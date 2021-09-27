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Общество

«Либо домашний арест, либо СИЗО». В деле о гибели туристов на Эльбрусе появился обвиняемый

Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек, написал явку с повинной

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Денис Алимов

Денис Алимов

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Задержанный по делу о гибели туристов на Эльбрусе организатор восхождения написал явку с повинной, он находится под стражей. 28 сентября состоится суд, на котором главе компании изберут меру пресечения. По информации СМИ, подозреваемый — бизнесмен из Санкт-Петербурга, ранее он утверждал, что поход проходил согласно регламенту.

Первое задержание

СУ СК России по Кабардино-Балкарии задержало организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого 23 сентября погибли пять человек. Во время допроса, как говорится в пресс-релизе Следственного комитета, задержанный написал явку с повинной и дал признательные показания. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суд об избрании ему ареста в качестве меры пресечения; расследование дела продолжается.

По версии следственных органов, группа из 19 человек, осуществлявшая восхождение на гору Эльбрус, столкнулась с трудностями из-за сильного ветра и снегопада во время спуска и запросила помощи спасателей. Впоследствии пятеро альпинистов скончались, предварительно — из-за переохлаждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По информации СМИ, задержанного зовут Денис Алимов (в официальных источниках имя задержанного не фигурирует). В Ленинградской области, как пишет «КП-Ставрополь», на него зарегистрировано ИП. Мужчина является старшим инструктором-гидом и директором частной фирмы «Elbrus.Guide», занимающейся организацией походов, в том числе и на Эльбрус.

Алимов подтвердил, что в настоящий момент задержан. Кроме того, в деле могут фигурировать еще несколько подозреваемых. Предполагается, что это гиды. Ранее ТАСС со ссылкой на представителя поисково-спасательного отряда сообщал, что один из гидов бросил группу после того, как те поднялись на гору.

«Я нахожусь под стражей. Меня сегодня задержали в Нальчике. Что касается других ребят: двое в больнице по-прежнему, а двое дома. Им пока ничего не предъявляют. Завтра будет суд, будут решать, какую меру пресечения мне давать: либо домашний арест, либо в СИЗО», — заявил Алимов изданию «Курьер. Среда. Бердск».

Прогноз погоды

Напомним, что на следующий день после трагедии Алимов в интервью «КП-Северный Кавказ» рассказывал, что 23 сентября, согласно прогнозам синоптиков, ожидалось «погодное окно», а погода якобы испортилась внезапно и стремительно. Позднее участники восхождения и специалисты это частично опровергли.

«Не идеальное, не самое лучшее, но это был единственный вариант на ближайшие пять дней <...> Так выходили и другие команды, не только наша», — объяснял он.

По версии профессиональных спасателей, одной из причин случившегося стало как раз игнорирование прогноза погоды.

«То есть люди понадеялись «на авось», — объяснил «России 24» руководитель Северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Ципковский.

Смертельный тур

Группа, попавшая в непогоду при попытке восхождения на Эльбрус, состояла из 16 туристов. Предполагается, что каждому из них тур обошелся в 38 тыс. рублей. В соглашении было прописано, что клиент принимает возможный личный ущерб «на свой страх и риск» и отказывается от судебного разбирательства с компанией-организатором. В документе также упоминались потенциальные риски, включая травмы и гибель.

Поход стартовал примерно в 10.00, а тяжелые погодные условия застали альпинистов, многие из которых не были профессионалами, ориентировочно в 14.00.

Группа уже осуществляла спуск, но температура воздуха в это время снизилась до -20°, также поднялся шквалистый ветер и начался снегопад. Одна из туристок скончалась еще до того, как был подан сигнал бедствия; еще трое умерли от переохлаждения позднее. Их тела спасатели смогли спустить с горы лишь спустя трое суток. 11 выживших участников похода получили повреждения разной тяжести и после эвакуации были госпитализированы с ушибами и обморожениями, четверо остаются в больнице до сих пор.

Реакция властей

В Кабардино-Балкарии на фоне произошедшего планируют ужесточить к требования к правилам восхождения в условиях высокогорья. Об этом сообщил глава региона глава Казбек Коков в ходе встречи с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Для выработки соответствующих предложений будет сформирована рабочая группа.

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кабардино-Балкарии, заместитель гендиректора компании «Курорты Северного Кавказа» пояснил в беседе с Business FM, что цель рабочей группы — разработать единый документ, который будет регламентировать работу гида и другие детали процесса восхождения.

«В других странах гид аттестуется пять лет, чтобы получить сертификат, это стоит больших денег, нужно пройти много этапов. А у нас есть какие-то документы гида-инструктора, человек может отучиться где-то месяц теории, месяц практики — и получить эту бумажку. Это несерьезно и, скорее всего, будет пересмотрено», — рассказал он, добавив, что «Эльбрус не может быть проходным двором».

В МЧС Кабардино-Балкарии подтверждают печальную тенденцию с организацией любителями походов на высокогорье: с начала нынешнего года спасательные службы провели 59 поисковых операций. В общей сложности 137 туристов получили травмы, а 23 погибли.

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