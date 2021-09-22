Движение — жизнь

Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга обсуждается на самом высоком уровне, в том числе проекты городских электричек по аналогии с московским опытом.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на последней встрече с главой РЖД Олегом Белозёровым отметил, что из-за высокой нагрузки на транспортную систему города необходимо объединить городской транспорт и электрички в единую систему.

Среди предлагаемых инициатив – тактовое движение пригородных поездов в Выборг, Гатчину, Тосно и другие города области, скоростное железнодорожное сообщение с аэропортом Пулково и вывод транзитного грузового железнодорожного трафика из исторического центра города.

Для выноса транзитных грузовых потоков в обход города планируется строительство к 2025 году Северо-Восточного (Павлово-на-Неве — Орехово) и Юго-Западного (Владимирская — Бронка) обходов, говорит заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей ИЭЕМ РАНХиГС Дмитрий Агафонов. Это откроет путь к развитию пассажирского движения в городской агломерации и применению инновационных технологий на транспорте. Эксперт считает, что в целом это позитивно отразится на транспортном развитии городских и пригородных территорий.

В настоящее время проект находится на начальном этапе реализации. Однако в июле 2021 года президент России Владимир Путин еще раз обозначил актуальность решения проблем транспортной доступности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Особое и пристальное внимание со стороны высшего политического руководства страны к транспортной ситуации в регионе свидетельствует о положительных перспективах реализации проекта СПЖУ в среднесрочной перспективе», — подчеркивает Дмитрий Агафонов.

Железнодорожный коллапс

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Санкт-Петербург и область являются крупным экономическим центром страны, здесь работают сотни предприятий разных отраслей, живёт более 7 млн. человек, и нагрузка на транспортную отрасль здесь высокая, говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, в целом транспорт региона справляется со своими задачами, устойчиво развивается. Однако не обходится без вызовов для транспортной системы города и области, среди которых — рост числа автомобилей, в том числе транзитных, ограниченные возможности для развития в центре города, рост числа пассажиров и грузов. Сюда также можно отнести высокий уровень износа транспортных средств — в первую очередь, автотранспорта.

Транспортно-логистической инфраструктуре региона необходима модернизация, особенно в части совмещенного грузопассажирского движения на железнодорожном транспорте, считает Дмитрий Агафонов.

«Через железнодорожную инфраструктуру города, который ежегодно притягивает к себе большое количество туристов, проходит 60% транзитного груза в сторону портов, что не лучшим образом сказывается на пропускной способности сети. Поэтому на первый план выходит вопрос эффективного перераспределения грузовых и пассажирских потоков», — подчеркивает эксперт.

Одним из вариантов решения транспортной проблемы может стать развитие железнодорожного транспорта в городе и области и его тесная интеграция с общественным транспортом по примеру Московского центрального кольца, полагает Дмитрий Баранов. Однако он замечает, что реализовать в этом месте такой проект непросто из-за Финского залива, который не даёт возможность организовать полноценный кольцевой маршрут, а в самом городе это сделать непросто из-за плотной застройки и сложной геологии.

Важным шагом к улучшению дорожной инфраструктуры для пассажиров может стать введение тактового движения электричек до Всеволожска, Красного Села, Сестрорецка и других населенных пунктов. Это обеспечит постоянный ход поездов через небольшие интервалы времени, что даст возможность не ориентироваться на расписание поездов и сделает передвижение между пунктами назначения более простым, удобным и комфортным.

Не транспортом единым

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Влияние транспортной системы на экономику сложно переоценить. Об этом неоднократно говорили как российские, так и зарубежные специалисты. Так, американский экономист Тодд Литман писал, что эффективная транспортная система благодаря слаженному перемещению ресурсов, рабочей силы и товаров повышает производительность, что, в свою очередь, оказывает влияние на благосостояние населения.

Согласно результатам исследования Центра Экономики инфраструктуры, возможность перемещения людей и товаров — это необходимое условие для создания единого экономического пространства.

«Транспорт является основой инфраструктуры торговли, оказывает существенное влияние на конкурентоспособность тех или иных отраслей в странах и регионах. Ускоренное развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование транспортно-логистических систем может оказывать значительное влияние на экономический рост и, в конечном счете, на благосостояние населения», — отмечается в докладе.

Всего экономические эффекты можно разделить на несколько групп — агломерационные эффекты, эффекты экономии времени в пути, изменение стоимости земли прилегающих территорий, объяснил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

«Жилье, расположенное рядом с железнодорожными станциями, транспортно-пересадочными узлами, существенно дороже, чем такое же, но расположенное в 15 минутах езды на маршрутке от остановок рельсового транспорта. Согласно исследованию Всемирного банка, в зависимости от типов и масштабов агломерации увеличение численности населения в два раза приводит к росту производительности труда от 3 до 8%. Любая железнодорожная система, связывающая пригороды с центром городской агломерации приводит к тому, что население увеличивается, жители пригородов начинают свободно перемещаться в центр и обратно, — отметил эксперт.

Самой мощной и сбалансированной городской транспортной системой сегодня может похвастаться Шанхай. В Китае максимально развито дальнее следование и государство ставит в приоритет развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения. В Канаде хорошо развиты пригородные перевозки — около 94% всего объёма пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте приходятся на пригородное сообщение вблизи Торонто, Монреаля и Ванкувера.

Как заметил Владимир Косой, активное развитие городской железнодорожной инфраструктуры — это общемировая практика. Можно посмотреть на S-Bahn в Германии, RER во Франции, Overground в Лондоне. В США надуличная сеть городских железных дорог получила развитие в 19-20 веке более чем в 20 крупнейших городах. В России эффективность городских железных дорог можно увидеть на примере Москвы, где функционирует МЦК и МЦД, объяснил эксперт.

«Для крупных городов городская электричка крайне востребована», — подчеркнул Владимир Косой.

С тем, что развитие доступного транспорта может способствовать развитию городских и пригородных территорий, согласен и Дмитрий Баранов. По мнению эксперта, это улучшит транспортную доступность отдалённых районов, улучшит мобильность населения. Кроме того, он добавляет, что это может подтолкнуть к выводу из города ряда промышленных предприятий, ведь работникам станет легче добираться до них.

«Этот переезд улучшит экологическую ситуацию в городе, позволит сократить вредные выбросы, изменит транспортные потоки. Однако нужно иметь в виду, что одного лишь транспорта для развития городских и транспортных территорий недостаточно, необходим ещё целый комплекс мер, которые будут этому способствовать», — резюмирует эксперт.