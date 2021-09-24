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Общество

«А вы что, любите на женские животики смотреть?»

Избивший врача в Нижневартовске муж пациентки-мусульманки объяснил свой поступок

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СК возбудил уголовное дело по факту избиения врача после осмотра мусульманки. После приема на медика напал муж женщины. Пострадавшего увезли на скорой, подозреваемого задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина избил врача-дерматовенеролога после того, как тот провел осмотр его супруги. Об этом сообщила в пятницу, 24 сентября, пресс-служба ведомства.

Кто напал на врача

Как отмечается в релизе, инцидент произошел 21 сентября в Нижневартовске. На прием в частную клинику пришла пациентка-мусульманка. Врач Владимир Жерноклеев приступил к стандартным процедурам, среди которых осмотр женщины. Медик попросил ее приподнять хиджаб, чтобы осмотреть и живот. Через 15 минут после осмотра в кабинет ворвался разъяренный муж женщины, уроженец Таджикистана Бахриддин Азимов.

«Подозреваемый, находясь в одном из кабинетов клиники «А-мед», грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, нанес не менее двух ударов в область лица врачу-дерматовенерологу, ранее осматривавшему женщину», — сообщили в СК.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как муж пациентки входит в кабинет и обращается к врачу: «А вы что, любите на женские животики смотреть?»

После этого мужчина набросился на медика с кулаками, доктор упал под стол.

Полиция приехала в клинику через пять минут. Нарушителя порядка задержали, а пострадавшего врача увезли в больницу на «скорой помощи» с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей.

Нападавшему могут предъявить обвинение по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Максимальное наказание по этой части статьи — до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», — указали в региональном управлении СК, добавив, что ход и результаты расследования находятся на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Что рассказали врач и муж

По словам Жерноклеева, ему и ранее приходилось осматривать мусульман, но таких проблем не возникало. Он отметил, что сначала пациентка не хотела, чтобы осмотр проводил врач-мужчина.

Тогда медик посоветовал обратиться девушке к руководству и попросить, чтобы осмотр провела женщина. В итоге пациентка в хиджабе решила не усложнять и пройти осмотр у дерматолога-мужчины, написало EADaily.

В свою очередь, подозреваемый рассказал, что его супруга вышла из кабинета со слезами на глазах. «Я убежден, что врач сделал моей супруге комплимент во время осмотра. А это не подобает моим пониманиям. Если ты врач, делай свою работу. А лишние комплименты, спрашивать: «Какого черта ты носишь мешки на себе?» — это уже выходит за грань должностных обязанностей врача», — приводит слова Азимова телеканал НТВ.

Посмотревший видео юрист заявил, что осмотр проводился по всем правилам. По его оценкам, вне зависимости от религии и национальности, все обязаны соблюдать законы РФ и следовать порядкам, утвержденным в медицинских организациях, если они не противоречат законодательству.

Тот факт, что в России живут люди многих национальностей, приносит ей в целом больше пользы, считают 52% участников опроса Фонда «Общественное мнение». 22% респондентов видят в многонациональности больше вреда.

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