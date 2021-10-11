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Общество

Раствор ромашки и имбирь: как предупредить развитие тяжелого ковида

Полоскание горла и носа раствором шалфея защитит от тяжелой формы COVID-19

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Depositphotos
COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо, сообщили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что в таком случае в организм попадет меньшая доза вируса. В беседе с «Газетой.Ru» медики рассказали, как еще можно предупредить тяжелое развитие болезни.

Последний месяц в России постоянно растет заболеваемость коронавирусом. Чтобы снизить вероятность заболевания ковидом в тяжелой форме, помимо использования маски важно полоскать горло после посещения общественных мест, заявил «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

«Чем ниже доза вируса, тем легче протекает заболевание. Промывание носа морской водой или аналогичными растворами снижает образование биологических пленок патогенными микробами. Полоскать рот, горло и нос нужно тем, что не снижает местный иммунитет, не мешает нормальной микрофлоре полости носоглотки – растительными растворами шалфея, ромашки, морской соли», – сказал он.

Фокус нужно сделать на снижении вирусной нагрузки в носоглотке, подчеркнул медик. При этом антисептические, медицинские средства для полоскания можно применять, только если человек уверен, что контактировал с больным COVID-19 — иначе будет нарушена микрофлора слизистой.

«Антисептические средства, которые применяются при уже установленном заболевании лор-органов не подходят в качестве профилактики. Они нужны, когда врач уже зафиксировал бактериальное или инфекционное заболевание», – пояснил Тимаков.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок вместе с тем подчеркнул, что полоскание горла эффективно, только если проведено вскоре после контакта с больным.

«Ведь вирус поражает клетки очень быстро, это может быть одна капля и минуты, секунды на внедрение в организм. Поэтому куда важнее поддерживать в организме выработку интерферонов – высокомолекулярных белков, продуцируемых лейкоцитами после активации вирусами. Они блокируют репликацию вирусов, предотвращая поражение клеток организма», – объяснил он «Газете.Ru».

В качестве экстренной меры после контакта с больным ковидом терапевт-пульмонолог, член Европейского и Российского респираторного общества Алексей Никишенков рекомендовал применять иммуномодуляторы местного действия.

«Интерферон альфа-2b» и «Умифеновир» помогают выработке интерферонов. Эти средства указаны в методических рекомендациях для врачей, занимающихся лечением пациентов с COVID-19.

Однако клинических исследований эффективности этих средств в борьбе с коронавирусом еще недостаточно, чтобы говорить о том, что они точно помогут избежать тяжелого течения заболевания. То есть, одному это может помочь не попасть в больницу, другому – нет», – сообщил он «Газете.Ru».

Болибок в свою очередь отметил, что риск тяжелого течения COVID-19 может снизить иммунный препарат. «Мои пациенты, вовремя применившие «Имунофан», гораздо легче переносили заболевание. Он повышает защиту слизистых на клеточном уровне, курс применения составляет 10 дней», – сказал врач, подчеркнув, что принимать тот или иной препарат можно только после консультации со специалистом.

Предупредить тяжелое течение помогут и витамины, но принимать их в лекарственном виде можно только после консультации с врачом, отметил Тимаков. «Поскольку коронавирус сильно влияет на работу ЖКТ, то нехватка селена, цинка, железа осложняет течение болезни», – добавил он.

Медик посоветовал есть больше зеленых овощей и фруктов, богатых фолиевой кислотой. «Продукты естественного, природного брожения защищают организм, желудочно-кишечный тракт, микробиому кишечника, и коронавирус протекает легче – это уже доказанный факт. Поэтому рекомендуется есть квашеную капусту – только естественного брожения, без уксуса. Коронавирус бьет по микробиоте кишечника и желудка, и если поддерживать их состояние употреблением нежирной и полезной пищи, коронавирус будет протекать легче», – пояснил он.

Защитить организм от проникновения SARS-CoV-2 также поможет усиление выработки лейкоцитов в крови. Для этого необходимы препараты и продукты с разогревающим действием, подчеркнул Болибок. Разогрев провоцирует выработку лейкоцитов в крови и помогает организму выработать интерфероны, которые защитят клетки в случае попадания в них вируса.

«Если пожевать имбирь или выпить с ним чай, то разогревается слизистая, что в свою очередь усиливает выработку лейкоцитов. В целом для этого подойдет просто теплое питье.

Если у человека есть антитела благодаря вакцине или миновавшему заболеванию, то для того, чтобы они активизировались, тоже нужно активировать выработку лейкоцитов», – отметил иммунолог.

Еще один «разогревающий» продукт — тмин, его можно отдельно добавлять в пищу или есть в составе бородинского хлеба.

«Защитный механизм действия специй проявляется в разогреве слизистой. Работает эффективно и употребление острого перца, горячего бульона», – добавил эксперт.

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