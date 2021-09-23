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Общество

Пособник нацистов Гельмут Оберлендер умер в Канаде

Нацистский преступник Гельмут Оберлендер не дожил до депортации из Канады

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Гельмут Оберлендер во время Второй мировой войны

Гельмут Оберлендер во время Второй мировой войны

Ontario Jewish Archives
В Канаде в возрасте 97 лет умер пособник нацистов Гельмут Оберлендер. Двумя годами ранее он был лишен канадского паспорта — за сокрытие от властей страны факта своего участия в зондеркоманде в качестве переводчика. По данным СКР, Оберлендер причастен к убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.

Переводчик нацистской зондеркоманды Гельмут Оберлендер скончался в возрасте 97 лет в своем доме в Онтарио, окруженный родными и близкими. Об этом со ссылкой на адвокатов Оберлендера сообщил телеканал CBC.

В начале сентября иммиграционный отдел Совета Канады приостановил слушания о возможной депортации Оберлендера. По данным телеканала, адвокаты подсудимого требовали прекратить дело из-за крайне плохого самочувствия клиента.

Гельмут Оберлендер родился в 1924 году в меннонитском селе Молочанск Екатеринославской губернии (сейчас — Запорожская область). Когда Украина была оккупирована войсками Третьего Рейха, в 1941 году советский гражданин Оберлендер был мобилизован в вермахт как переводчик.

Он должен был прослушивать и переводить советские радиопереговоры, посредничать при общении немецких войск с местными жителями.

По данным Федерального суда Канады и центра Симона Визенталя, Оберлендер с 1941 по 1943 год служил в службе безопасности рейхсфюрера СС — СД. Его зондеркоманда 10-А, входившая в Айнзацгруппу D, занималась уничтожением на территории Украины евреев и цыган (всего от их действий погибло более 23 тыс. человек). После он был переведен в вермахт, воевал на Восточном фронте до конца 1944 года. Получив ранение, он был отправлен в тыл, где и встретил капитуляцию Германии.

После поражения Третьего Рейха Оберлендер сбежал из страны и не был осужден. Его сослуживцы при этом предстали перед судом. В декабре 2019 года Верховный суд Канады, куда эмигрировал Оберлендер, решил аннулировать его гражданство. Канадский паспорт он получил в 1960 году, причиной отзыва гражданства стал факт сокрытия им своей службы в рядах СС.

В 1995 году против Оберлендера было начато судебное разбирательство. Он признал, что служил в зондеркоманде, но отрицал участие в военных преступлениях. По его словам, его служба сводилась к переводу, чистке солдатских сапог и защите дорог от партизан. В 2000 году суд признал вину Оберлендера в совершении военных преступлений недоказанной и закрыл дело.

Спустя восемь лет миграционные власти Канады рассматривали дело о депортации Оберлендера, однако не было известно, какое государство добивалось его экстрадиции.

В октябре 2008 года суд лишил Оберлендера канадского гражданства. Через год решение было аннулировано по апелляции. Далее последовал ряд судебных процессов — с 2012 по 2017 год. В итоге степень вины Гельмута Оберлендера в преступлениях против мирного населения Украины была определена как «существенная». В 2017 году его паспорт был снова отозван.

В начале февраля 2020 года Следственный комитет РФ запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера, которого подозревали в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году. По данным ведомства, опирающегося на рассекреченные ФСБ архивные материалы, осенью 1942 года зондеркоманда СС убила 214 детей, используя автомобильные газовые камеры.

Представитель посольства России в Канаде заявил в 2020 году, что нацистские преступления не имеют срока давности, а гитлеровские военные преступники и коллаборационисты должны быть наказаны, несмотря на прошедшее время.

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