем амбициозные планы по созданию новых точек роста, проснулся интерес проектам в регионе и у крупных инвесторов. Кажется, появились и перспективы решения вроде бы нерешаемых проблем, таких как расселение ветхого и аварийного жилья, снос бараков и помощь обманутым дольщикам.

«Пришел в сложный период»

Очевидно, что для выхода из кризиса Хабаровскому краю годичной давности необходимо было синхронизировать работу всех органов власти от районного уровня до федерального, и в целом Михаилу Дегтяреву с этой задачей удалось справиться.

«Он появился в тот момент, когда регион находился без управления уже на протяжении 10 дней, и не одно должностное лицо в крае не могло ни принять решение, ни подписать документы. Никто ни за что не отвечал в крае», — вспоминает член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае, президент Регионального союза боевых искусств Хабаровского края, член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов.

Что и говорить, Дегтярев пришел на должность врио действительно в достаточно непростой период, подтверждает в свою очередь председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, член Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко.

«С одной стороны сложность того времени была обусловлена ситуацией с пандемией коронавируса. Ну и с другой стороны у нас в крае был — и все об этом знают — высокий градус протестной активности. На этом фоне диалог с людьми практически не выстраивался, и Михаилу Владимировичу пришлось начать свою деятельность в регионе со снижения этого градуса. А сделать это можно было только реальными делами, чем он и стал заниматься с первых же своих дней», — констатировала Кононенко.

И действительно, отмечают наблюдатели. Дегтярев легко идет на контакт с людьми, демонстрирует открытость и готовность к диалогу, и, как результат, подобный содержательный подход уже начинает приносить свои плоды.

Конструктивный диалог с Центром

Нельзя не заметить, что с недавних пор Хабаровский край вновь стал точкой притяжения федеральных чиновников, а вместе с делегациями в регион потянулись и деньги. Таким образом, в обозримой перспективе нескольких лет у региона появилась возможность не просто решить имеющиеся проблемы, а еще и сформировать новые точки роста.

«Это очень важно — выстроить диалог с федеральным центром, потому что это напрямую сказывается в том числе и на финансировании важных социально значимых проектов, реализуемых на территории хабаровского края», — говорит Андрей Белоглазов.

Как о политике о Дегтярёве лучше всего говорит социология.

Когда он начинал свою работу, антирейтинг врио, в силу определенных обстоятельств, зашкаливал. Но за год, как свидетельствуют данные ВЦИОМ, в общественном мнении произошли подвижки. Нельзя не заметить, что у Дегтярёва появилась своя собственная электоральная база, а количество убежденных противников сократилось до вполне стандартных для регионов Дальнего Востока величин.

Что же касается лоббистского потенциала врио губернатора, то он наглядно продемонстрировал, что деньги выбивать из Москвы он определенно способен. И — чего греха таить – это, пожалуй, самое ценное качество для любого главы дотационного региона. Ведь по факту, именно от уровня финансовой поддержки со стороны федерального центра и зависит качество жизни на таких территориях.

Да и под понятного Центру главу региона, не аффилированного с криминальными или бизнес-кругами, Москва охотнее выделяет средства, не опасаясь, что они уже через несколько месяцев не осядут на офшорных счетах.

Лоббист края

Дегтярёв планомерно позиционирует себя как лоббист и защитник интересов Хабаровского края. В частности, он бурно отреагировал на планы Центробанка сменить дизайн пятитысячную купюру и активно участвовал в решении топливного кризиса зимой.

Чувствуется в Дегтяреве и опыт работы на федеральном уровне.

Он творчески подходит к решению многих задач, привнося в регион лучшие управленческие практики. Кроме того, врио губернатора удалось добиться от Москвы выделения дополнительно десятков миллиардов рублей, которые пошли не только на латание дыр в видавшем лучшие время хозяйстве региона, но и на решение стратегических задач – например, модернизации первичного звена здравоохранения, на выполнение которой за 5 лет потратят 8.1 млрд рублей.

«Хотя и раньше в крае делалось очень много для развития здравоохранения, но тем не менее в этот сложный период потребовались еще более решительные действия, — говорит Галина Кононенко. В результате этих действий было приобретено необходимое медицинское оборудование, ускорено строительство лечебных учреждений, произведены ремонтные работы.

В известной степени удачно врио губернатора удалось перестроить и краевую управленческую систему, прекратив давнее противостояние с местными властями и сориентировав их на решение общих задач.

Взаимодействие с местными элитами

В этом смысле Дегтярёв избавил Хабаровский край от политических конфликтов, продемонстрировав, что можно договариваться с разными людьми. Именно стремление врио избегать ненужных конфронтаций стало сильной стороной Дегтярева, констатирует Андрей Белоглазов. «Конфликты пользу никогда не приносят, наоборот здесь нужен позитивный конструктивный диалог и объединение в решении важных задач», — отметил он.

