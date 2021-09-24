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Общество

«Люди думают, что они могут купить даже силы природы»

Спасатель рассказал, что приводит к трагедиям в сфере экстремального туризма

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Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус, где погибли несколько человек из группы альпинистов при восхождении в сложных метеорологических условиях, 24 сентября 2021 года

Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус, где погибли несколько человек из группы альпинистов при восхождении в сложных метеорологических условиях, 24 сентября 2021 года

МЧС России/ТАСС
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов, они поднимались на гору в составе группы и попали в буран. Выжившие не винят гидов, но профессиональные альпинисты говорят, что подъем при таких погодных условиях был рискованным. Эксперты отрасли в разговоре с «Газетой.Ru» отмечают, что у государства сейчас нет механизма контроля за сегментом экстремального туризма. И в результате 50% рынка находится в серой зоне — в компаниях без лицензии работают непрофессиональные инструкторы.

Вечером 23 сентября 19 альпинистов (15 туристов и 4 гида компании elbrus.guide), поднявшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросили помощь спасателей из-за резкого ухудшения погодных условий. В результате бурана погибли пять человек.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Профессиональные альпинисты в СМИ назвали рискованным решение подниматься на гору в таких подобных условиях, а некоторые усомнились в профессионализме гидов.

«Не меньше 50% серого рынка»

Но проблема шире — не меньше половины рынка экстремального туризма находится в «серой зоне», рассказал «Газете.Ru» директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Речь идет о компаниях и инструкторах, которые работают без лицензии: таким гидам или сотрудникам организаций, как правило, не хватает профессионализма — их знания и опыт не позволяют гарантировать безопасность.

«Цифры относительно серого рынка экстремального туризма — это как минимум 50% [всей отрасли]. Может, даже и больше, но точно не меньше. Государство не в состоянии полностью охватить эту нишу, на это нужны люди, профессионалы.

Поэтому многие представители серого рынка этим и пользуются, поскольку, как правило, у нас если проверяют, то делают это только в официальных компаниях», — подчеркнул он.

В последнее время в России распространился так называемый авторский туризм, когда непрофессиональные люди оказывают услуги гидов, проводников или инструкторов, отметил в беседе с «Газетой.Ru» почетный президент российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

«Одно дело, когда в тайгу, например, ведет опытная фирма с большим стажем, квалифицированными инструкторами-проводниками, какой бы категории не были маршруты. И совсем другое, когда на этом начинают зарабатывать люди, которые оказывают соответствующие услуги без должной подготовки и знаний. Они набирают аудиторию, рекламируя себя в интернете. Как правило, их услуги значительно дешевле, чем в организованном туризме, но и уровень безопасности там ниже», — сказал эксперт.

«По рельсам коммерции»

В СССР существовала система «барсов» — так называли альпинистов, которые имеют наивысшую подготовку. К опасным подъемам допускали только их, они же водили в горы туристические группы. К тому же власти контролировали туризм экстремального характера и уделяли большое внимание мерам безопасности, рассказал бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

«То, что делается сейчас, пошло по рельсам коммерции, то есть за деньги можно купить себе любое удовольствие. Психология таких людей строится на том, что купить они могут даже силы природы. А система принудительного инструктажа утрачена — те консультации, которые проводят гиды сейчас, они мизерные и ничего не дают», — подчеркивает спасатель в разговоре с «Газетой.Ru».

Помимо плохой подготовки современных инструкторов, Гофштейн отметил и то, что люди не всегда могут оценить риски экстремального туризма.

«У людей есть ложное представление о легкости экстремального туризма — будь то горы или что-то другое. Помноженное на алчность инструкторов или компаний, которые их предоставляют — в большинстве случаев у них низкая квалификация, оно и порождает трагедии», — добавил он.

И если реальные масштабы серого рынка сложно оценить, то решить проблему — еще сложнее, отмечает почетный президент РСТ Сергей Шпилько.

«В основном он является серым и динамично развивается, опережающими темпами. Есть проблема, связанная с эффективностью контроля и надзора в сфере туризма, — она касается не только экстремального отдыха, но и работы гидов, экскурсоводов и так далее. Чтобы наладить систему контроля и надзора не достаточно цифровизации, которую многие предлагают — это работа, которая требует большего числа кадров и денег. Как, например, проконтролировать доступ на Эльбрус или сплавы?», — сказал эксперт.

При этом, по его мнению, сразу победить серый рынок не получится, даже если запретить частных гидов или предоставить доступ к сложным маршрутам лишь отдельным компаниям.

«Здесь бессмысленно что-то запрещать или искать простые решения — их просто не существует. Это должно быть продуманная и комплексная система мер — только она поможет в решении этого вопроса», — добавил Шпилько.

В свою очередь Гофштейн считает, что необходимо просвещать потенциальных клиентов сферы экстремального туризма, а также ввести строгий контроль за поставщиками таких услуг.

«С экстремальным туризмом мы имеем вариант грабель, на которые постоянно наступаем, но убрать их с дороги не получится. Людей нужно убедить обучаться перед тем, как приступить к экстремальному туризму. Принудить не получится, поэтому должна быть просветительская работа, также необходим строгий контроль за исполнителями — то есть инструкторами и гидами», — заключил он.

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