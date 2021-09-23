Что известно о новом законе о миграции

В МВД проанонсировали новый закон о миграции — этот документ может вступить в силу в 2024 году. Предполагается, что два основных вида въезда – визовый и безвизовый – сохранятся. Кроме того, планируется уточнить правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС. Другие нововведения и оценки юристов — в материале «Газета.Ru».

В России разрабатывают новый закон в сфере миграции. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Кирилла Адзинова.

Он отметил, что закон урегулирует все вопросы, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью мигрантов, а также повлечет за собой отмену ряда нормативных актов, действующих в нашей стране сейчас.

Предполагается, что два основных вида въезда – визовый и безвизовый – сохранятся. В ведомстве также намерены ввести единый документ, который заменит все бумаги, оформляемые для иностранных граждан в настоящее время.

Кроме того, планируется уточнить правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и получения медицинских виз.

О необходимости усилить в Москве борьбу с незаконной миграцией ранее заявлял избранный депутат Госдумы восьмого созыва Петр Толстой. «У нас недостаточно делается для того, чтобы проблему незаконной миграции, этнической преступности решить. Политика — это не слова и заявления, а действия», — цитирует его «Российская газета».

Он напомнил, что массовые драки между мигрантами стали слишком частыми. В частности, Толстой привел в пример инцидент в столичном районе Некрасовка. После потасовки задержали 10 приезжих. Еще 29 человек задержали после конфликта в Сокольниках, а 27 — после драки на Бауманской. Кроме того, 20 мигрантов подрались в хостеле на территории новой Москвы. «Люди говорят, что сожгут к чертовой матери эту общагу» В подмосковном Бужаниново — народный сход. Около 200 местных жителей окружили общежитие... 14 сентября 00:25

По мнению Толстого, необходимо выстроить цепочку — от задержания приезжих дебоширов до их депортации из страны - в течение суток. «Задача масштабная, но без этого мы не поставим заслон преступности. Въезд запрещать на 50 лет», — добавил он, призвав представителей бизнеса не опасаться издержек из-за ужесточения миграционной политики. «Рынок труда не пострадает — российским гражданам работа нужна не меньше», — уверен Толстой.

В то же время зачастую законопослушные иностранцы при переезде в Россию сталкиваются со значительными трудностями при оформлении документов и решении насущных вопросов — таких как устройство ребенка в детский садик или его зачисление в школу по месту жительства. «Один из моих клиентов перевез семью из Таджикистана. Здесь он с нуля создал успешный бизнес, исправно платит немалые налоги, но на оформление детей в школу ушел не один год», — рассказала «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

По ее оценкам, разрабатываемый закон о миграции действительно в случае его принятия упростит порядок получения документов иностранцами. «Потому что разобраться в том многообразии справок, которые необходимо собирать, продлевать и предоставлять в различные органы сейчас, крайне затруднительно без специальных знаний или эксперта в области права», — отметила она.

Столица принимает всех

После массовых драк с участием мигрантов было возбуждено 800 уголовных дел, из России депортировали около 200 иностранцев, а 17,5 тысячам запретили въезд в страну – такие данные ранее привел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва – многонациональный гостеприимный город. Столица принимает всех, и я уверен, что добропорядочных мигрантов в нашем городе - подавляющее большинство. К сожалению, есть и те, кто становятся «героями» криминальной хроники. И недавние инциденты – яркий тому пример. Считаю совершенно правильным заявление мэра, что будет продолжена достаточно жесткая политика в отношении тех мигрантов, которые не готовы уважать законы РФ и нравственные нормы. Градоначальник поддержал позицию москвичей, которые в последнее время активно обсуждают и осуждают новые случаи неправомочных действий со стороны мигрантов», — прокомментировал ситуацию председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, слова которого приводит официальный сайт столичного парламента.

Он добавил, что внесенные по инициативе депутатов Мосгордумы изменения в Уголовный кодекс РФ позволяют обоснованно привлекать к более суровому наказанию тех, кто использует свое служебное положение, способствуя организации незаконной миграции. Нарушителям грозит, в том числе, лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

«Что касается самих мигрантов, то им следует помнить о том, что нарушать закон здесь, в столице, не следует, мы все хотим жить в мире.

Москва – не бойцовский клуб.

Лучший город земли рад всем, но бросит все силы на защиту и соблюдение общественного порядка», — заключил Шапошников.

Добавим, что 39% опрошенных Фондом «Общественное мнение» уверены: трудовые мигранты приносят их городу, поселку только пользу или больше пользы, чем вреда.

В то же время 16% респондентов видят только или преимущественно вред. 27% полагают, что пользы и вреда – примерно поровну. 41% россиян считают: мигрантов надо нанимать только на работу, не требующую квалификации. 37% – за то, чтобы их брали на любую работу, где есть дефицит кадров. 6% полагают: трудовые мигранты должны работать только там, где требуется высокая квалификация. 8% – против использования их труда.