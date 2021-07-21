5 лет психбольницы или тюрьма на всю жизнь. Что ждет убийцу из казанской школы

19-летний Ильназ Галявиев, который в мае 2021 года расстрелял девять человек в казанской школе, признан невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщили в ОНК Москвы. В СК эту информацию опровергли — по данным ведомства, экспертиза продолжается. Если специалисты все же докажут, что Галявиев на момент преступления был невменяем, его отправят на принудительное лечение, сообщил «Газете.Ru» адвокат. Если нет — по предъявленной статье его ждет тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, который обвиняется в массовом убийстве в казанской школе, пока не завершена. Об этом сообщили в Следственном комитете в ответ на заявление столичного управления ОНК о признании юноши невменяемым.

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела еще не завершена», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Официальный орган общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК» до этого сообщил, что эксперты Центра им. Сербского признали Галявиева невменяемым на момент совершения нападения.

Если эта информация окажется достоверной, то молодого человека отправят на лечение в психиатрическую больницу, рассказал «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«По практике, если был однозначный вывод о том, что в момент совершения преступления он не отдавал отчет своим действиям или страдает другой какой-либо болезнью, лишающей возможности отдавать себе отчет в момент совершения преступления, то ему будут назначены принудительные меры медицинского характера», — сказал он.

После завершения расследования следствие направит в суд «Ходатайство о применении мер принудительного характера», после чего будет решено, в какое медучреждение направят Галявиева. Это будет психбольница закрытого типа, считает адвокат.

Однако некоторое время по решению специальной медицинской комиссии он может быть переведен на амбулаторное лечение.

По сути, он может оказаться дома через 5 или 10 лет, потому что врачи примут решение о том, что он больше не представляет опасности для общества. Тюремного заключения в этом случае никак быть не может», — пояснил Калинов.

Сейчас Ильназ Галявиев находится в СИЗО Бутырки — Басманный суд Москвы продлил ему арест до 11 октября, пока идет следствие. По данным ОНК, Ильназа не устраивают условия его содержания — в меню отсутствуют сладости, к тому же сосед по камере много говорит и храпит, сообщал секретарь комиссии Алексей Мельников.

За обвиняемым установлен строгий надзор. Дело в том, что в предыдущем изоляторе, расположенном в Казани, его поставили на учет как склонного к побегу. Также во ФСИН заявляли о нападениях Галявиева на сотрудников СИЗО и отмечали его склонность к суициду.

Проблемы с психикой у 19-летнего казанца ранее фиксировал врач-психиатр, эксперт-профайлер Алексей Филатов, который изучил Telegram-канал Галявиева, а также кадры с места преступления и видео его допросов.

«Тут портрета и составлять не нужно. Очевидно, что там болезнь — человек находится в остром психозе. Соответственно, все его поведение есть следствие острого психического состояния. В нем он ведет себя агрессивно, несет бред, что он бог и ему нужно всех убивать», — пояснял эксперт «Газете.Ru».

При этом человек в таком состоянии способен мыслить рационально, сохранять логику и расчетливость.

Независимый судебный психиатр Роман Партницын оказался не согласен с выводами коллеги — по его словам, Галявиев может быть болен шизофренией. Об этом свидетельствует его импульсивное поведение во время допроса.

«На видео с первого допроса в целом просматривается определенный шизофренический приступ, который самостоятельно купировался до суда по выбору меры пресечения. Он успокоился и стал максимально хладнокровным. То поведение, которое он демонстрировал в полиции, это психотический пик после расстрела — затем же психика перегрузилась», — пояснял медик «Газете.Ru».

Несмотря на это, специалисты полагают, что психолого-психиатрическая признает Галявиева вменяемым.

«То, что его признают вменяемым, это точно. Если будет агрессивничать, отправят на лечение, а после купирования симптомов — уже в тюрьму», — отмечал Филатов. «Он вменяемый, это демонстрируют его показания. Об аффекте речи не идет, он осознанно это сделал. Соответственно, он отправится в тюрьму надолго», — подчеркивал Партницын.

Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Выпускник этого учреждения Ильназ Галявиев расстрелял семерых детей и двоих учителей, еще 24 человека были ранены.

Галявиеву предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц» — в случае признания вменяемости ему грозит вплоть до пожизненного срока.

После трагедии было возбуждено еще одно уголовное дело. По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» проходят 42-летний гендиректор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и 38-летний инженер по монтажу, техобслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации Марат Зиганшин.

По версии следствия, Иванов, чья фирма занималась системой контроля в школе №175, не выполнял свою работу должным образом, так как вооруженный Ильназ Галявиев почти беспрепятственно прошел через в образовательное учреждение и устроил там стрельбу. Зиганшин, согласно по материалам уголовного дела, ответственен за то, что во время ЧП в одном из классов школы №175 не сработала система оповещения.