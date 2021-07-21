«Закрытости нет». Кремль ответил на слухи о занижении статистики по COVID

В Кремле опровергли сообщения СМИ о несоответствии официальной статистики по заболеваемости коронавирусом в России «реальному» количеству переболевших. За последние сутки, согласно данным оперштаба, COVID выявлен еще более чем у 23 тыс. человек, а общее количество подтвержденных случаев по стране за все время пандемии превысило 6 млн.

Сколько в России больных COVID

Накануне в СМИ появилась информация о якобы заниженном количестве выявленных случаев коронавируса в России с начала пандемии — согласно совместному расследованию «Медузы» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (внесена в реестр СМИ-иноагентов. — «Газета.Ru»), «Медиазоны» и «Холода», реальная статистика якобы превышает официальную сводку оперштаба более чем в пять раз.

В оперативном штабе эту информацию не подтвердили. В Кремле придерживаются аналогичной позиции: статистика заболеваемости COVID-19 в стране не скрывается и не занижается, несмотря на предположения в прессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с тем, что есть закрытость в вопросе эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим. Что касается QR-кодов, то опять же, я здесь ничего не могу сказать, это ну уж совсем не наша ипостась. Если я правильно понимаю, то по линии, по-моему, Роспотребнадзора были даны разъяснения по этой именно ситуации», — ответил представитель Кремля журналистам в ходе пресс-колла.

Коронавирус в России

За последние сутки показатель прироста больных COVID превысил 23 тыс. человек.

По состоянию на 21 июля, всего в РФ выявлено 6 030 240 случаев заражения COVID, говорится на портале Минздрава – стопкоронавирус.рф. Умерло 150 705 человек, выздоровели на сегодняшний день 5 404 797 человек.

Очередной рост заболеваемости в стране, который неофициально принято называть «волной пандемии», наблюдается с начала июня. 16 июля был установлен суточный антирекорд смертности от коронавируса за все время пандемии, когда за день скончались 799 человек, причем на тот момент фиксировался антирекорд четвертые сутки подряд. Наибольшее количество новых случаев заражения выявляется в Москве, следом идут Московская область и Санкт-Петербург. Эта тенденция не меняется.

В связи со вспышкой COVID-19 в ряде регионов была введена обязательная вакцинация для определенных категорий граждан. Первой об этом объявила 16 июня Москва. Всего обязательная иммунизация действует в 43 регионах, последним на этот час регионов, принявшей эту меру, стал Дагестан, где за последний месяц месяц заболеваемость коронавирусом среди пожилых людей и подростков выросла в 1,5–1,7 раза и почти в 8 раз соответственно.

Новый пик пандемии в России связывают с циркуляцией штамма «дельта», который за счет своих свойств имеет более высокие темпы распространения и способен снижать иммунный ответ у человека. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, доля «дельты» в заболеваемости по стране составляет около 70%.

Темпы иммунизации

Кампания вакцинации стартовала в России в декабре прошлого года. По неофициальным данным, которые приводит ресурс gogov.ru, за это время первый компонент доступных вакцин получили почти 33,5 млн человек, полностью привито свыше 21,8 млн россиян. В общей сложности введено 55,3 млн доз. Минздрав статистику по вакцинации не приводит, однако официальные лица констатируют, что темпы существенно возросли. В частности, это позволило смягчить ряд мер, включая QR-коды для посещения общепита.

В то же время, как заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на заседании координационного совета РСПП 21 июля, за последний месяц в стране темпы вакцинации выросли от 6 до 8 раз в зависимости от региона. Он напомнил, что

в России вакцинацию проводят четырьмя зарегистрированными препаратами — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Согласно поручению правительства, которое озвучил глава кабмина Михаил Мишустин несколькими неделями ранее, коллективный иммунитет в России необходимо довести до 80-90% населения (изначально говорилось о 60%). Предварительное исследование Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в свою очередь показало, что, как рассказал директор учреждения Арег Тотолян в эфире «Россия 1», 18 июля иммунитет к COVID в России уже достиг 60%.