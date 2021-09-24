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Общество

Из водоснабжения Крыма утекли 57 миллионов

Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову предъявлено обвинение в мошенничестве

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Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов

rk.gov.ru
В Крыму арестованы два бывших высокопоставленных чиновника Евгений Кабанов и Михаил Храмов, ранее отправленные в отставку. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, оба помещены в СИЗО. Кабанов стал уже третьим по счету вице-премьером, курирующим реализацию ФЦП развития региона, для которого пребывание на посту закончилось уголовным делом, связанным с коррупцией.

Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова на два месяца, до 22 ноября. Экс-чиновник обвиняется в хищении в особо крупном размере.

По версии следствия, Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, а также генеральный директор компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлев, предварительно вступив в сговор и действуя в составе группы, похитили деньги из государственного бюджета.

Кабанов два месяца назад объявил об отказе баллотироваться в Государственную думу, хотя победил в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатным спискам избирательных округов. Он пояснил, что вместо этого продолжит работу в крымском правительстве, где курировал строительный комплекс и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона (ФЦП). Глава Крыма Сергей Аксенов тогда назвал это решение правильным.

Однако 23 сентября Кабанов заочно был отправлен парламентом в отставку путем голосования депутатов, заявление об увольнении чиновник подал сам, его принял Аксенов. В ходе голосования отставку Кабанова поддержали 73 парламентария, «против» и воздержавшихся не оказалось.

Храмов, еще один фигурант уголовного дела, о котором на тот момент не было известно официально, подал в отставку днем ранее.

В день отставки Кабанова СМИ сообщили, что правоохранительные органы провели обыск на рабочих местах экс-вице-премьера и бывшего министра в правительстве Храмова. Позднее стало известно, что Кабанов задержан. По данным РИА «Новости», его подозревали в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.

На заседании Кабанову, Журавлеву и Храмову было предъявлено обвинение в хищении 57 млн 558 тыс. рублей, уголовное дело возбуждено по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество). Защита бывшего вице-премьера просила более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд удовлетворил ходатайство настаивавшего на серьезности обвинения государственного обвинителя — арест на два месяца в СИЗО.

Сам Кабанов настаивает на своей невиновности. Он пояснил, что в деле речь идет о строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя в 2020-м (им занималась компания «Мастер-ЮГ»). По его словам, объект был построен за четыре месяца вместо плановых 12 месяцев «по всем ГОСТам и правилам».

«Возможно, я пропустил где-то вопрос ценообразования, но к вопросам хищения я точно не причастен», — заявил экс-чиновник на суде.

В Telegram-канале «Крыминфо» было опубликовано видео после заседания, где Кабанова и Храмова готовят к транспортировке в СИЗО. На нем бывшие чиновники что-то обсуждают с улыбками на лицах.

С участием Кабанова связано несколько скандалов. Весной 2020-го в Общественной палате России у Аксенова требовали уволить чиновника за отказ от соблюдения карантинного режима — в это время вице-премьер гулял по лесу и купался, а фотографию опубликовал у себя в социальных сетях. Отставки тогда ему удалось избежать после публичных извинений. В феврале нынешнего года в правительство поступила жалоба на Кабанова от «Аэрофлота». Авиаперевозчик утверждал, что чиновник в ходе полета позволил себе непристойное поведение, отказавшись надеть защитные средства, мешал работе экипажа и нецензурно оскорблял бортпроводников. Кабанова тогда сняли с рейса и доставили в полицию, на него был составлен административный протокол.

Кабанов занимал должность вице-премьера в правительстве Крыма с ноября 2018-го, отвечая за вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию ФЦП региона. На этому посту Кабанов сменил Виталия Нахлупина, который был задержан в сентябре того же года, а позднее заключен под арест. Ему инкриминируют систематическое получение взяток на общую сумму более 5 млн рублей, дело по-прежнему не закрыто.

Нахлупин, работавший в крымском правительстве с 2016-го, стал ответственным за федеральную целевую программу тоже после ареста и отставки предыдущего куратора Олега Казурина. Тот впоследствии был осужден на 11,5 лет колонии строгого режима по обвинению в отмывании денег, получении взятки в особо крупном размере и приготовлении к мошенничеству.

Дело против Казурина было возбуждено после того, как во взяточничестве чиновника заподозрил глава Крыма. Как утверждал Аксенов уже после ареста Нахлупина, на полуострове продолжается начатая по его инициативе «системная работа, направленная на очищение власти, на бескомпромиссную борьбу с коррупцией».

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