Проверять смокелайзером. Как власти намерены ограждать детей от никотина

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила проверять детей на курение. Лицам младше 18 лет также запретят сдавать в аренду устройства для потребления никотинсодержащей продукции - в частности, речь идет о вейпах и электронных сигаретах. Эти вопросы поручили проработать Минздраву. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Детей на медосмотрах в российских поликлиниках в будущем могут проверять на употребление никотина. С соответствующей инициативой в понедельник, 11 октября, выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Подробности предложения содержатся в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, передает РБК. Эксперты выяснили, сколько россиян придерживаются ЗОЖ Две трети россиян не придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом сообщает РИА «Новости» со... 27 сентября 08:58

По данным издания, Голикова поручила проработать этот вопрос министерству здравоохранения.

«Минздраву проработать вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)», — отмечается в документе.

Кроме того, Минздрав изучит возможность введения запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Согласно действующему законодательству, продажа этой продукции лицам младше 18 лет запрещена. В то же время положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.

Также в кабмине предложили ввести запрет на выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, находящихся в радиусе 100 м от школы.

По оценкам экспертов в области права, все вышеуказанные меры законны и правильны. «В первую очередь они направлены на охрану здоровья несовершеннолетних. Родители не всегда могут понять и отследить употребление никотина. А предложенные экспертизы как раз и будут давать им объективную оценку о состоянии их детей», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

Какие меры уже приняты

В России с января 2021 года нельзя продавать вейпы, кальяны и никотинсодержащие товары через интернет. Соответствующие поправки были разработаны из-за роста популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи.

В марте уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить людям, которые пришли в магазин с детьми, продавать сигареты и алкоголь. По ее мнению, из-за подобных покупок у детей может появиться ранний интерес к продукции, что может негативно повлиять на ребенка и на его здоровье в будущем. В Минпромторге тогда указали, что рассмотрят эту инициативу.

«И без ЗОЖ хорошо»

На этом фоне две трети россиян признались, что не придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ) — соответствующие результаты опроса РИА «Новости» опубликовали в конце сентября. Голикова предложила выявлять курящих детей смокелайзером Вице-премьер Татьяна Голикова предложила проверять на медосмотрах, кто из детей курит... 11 октября 22:12

Отмечается, что под ЗОЖ подразумевались: правильное питание, регулярные занятия спортом, отказ от курения и алкоголя. Лишь треть респондентов указали, что соблюдают эти правила. При этом женщины придерживаются ЗОЖ чаще мужчин (39,5% против 27% соответственно).

«Половина опрошенных также считают свое питание неправильным, 45% оценивают его положительно, а 5% затрудняются ответить. В жизни большинства участников опроса (62%) присутствует спорт, но регулярно им занимается лишь 16%», — говорится в исследовании СК «Росгосстрах Жизнь» и цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом».

Главная причина несоблюдения здорового образа жизни — нехватка времени на спорт и контроль питания, о чем сказали 23,5% респондентов.

Каждый пятый (19,7%) ответил, что ему «и без ЗОЖ хорошо». 13% россиян не хотят отказываться от потребления алкоголя и сигарет, а 12% считают, что «ЗОЖ обходится слишком дорого».