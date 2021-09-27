Насиловали шваброй. Двух спецназовцев ГРУ задержали за издевательства над подчиненными

В Хабаровском крае под следствие попали два начальника из воинской части спецназа ГРУ. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и насильственных действиях сексуального характера в отношении подчиненных. Правозащитники считают, что жертвами надругательств могли стать не менее 20 военнослужащих.

Военный следственный отдел СК РФ по Уссурийскому гарнизону 21 сентября возбудил уголовное дело в отношении двух офицеров — командира 78-й отдельной роты специального назначения (орСпН) спецназа 14 бригады Главного управления генштаба майора Олега Панова и его заместителя капитана Александра Ерушевича. Они обвиняются по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). Максимальное наказание — заключение на срок до десяти лет.

Первым рассказал об этом правозащитный проект Gulagu.net. Во фрагменте внутреннего документа уголовного дела, который опубликован на сайте организации правозащитником Владимиром Осечкиным, говорится, что 6 января 2021 года Панов применил физическое насилие к одному из рядовых. После этого майор, вступив в предварительный сговор с Ерушевичем, сказал фельдшеру поставить раздетому догола солдату клизму с водой и заставил последнего приседать, из-за чего фекалии вместе с водой выходили наружу. Затем Панов фактически надругался над рядовым: он приказал ему лечь на стол животом вниз и черенком от швабры, на который был надет презерватив, изнасиловал его. Ерушевич снимал происходящее на камеру.

Следствие также установило, что в августе 2020-го Панов, проводя воспитательную беседу с другими рядовым и ефрейтором, также угрожал насильственными действиями сексуального характера с использованиям швабры — введением черенка, на котором была медицинская перчатка, в анальное отверстие потерпевших.

Еще один инцидент произошел на Пушкинском полигоне в период с 8 по 16 декабря прошлого года. Панов, будучи недовольным из-за отказа рядового сдавать деньги на «нужды роты», приказал тому раздеться догола и избил его. После этого майор связал руки военнослужащему и зафиксировал их так, что рядовой оказался зафиксированным в положении стоя с вытянутыми вверх руками. В это время Панов продолжал избивать солдата веткой, оскорблял его и угрожал с помощью строительного степлера, который находился у него в руках, прикрепить половой член рядового к дереву.

На сайте ВСУ СК России по Восточному военному округу на текущий момент отсутствует релиз о возбуждении этого дела. СМИ, обратившимся в СК и ВСУ СК, в комментариях отказали, ответа на официальные запросы пока также нет.

«Важно, что это преступления совершались в августе и ноябре 2020 года, а третий эпизод — в январе 2021 года, однако уголовные дела были возбуждены более года спустя. Очевидно, что руководство этой военной части и 14-ой бригады длительное время старались скрывать факт совершения таких страшных и позорных для армии преступлений. Возбуждение дел стало возможно благодаря тому, что солдаты-срочники освободились и получили возможность на свободе дать показания», — отметил правозащитник Владимир Осечкин.

По информации правозащитника, всего от действий Панова пострадали свыше 20 человек, а в основу уголовного дела легли те случаи, которые подтверждены судебно-медицинскими экспертизами. Как уточнил Осечкин, другие пострадавшие в настоящий момент дают показания.

Из справки личных данных подозреваемых офицеров известно, что 34-летний Панов родом из Москвы и закончил Череповецкий военный инженерный институт радиоэлектроники, в ВС РФ был призван в 2003 году, а в 2010-м заключил контракт сроком на 10 лет. У него есть жена и трое детей. 31-летний Ерушевич из Омска был призван в 2008-м, получил образование в новосибирском филиале Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации, его контракт действует с 2017 по 2022 год. Капитан женат и воспитывает ребенка.

Оба подозреваемых задержаны, уточняет «Лента.ру».

На произошедшее обратила внимание еще одна правозащитная организация — «Комитет солдатских матерей России». Как пишет «Ридус», там пообещали проверить информацию и по необходимости оказать помощь потерпевшим, а также призвали военнослужащих не замалчивать подобные издевательства во время прохождения военной службы. В частности, по словам юриста Комитета Александра Латынина, в случае отсутствия возможности доложить командованию о преступлении потерпевший, согласно закону, имеет право самовольно покинуть пределы воинской части и обратиться в ближайшие орган военный юстиции, чтобы заявить о применении неуставных отношений, физического насилия и другом.

«Если о преступлениях не заявлять, идти на какие-то уступки, то преступники остаются безнаказанными, у них появляется чувство вседозволенности, что недопустимо в условиях современной армии. Наш министр обороны заявляет, что неуставные отношения, то есть дедовщина, в армии искоренены», — добавил юрист.