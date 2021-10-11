25 тысяч рублей за человека. Как россияне попадают в рабство

В России десятки тысяч человек ежегодно попадают в рабство, сообщил «Газете.Ru» глава общественной организации «Альтернатива». Людей заманивают большой зарплатой либо похищают, а затем отправляют бесплатно работать на фермах, заводах или стройках. В СПЧ призвали создать отдельную структуру при МВД, которая будет расследовать соответствующие кейсы, а в Госдуме — усилить надзор за расследованием подобных дел со стороны прокуратуры.

За малейший проступок наказывали и унижали

Мужчину и женщину из Москвы, путешествовавших автостопом до Севастополя, продали в рабство в Дагестане. Об этом в сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В августе 2021 года на трассе «Дон» им повстречался водитель автобуса, который предложил довезти их до места. Спустя некоторое время пассажиры поняли, что подъезжают к Дагестану. Вскоре водитель признался, что их вместе с остальными пассажирами автобуса продали в рабство на кирпичный завод.

По информации Telegram-канала в Дербенте местный предприниматель Ямудин Ахмедов встретил молодых людей и заявил, что им предстоит отработать уплаченные за них денежные средства на его предприятии. Только в начале октября мужчина нашел под кучей мусора люк, через который узникам удалось бежать.

Похожая история произошла и с 44-летним Дмитрием Бурцевым в начале 2021 года. Мужчина приехал в Астрахань в январе, чтобы найти новую работу. На автовокзале он познакомился с таксистом. Тот рассказал, что знает небольшую ферму в Калмыкии, где неплохо платят, предложил подбросить туда и познакомить с хозяином.

Бурцеву пообещали крышу над головой, бесплатное питание и 20 тыс. рублей в месяц. Приехав на место, у него отобрали вещи и документы. Он был единственным работником на семейной ферме. Хозяин грозил ему физической расправой за любое неповиновение, передавало РИА «Новости».

Прошел месяц, Бурцев не получил ни копейки. Попробовал сбежать. Хозяин дважды возвращал его: догонял на машине, избивал, угрожал в следующий раз «закопать в степи». Вырваться из плена удалось только в конце марта 2021 года — правозащитники до сих пор добиваются возбуждения уголовного дела.

Миллион чистой прибыли в месяц

В мире в рабство попадает около 5-7% пропавших без вести людей — в России речь идет о 70-120 тыс. человек, пропадающих без вести ежегодно. При этом большинство становятся трудовыми рабами, рассказал «Газете.Ru» руководитель некоммерческой организации по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива» Олег Мельников.

«Самое распространенное у нас рабство — трудовое. Второе по популярности — секс-рабство. На третьем месте находится нищенская мафия — они используют труд человека, просящего в качестве подаяния деньги на улице. Схема попадания в эти группы примерно одинаковая — всем обещают хорошую высокооплачиваемую работу или же обманом привозят куда-то», — пояснил он.

Средняя цена за которую покупают человека в 2021 году, по словам правозащитника, около 25 тыс. рублей в трудовом, 50 тыс. рублей в сексуальном и от 70 до 100 тыс. рублей в нищенском. «Такая цена обусловлена той суммой, которую человек сможет принести за месяц. За 10 лет нашей деятельности мы освободили 1800 человек из рабства. К сожалению, в год освобождаем меньше, чем в день людей пропадает», — добавил Мельников.

Есть несколько категорий людей, которые попадают в трудовое рабство, отметил член организации и председатель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин.

«Проблема трудового рабства относительно массовая. В нее попадают мигранты — у них часто отбирают паспорт, их заставляют работать за еду, а потом по окончании «рабочей» смены оказывается, что еще люди что-то должны. Причем бывает так, что сами представители различных мигрантских групп заманивают своих земляков в Россию и заставляют их работать», — рассказал он «Газете.Ru».

Жертвами среди россиян в основном становятся иногородние. Раньше самым проблемным регионом был Северный Кавказ, теперь же — Москва и Московская область, подчеркнул Мельников.

«Жертвами в основном становятся люди из регионов, которые совершенно не понимают, как устроены трудовые взаимоотношения. В Москве расплодилось большое количество так называемых работных домов. Если обратить внимание, на вокзалах очень много объявлений о предложении работы — их основная часть принадлежит именно этим работным домам», — пояснил он.

Их владельцы обещают людям высокую ежедневную зарплату, а в итоге отбирают документы и помещают в заточение.

«Именно в черте Москвы, области очень много работных домов. В основном, их держат бывшие сидельцы. Они снимают большой частный дом, где проживают человек 20. Чтобы оценить масштаб прибыли, достаточно простой математики. В среднем, на содержание рабов уходит в месяц 200 тыс. рублей.

Работники приносят около 60 тыс. рублей в месяц — всего 1,2 млн рублей. Чистый заработок — миллион. И люди не могут уйти, их водят под сопровождением, периодически избивают», — уточнил Мельников.

Когда рабов находят в других регионах, то чаще всего их предлагают подвезти до нужного места, а затем усыпляют. Люди просыпаются уже на предприятии и без документов.

«Органы и местные власти, конечно, знают, если у них есть рабовладельцы, скажем так. Они просто молча следят за этим, если приходит проверка — принимают меры», — подчеркнул Бабушкин.

«Этим просто никто не занимается»

При этом бывшим рабам сложно доказать тот факт, что их насильно удерживали и заставляли работать — ведь у них забирают всю технику, поэтому фото-, видео-, аудиодоказательств не остается, отметил глава «Альтернативы».

«Дело в том, что статья «Использование рабского труда» практически недоказуема. То есть человек сбежал из рабства и обратился к сотрудникам полиции, они приезжают на место, забирают его документы, но хозяин говорит, что нет, он просто работал без договора. Паспорт жертва отдала ему сама, чтобы не потерять. И все — ничего не доказать», — уточнил он.

Многие не видят смысла обращаться к силовикам, поскольку правоохранители в большинстве случаев не дают хода таким делам, добавил член СПЧ Бабушкин.

«Им могут просто не поверить. Проблема даже не в том, что сложно доказать, что ты был в рабстве — этим просто никто не занимается», — пояснил он.

Прокуратуре стоит обратить пристальное внимание на проблему трудового рабства и дать оценку работе правоохранителей, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Запросить статистику у МВД по заявлениям, касаемых рабского труда, и выяснить, почему такое в принципе происходит и насколько эффективно полиция реагирует. Прокуратура должна регулярно проводить проверки, следить за каждым таким случаем», — уточнил он.

В свою очередь Бабушкин считает, что нужно создать отдельную структуру при МВД, которая будет заниматься расследованием подобных кейсов. «Нужна специализированная структура в МВД, которая будет выявлять такие случаи и бороться с трудовым рабством», — заключил правозащитник.