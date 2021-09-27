Из взорвавшегося дома в Ногинске спасли всех животных

В полуразрушенном взрывом газа доме в Ногинске под завалами почти три недели оставались домашние животные. Кошки, по словам зоозащитников, сидели на окнах, без пищи и воды. 27 сентября СМИ сообщили, что всех животных спасли.

Волонтеры и жильцы дома в Ногинске, в котором произошел взрыв газа 8 сентября, сообщили о спасении последних двух котов, находившихся в разрушенных квартирах. Об этом написала «Новая газета».

«Всех животных вывезли, с жильцами списались, нет там больше никого», — заявил журналистам доброволец Дмитрий Качарава.

Последнего кота Марсика спасли с применением крана и коптеров. Его хозяйка, по ее словам, при эвакуации покидала квартиру в спешке и смогла спасти только одного кота, второй остался в здании.

После взрыва в квартирах остались домашние животные, всего волонтеры насчитали 17 особей. Но вызволять животных спасателям запретили из-за опасности обрушения здания.

«За моей кошкой никто лезть не хочет», — говорила одна жительница дома 15 сентября в разговоре с «Московским комсомольцем».

На протяжении 19 дней животные находились в полуразрушенном доме. К утру 26 сентября там оставались лишь три кошки: остальные либо были спасены, либо смогли выбраться самостоятельно.

Глава Богородского района Игорь Сухин ранее заявил, что бороться за спасение зверей будут, но жизни и здоровье людей важнее.

«Мы обязаны придерживаться этого правила. Рисковать человеческими жизнями никто из нас не имеет никакого морального права. Это тот момент, где важен баланс гуманности и безопасности. Но, несмотря на это, мы ищем различные нестандартные варианты, как можно помочь животным. Я вам обещаю, что мы не остановимся и будем бороться за спасение животных», — сказал чиновник.

Сухин также разрешил установить деревянную лестницу, чтобы спасти одну из кошек. Проход к дому был закрыт из-за опасности его обрушения.

«Сухин дал добро на лестницу вчера после личного звонка. Сегодня идет спасение. Спасли кошку с первого этажа. Нашу еще нет, ждем», — рассказывали волонтеры изданию «Подъем!».

Жители дома также передали спасателям «котоловушки», говорится в сообщении издания. Эти конструкции представляют собой прозрачные коробки с закрывающейся крышкой. Заманивать в них питомцев предполагалось с помощью приманки — еды.

close 100% МЧС

Взрыв в Ногинске произошел утром 8 сентября. Погибли семь человек, пострадали несколько десятков жильцов. Были разрушены пять квартир. На втором, третьем и четвертом этажах обрушилась стена, на пятом было разрушено межэтажное перекрытие.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что жилой дом подлежит восстановлению. Поврежденные квартиры будут отремонтированы полностью.

««Лёгкие» получат 100 тысяч [рублей] компенсации, «средние» — 300, «тяжелые» — 500 тысяч. Семьи, у которых погибли родственники, — миллион», — отметили власти.

«Примерно в 6:45 муж ушел на работу, и буквально через десять минут начался сильный грохот, стекла все задрожали. Я аж подпрыгнула от страха. Муж позвонил, он недалеко отъехал и услышал взрыв, сказал мне выбежать из дома»,, — рассказывала «Подъему» жительница соседнего дома.

close 100% МЧС

В соседних домах взрыв выбил окна и стекла припаркованных во дворе автомобилей. «Грохот стоял очень сильный, дом весь трясло», — добавила очевидица произошедшего. Следственный комитет после взрыва возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.