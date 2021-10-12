Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления... 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать... 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни... 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку... 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра... 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР... 16:26
В «Спартаке» одним словом отреагировали... 16:21
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла 16:20
Общество

Умер первый представитель СК России Владимир Маркин

Скончался экс-спикер Следственного комитета РФ Владимир Маркин

close
100%
Владимир Маркин

Владимир Маркин

Александр Щербак/ТАСС
Первый официальный представитель СКР Владимир Маркин скончался в Москве на 65-м году жизни. В последнее время он тяжело болел, сообщили источники. Кроме работы в пресс-службе Следственного комитета, Маркин также был председателем комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС. В начале нулевых он считался одним из наиболее известных представителей силовых ведомств РФ

Экс-представитель Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер в возрасте 64 лет.

«Маркин умер сегодня около 7:30 утра в больнице. В последнее время находился в крайне тяжелом состоянии. Большую часть времени он был без сознания», — заявил источник РЕН ТВ.

Владимир Маркин был назначен главой Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ через неделю после создания органа в 2007 году. Пресс-службу СК как самостоятельного ведомства он возглавил в 2011 году.

Маркин регулярно выступал голосом Следственного комитета, выражая позицию комитета по различным уголовным делам, в том числе и политического характера. В 2013 году он считался одним из главных политических спикеров страны.

Журналист и чиновник

Владимир Маркин родился в Челябинске в 1956 году. В 1985 году закончил журфак МГУ, работал корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». В 1986 году – вернулся в Москву, устроился на Всесоюзное радио. В 1991 году перешел на Центральное телевидение СССР, далее – работал в ВГТРК, вел ток-шоу «Карьера».

В 1997 году Маркин стал директором по связям с общественностью фонда «Реформа», занимавшегося вопросами приватизации в России. Занимал он также должность заместителя министра печати Подмосковья.

В 2001 году Маркин стал продюсером новостей на канале НТВ и исполнительным продюсером телеканала «Россия».

Маркин, будучи представителем СК России, активно вел свой микроблог в Twitter, комментируя актуальные события, а также публиковал свои колонки в СМИ.

Летом 2016 года в своем Twitter Маркин, будучи председателем комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза, прокомментировал слова прокурора французского Марселя. Тот после беспорядков в городе с участием российских футбольных фанатов, назвал их «хорошо подготовленными бойцами».

«Нормальный мужик, каким он должен быть, вызывает у них удивление. Они же привыкли видеть «мужиков» только на гей-парадах», — написал он.

В Кремле заявили, что слова представителя СК «ни в коем случае» не выражают официальную позицию России.

7 октября 2016 года Маркин был освобожден от должности спикера СК. В своем Twitter он написал: «Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: «Устал». Ошибаются и те, и другие - это привал...». Впоследствии он работал на должности первого заместителя гендиректора компании «РусГидро», владеющей большинством российских гидроэлектростанций.

Артист и писатель

Маркин вместе со Стасом Пьехой записал композицию «Родина» на музыку Виктора Дробыша, которая впервые была исполнена дуэтом в программе «Кто хочет стать миллионером?» и вошла в хит-парады.

Через некоторое время в эфире «Русской службы новостей» Маркин сольно исполнил патриотический шлягер «Сторонка».

Кроме того, на телеканале «Звезда» Маркин в качестве ведущего выступил в проекте «Преданная Россия».

В сентябре 2016 года в Москве была презентована книга Владимира Маркина — «Самые громкие преступления XXI века в России».

«Леденящая душу история кущевской банды, дело таганрогского маньяка, крупные хищения бюджетных средств в Подмосковье, убийство Анны Политковской и массовая гибель пассажиров «Булгарии» – в книгу вошли 5 документальных историй о наиболее ярких уголовных делах, которые находились в производстве Следственного комитета России с первого дня образования ведомства и вплоть до настоящего времени», — говорится в статье о книге на портале Культура ВРН.

После ее выхода несколько российских журналистов обвинили чиновника в плагиате. Об этом, в частности, заявили корреспондент «Новой газеты» Надежда Прусенкова и спецкор «Коммерсанта» Илья Барабанов.

В результате издательство ЭКСМО взяло на себя ответственность за происходящее, объяснив плагиат технической ошибкой.

«В связи с недоработкой или технической ошибкой издательством принесены извинения, которые мною приняты. В следующих переизданиях ошибка издательства будет исправлена», — писал сам Маркин в колонке для LIFE.

Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
«Сапсан» сбил коляску с младенцем под Петербургом
Новости
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Бунт в колонии: несколько сотен человек устроили погром
Во Владикавказе силовики подавили волнения среди заключенных

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+