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Общество

«Дмитрий, который считает себя Дианой»

Стала известна личность мужчины, напавшего с топором на покупателей «Магнита»

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Мужчина с топором ранил двух человек в магазине на северо-востоке Москвы — по предварительным данным, конфликт произошел из-за тележки. Нападавший был одет в женскую одежду. В июле он уже устраивал потасовку в «Магните». Злоумышленника задержала полиция. Известно, что он находится на учете в психоневрологическом диспансере. О странностях в его поведении знали соседи и знакомые. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Два человека пострадали на северо-востоке Москвы, где в субботу 48-летний мужчина в женской одежде напал на посетителей «Магнита», вооружившись топором. Магазин находится на улице Каргопольской, 14 в Отрадном. Как сообщили 25 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, пострадавших госпитализировали.

«48-летний Дмитрий, который считает себя Дианой, ранил двух человек. Женщина и мужчина госпитализированы», — уточняет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве — из-за тележки в супермаркете. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что нападавший находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Как видно по записям с камер наблюдения, напавший вытащил из сумки топор и начал бить им мужчину и женщину, которые не уступили ему дорогу в тесном тамбуре супермаркета.

Нападавшим оказался житель Москвы Дмитрий Соренков, ранее судимый за убийство. По данным Telegram-канала Baza, в 2004 году его признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

После сегодняшнего инцидента злоумышленника задержала прибывшая на место происшествия полиция. «Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются», — рассказали в столичном главке.

«Что-то переклинило»

По информации газеты «Известия», напавший на покупателей в Отрадном ранее уже участвовал в похожей ситуации, тогда пострадал один человек. В июле этого года Соренков в женском платье, вооружившись ножом, устроил потасовку в «Магните» — он подрался с охранниками и скрылся еще до приезда полицейских.

Как поясняют специалисты, весной и осенью у некоторых категорий психически больных людей отмечаются патологические отклонения, связанные с обострением заболеваний. По словам экспертов, в осенний период на состояние психики влияют изменения погоды и сокращение светового дня.

Знакомая нападавшего рассказала журналистам, что он уже со школы отличался необычным поведением.

«Помню, как он на меня спорил со своими друзьями. Ему сказали, что если подтянешься 20 раз, то она будет твоя. И тут сказал: «Сейчас я все сделаю». Он уже тогда был странным», — вспоминает она.

По ее словам, у мужчины «что-то переклинило» еще в восьмом классе. «Я знаю точно, что у него есть «белый билет». У него случаются обострения по осени и по весне. Его раньше помещали в психушку», — добавила жительница Москвы в беседе с ФАН.

Кроме того, злоумышленник ранее предлагал продавщице переехать жить к нему – его часто видели в том же районе, где произошел инцидент. По словам знакомой мужчины, он обещал продавщице «дать ей все, что она захочет». Сотрудница супермаркета от предложения отказалась.

В свою очередь, соседка напавшего отметила, что он всегда ходил быстрым шагом. «Обычно в футболке, трениках в обтяжку, сверху длинные гетры, кеды, палка, а через плечо сумка, из которой всегда что-то торчит», — описала она.

Родители мужчины умерли. «Он живет один. Буквально напротив меня. Я каждое утро его в окне вижу. И если его не трогать, он совершенно спокойный», — добавила девушка.

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