Дегтярев, очевидно, постарался найти общий язык с жителями края.

«В отличии от многих предшественников, которые своими визитами не баловали окраины регмона, Михаил Дегтярев побывал во всех отдаленных районах Хабаровского края и не концентрировал свою профессиональную и политическую деятельность в центральных городах — Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. А это очень дорогого стоит, потому что предыдущие представители исполнительной власти чаще всего бывали именно там, потому что там большое население, большой электорат и так далее. Дегтярев сразу продемонстрировал, что это не имеет значения. Он стал вникать в проблемы не только Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, но отдаленных поселений нашего региона», — отметил Андрей Белоглазов.

Дегтярев свою работу начал со знакомства с муниципальными образованиями каждого отдаленного района, подтверждает Галина Кононенко.

«Он продолжает свою деятельность в диалоге с жителями края и вообще решения проблем не только в масштабе крупных городов и поселений, но проводит много времени в муниципальных образованиях. Это помогло установить контакт и диалог с жителями Хабаровского края. На фоне протестной активности это сыграло очень большую роль, и помогло приглушить политические конфликты», — подчеркивает она.

Выполнение обещаний

Судя по всему, Дегтярёв постарался ответственно подойти и к выполнению своих же обещаний.

Так, дав слово снизить транспортный налог для жителей края, врио губернатора сдержал его, проведя через местный парламент закон, который будет выгоден 96% автовладельцев региона. А пообещав привлечь общественность к управлению региона, Дегтярёв сделал не только ставку на местные кадры при формировании своей управленческой команды, но и инициировал создание Народного совета – нового общественного института, в состав которого вошли представители всех районов и муниципалитетов Хабаровского края.

Промежуточным итогом работы Народного совета стала программа развития Хабаровского края, обсуждение которой сейчас проходит в муниципалитетах, а отдельные пункты уже взяты властями в работу.

«Помимо идеи с Народным советом у Дегтярева постоянно проходят прямые линии в формате открытого диалога не только с представителями СМИ , но и с обычными жителями», — говорит Андрей Белоглазов.

«Несмотря на то, что Дегтярев достаточно новый человек в регионе, он сохранил некую преемственность и от предыдущего губернатора. Мы видим, что и политическая партия ЛДПР и кандидаты от ЛДПР принимают участие в новой избирательной кампании в Думу. Важно отметить, что Дегтярев не чурается и встречается с представителями различных политических партий», — отметил Андрей Белоглазов.

С приходом Дегтярева стал решаться вопрос расселения ветхого аварийного фонда в краевом центре, отмечает Андрей Белоглазов.

«Это бараки, которые никто не мог расселить, ни один представитель власти вне зависимости от какой-то политической принадлежности. Вчера первый барак на проспекте 60-летия Октября стали сносить, и людей будут расселять в новое жилье», — пояснил он.

Так, за первое полугодие 2021 года в крае было введено в строй 122,6 тыс. кв. м жилья - в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2020 года.

«Жилищных вопрос как никогда оказался важным для жителей края — большое количество недостроя и долгостроя, обманутые дольщики, — говорит Галина Кононенко. — Дегтяреву приходилось добиваться дополнительных денежных средств из федерального бюджета, для того чтобы люди почувствовали себя защищенными. Также началось расселение аварийного жилья, и у жителей возникла реальная вера в решении этой проблемы».

В частности, врио губернатора договорился с Фондом защиты прав обманутых дольщиков о выделении денег на решение этой проблемы в краевом центре.

Только на 1 марта 2021 года в крае было 11 долгостроев с 1 044 обманутыми дольщиками. В результате на завершение строительства дома ЖСК «Утес» (56 дольщиков) было выделено 85,9 млн рублей из Фонда защиты прав обманутых дольщиков и 16,4 млн рублей из регионального бюджета, а в отношении завершения строительства 3 домов ООО «Диалог» (904 дольщика) ожидается решение наблюдательного совета Фонда (соответствующие документы уже направлены). Решается вопрос и по дольщикам 7 других домов разных застройщиков: так, 31 человек уже получил компенсацию, а еще 53 — ожидают ее выделения.

Не менее важная проблема для каждого жителя — это дороги, напомнила Галина Кононенко. «Но и здесь тоже есть движения по решению проблемы, выделяются дополнительные средства», — отметила общественница.

Только по нацпроекту Хабаровский край получил в 2021 году из федерального 1,365 млрд рублей, которые потратят на ремонт 138 объектов дорожного хозяйства в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Масштаб задач, стоящий перед краевыми властями в ближайшей исторической перспективы, демонстрирует хотя бы тот факт, что к 2025 году в крае планируется возвести 1 млн кв. м жилья. И в этом контексте заданный Дегтяревым ритм — очень кстати.