Аборты, оружие и суррогатные дети: что порицает митрополит Иларион

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» дал несколько советов депутатам Госдумы нового созыва. Священнослужитель также объяснил позицию РПЦ к абортам и суррогатному материнству и заметил, что бояться обсуждать доходы священников и церкви не следует.

Про советы избранным депутатам

По мнению Илариона, в российском законодательстве существует множество «дыр», которые предстоит устранить новому созыву Госдумы. При этом они должны сосредоточиться на трех главных аспектах.

«Первое — это материальное благосостояние людей. Это касается, прежде всего, тех людей, которые находятся на дне социальной пирамиды: малоимущие, инвалиды, престарелые. Законодательство должно постоянно совершенствоваться, чтобы каждый человек мог жить на достойном уровне», — сказал представитель РПЦ.

Второй областью, где законодателям предстоит продемонстрировать свои таланты, по словам митрополита, является нравственность. Он отметил, что ценности, которые «навязываются» России западным либеральным обществом приведут страну «в никуда».

Третий важный аспект — рождаемость. «В нашей стране рождаемость падает, к сожалению. И законодательные меры для повышения рождаемости нужно принимать безотлагательно. Если народонаселение страны будет падать, то рано или поздно придут другие люди, которые завладеют нашей страной и станут в ней хозяевами», — считает Иларион.

Про стрельбу в Перми

Представитель РПЦ уверен, что огнестрельное оружие не должно продаваться гражданским в принципе.

«Недавно произошла трагедия в Пермском госуниверситете, когда молодой человек взял оружие и расстрелял ни в чем не повинных людей. Мы должны принять законодательные меры, которые в будущем исключат таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям», — сказал митрополит. По примеру Германии. РПЦ просит вывести аборты из ОМС Русская православная церковь выступила с очередной инициативой, касающейся абортов. Священнослужители... 21 июля 18:14

Похожее мнение Иларион высказывал после стрельбы в казанской школе в мае этого года. Тогда он говорил, что охотничье оружие продавать гражданским не стоит. А охоту как развлечение и хобби следует запретить. Представитель РПЦ тогда выразил мнение, что охота нужна только для сокращения популяции тех или иных животных, и заниматься ей должны специально обученные люди с соответствующими лицензиями.

Про аборты

Илариону задали вопрос, почему церковь приравнивает аборты к убийству, ведь в Библии об этом ничего не говорится. Митрополит заявил, что Священное Писание не является сводом рекомендаций на все случаи жизни, поскольку не учитывает множество более современных явлений.

«В Библии нет слов об аборте, поскольку аборт, насколько можно судить по сохранившимся свидетельствам, в израильском народе того времени не был распространен, и может быть даже вообще не существовал. Но есть еще не менее ценное Священное Предание, которое изначально приравнивало аборт к убийству», — подчеркнул спикер.

Про суррогатное материнство

РПЦ не считает суррогатное материнство материнством как таковым. Это прописано в официальных документах. «Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает его вмешательством в богоустановленный порядок рождения детей от отца и матери», — заявил Иларион.

Он добавил, что в связи с этим церковь не может одобрять и любые меры, которые направлены на поддержку суррогатного материнства (например, выплата материнского капитала для таких семей). «Все усилия должны предпринимать государством, чтобы добиться снижения смертности и повышения рождаемости. Только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей», — отметил представитель патриархии.

Про доходы церкви

Иларион также прокомментировал сообщения о запрете в служении настоятеля храма из Новочебоксарска Романа Степанова. В начале сентября иерей предложил всем священникам и патриарху Кириллу публично отчитаться о своих доходах и имуществе и покаяться. После этого указом митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия настоятеля запретили в служении за канонические проступки.

«Насколько я знаю, этого священника запретили не за то, что он призывал раскрыть доходы, а за то, что его нравственный облик не соответствовал его высокому сану», — сообщил митрополит Волоколамский.

В то же время представитель РПЦ не считает, что тема доходов священников должна замалчиваться, что церковь должна ее избегать. В качестве примера он привел свои более ранние сообщения, в которых раскрывал свои заработки, в частности, получаемые за книги гонорары.