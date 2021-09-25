Мужчина с топором ранил двух человек в магазине на северо-востоке Москвы — по предварительным данным, конфликт произошел из-за тележки. Нападавший был одет в женскую одежду. В июле он уже устраивал потасовку в «Магните». Злоумышленника задержала полиция. Известно, что он находится на учете в психоневрологическом диспансере. О странностях в его поведении знали соседи и знакомые. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Два человека пострадали на северо-востоке Москвы, где в субботу 48-летний мужчина в женской одежде напал на посетителей «Магнита», вооружившись топором. Магазин находится на улице Каргопольской, 14 в Отрадном. Как сообщили 25 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, пострадавших госпитализировали.

«48-летний Дмитрий, который считает себя Дианой, ранил двух человек. Женщина и мужчина госпитализированы», — уточняет Telegram-канал «112».

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве — из-за тележки в супермаркете. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что нападавший находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Как видно по записям с камер наблюдения, напавший вытащил из сумки топор и начал бить им мужчину и женщину, которые не уступили ему дорогу в тесном тамбуре супермаркета.

Нападавшим оказался житель Москвы Дмитрий Соренков, ранее судимый за убийство. По данным Telegram-канала Baza, в 2004 году его признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

После сегодняшнего инцидента злоумышленника задержала прибывшая на место происшествия полиция. «Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются», — рассказали в столичном главке.

«Что-то переклинило»

По информации газеты «Известия», напавший на покупателей в Отрадном ранее уже участвовал в похожей ситуации, тогда пострадал один человек. В июле этого года Соренков в женском платье, вооружившись ножом, устроил потасовку в «Магните» — он подрался с охранниками и скрылся еще до приезда полицейских.

Как поясняют специалисты, весной и осенью у некоторых категорий психически больных людей отмечаются патологические отклонения, связанные с обострением заболеваний. По словам экспертов, в осенний период на состояние психики влияют изменения погоды и сокращение светового дня.

Знакомая нападавшего рассказала журналистам, что он уже со школы отличался необычным поведением. Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей «Магнита» в Москве Мужчина в женской одежде, согласно предварительным данным, напал с топором на покупателей... 25 сентября 15:18

«Помню, как он на меня спорил со своими друзьями. Ему сказали, что если подтянешься 20 раз, то она будет твоя. И тут сказал: «Сейчас я все сделаю». Он уже тогда был странным», — вспоминает она.

По ее словам, у мужчины «что-то переклинило» еще в восьмом классе. «Я знаю точно, что у него есть «белый билет». У него случаются обострения по осени и по весне. Его раньше помещали в психушку», — добавила жительница Москвы в беседе с ФАН.

Кроме того, злоумышленник ранее предлагал продавщице переехать жить к нему – его часто видели в том же районе, где произошел инцидент. По словам знакомой мужчины, он обещал продавщице «дать ей все, что она захочет». Сотрудница супермаркета от предложения отказалась.

В свою очередь, соседка напавшего отметила, что он всегда ходил быстрым шагом. «Обычно в футболке, трениках в обтяжку, сверху длинные гетры, кеды, палка, а через плечо сумка, из которой всегда что-то торчит», — описала она.

Родители мужчины умерли. «Он живет один. Буквально напротив меня. Я каждое утро его в окне вижу. И если его не трогать, он совершенно спокойный», — добавила девушка.