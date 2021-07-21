Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Жириновский рассказал, есть ли в ЛДПР преемник 15:17
В РПЦ предложили запретить аборты для женщин с доходами... 15:17
Сенсорные экраны могут исчезнуть из-за нехватки ресурсов 15:12
Актеры Театра имени Ермоловой пожаловались на Меньшикова из-за... 15:03
Экс-игрок «Спартака» задержан после массовой драки 15:02
В Москве возобновят розыгрыш машин среди сделавших прививку от... 15:01
Психиатр рассказал о возможных осложнениях у переболевших... 14:58
Россиянам рассказали, как получить доплату к пенсии 14:52
Олимпийский чемпион раскритиковал совершившего каминг-аут игрока НХЛ 14:46
Лавров: Россия будет противостоять давлению США 14:44
Общество

5 лет психбольницы или тюрьма на всю жизнь. Что ждет убийцу из казанской школы

СК опроверг признание Ильназа Галявиева невменяемым

Слушать
Остановить
close
100%
Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года

Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года

Максим Богодвид/РИА «Новости»
19-летний Ильназ Галявиев, который в мае 2021 года расстрелял девять человек в казанской школе, признан невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщили в ОНК Москвы. В СК эту информацию опровергли — по данным ведомства, экспертиза продолжается. Если специалисты все же докажут, что Галявиев на момент преступления был невменяем, его отправят на принудительное лечение, сообщил «Газете.Ru» адвокат. Если нет — по предъявленной статье его ждет тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, который обвиняется в массовом убийстве в казанской школе, пока не завершена. Об этом сообщили в Следственном комитете в ответ на заявление столичного управления ОНК о признании юноши невменяемым.

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела еще не завершена», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Официальный орган общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК» до этого сообщил, что эксперты Центра им. Сербского признали Галявиева невменяемым на момент совершения нападения.

Если эта информация окажется достоверной, то молодого человека отправят на лечение в психиатрическую больницу, рассказал «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«По практике, если был однозначный вывод о том, что в момент совершения преступления он не отдавал отчет своим действиям или страдает другой какой-либо болезнью, лишающей возможности отдавать себе отчет в момент совершения преступления, то ему будут назначены принудительные меры медицинского характера», — сказал он.

После завершения расследования следствие направит в суд «Ходатайство о применении мер принудительного характера», после чего будет решено, в какое медучреждение направят Галявиева. Это будет психбольница закрытого типа, считает адвокат.

Однако некоторое время по решению специальной медицинской комиссии он может быть переведен на амбулаторное лечение.

По сути, он может оказаться дома через 5 или 10 лет, потому что врачи примут решение о том, что он больше не представляет опасности для общества. Тюремного заключения в этом случае никак быть не может», — пояснил Калинов.

Сейчас Ильназ Галявиев находится в СИЗО Бутырки — Басманный суд Москвы продлил ему арест до 11 октября, пока идет следствие. По данным ОНК, Ильназа не устраивают условия его содержания — в меню отсутствуют сладости, к тому же сосед по камере много говорит и храпит, сообщал секретарь комиссии Алексей Мельников.

За обвиняемым установлен строгий надзор. Дело в том, что в предыдущем изоляторе, расположенном в Казани, его поставили на учет как склонного к побегу. Также во ФСИН заявляли о нападениях Галявиева на сотрудников СИЗО и отмечали его склонность к суициду.

Проблемы с психикой у 19-летнего казанца ранее фиксировал врач-психиатр, эксперт-профайлер Алексей Филатов, который изучил Telegram-канал Галявиева, а также кадры с места преступления и видео его допросов.

«Тут портрета и составлять не нужно. Очевидно, что там болезнь — человек находится в остром психозе. Соответственно, все его поведение есть следствие острого психического состояния. В нем он ведет себя агрессивно, несет бред, что он бог и ему нужно всех убивать», — пояснял эксперт «Газете.Ru».

При этом человек в таком состоянии способен мыслить рационально, сохранять логику и расчетливость.

Независимый судебный психиатр Роман Партницын оказался не согласен с выводами коллеги — по его словам, Галявиев может быть болен шизофренией. Об этом свидетельствует его импульсивное поведение во время допроса.

«На видео с первого допроса в целом просматривается определенный шизофренический приступ, который самостоятельно купировался до суда по выбору меры пресечения. Он успокоился и стал максимально хладнокровным. То поведение, которое он демонстрировал в полиции, это психотический пик после расстрела — затем же психика перегрузилась», — пояснял медик «Газете.Ru».

Несмотря на это, специалисты полагают, что психолого-психиатрическая признает Галявиева вменяемым.

«То, что его признают вменяемым, это точно. Если будет агрессивничать, отправят на лечение, а после купирования симптомов — уже в тюрьму», — отмечал Филатов. «Он вменяемый, это демонстрируют его показания. Об аффекте речи не идет, он осознанно это сделал. Соответственно, он отправится в тюрьму надолго», — подчеркивал Партницын.

Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Выпускник этого учреждения Ильназ Галявиев расстрелял семерых детей и двоих учителей, еще 24 человека были ранены.

Галявиеву предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц» — в случае признания вменяемости ему грозит вплоть до пожизненного срока.

После трагедии было возбуждено еще одно уголовное дело. По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» проходят 42-летний гендиректор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и 38-летний инженер по монтажу, техобслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации Марат Зиганшин.

По версии следствия, Иванов, чья фирма занималась системой контроля в школе №175, не выполнял свою работу должным образом, так как вооруженный Ильназ Галявиев почти беспрепятственно прошел через в образовательное учреждение и устроил там стрельбу. Зиганшин, согласно по материалам уголовного дела, ответственен за то, что во время ЧП в одном из классов школы №175 не сработала система оповещения.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Северный поток — 2» не критиковать. США предупредили Украину о последствиях
Вашингтон призвал Киев воздержаться от критики «Северного потока — 2»
«Общество разделилось». В Крыму сообщили, в каком случае ограничат турпоток
Власти Крыма допустили закрытие полуострова для туристов
Им желали приятной прогулки. Как Москва отразила «таранный удар» люфтваффе
80 лет назад немецкая авиация впервые атаковала Москву
Еще один регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
В СК заявили, что экспертиза устроившего стрельбу в Казани Галявиева еще не завершена
Россия побила семилетний рекорд по числу разводов
Литва экстренно ограничила права нелегальных мигрантов

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+