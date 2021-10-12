Умер первый представитель СК России Владимир Маркин

Первый официальный представитель СКР Владимир Маркин скончался в Москве на 65-м году жизни. В последнее время он тяжело болел, сообщили источники. Кроме работы в пресс-службе Следственного комитета, Маркин также был председателем комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС. В начале нулевых он считался одним из наиболее известных представителей силовых ведомств РФ

Экс-представитель Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер в возрасте 64 лет.

«Маркин умер сегодня около 7:30 утра в больнице. В последнее время находился в крайне тяжелом состоянии. Большую часть времени он был без сознания», — заявил источник РЕН ТВ.

Владимир Маркин был назначен главой Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ через неделю после создания органа в 2007 году. Пресс-службу СК как самостоятельного ведомства он возглавил в 2011 году.

Маркин регулярно выступал голосом Следственного комитета, выражая позицию комитета по различным уголовным делам, в том числе и политического характера. В 2013 году он считался одним из главных политических спикеров страны.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Журналист и чиновник

Владимир Маркин родился в Челябинске в 1956 году. В 1985 году закончил журфак МГУ, работал корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». В 1986 году – вернулся в Москву, устроился на Всесоюзное радио. В 1991 году перешел на Центральное телевидение СССР, далее – работал в ВГТРК, вел ток-шоу «Карьера».

В 1997 году Маркин стал директором по связям с общественностью фонда «Реформа», занимавшегося вопросами приватизации в России. Занимал он также должность заместителя министра печати Подмосковья.

В 2001 году Маркин стал продюсером новостей на канале НТВ и исполнительным продюсером телеканала «Россия».

Маркин, будучи представителем СК России, активно вел свой микроблог в Twitter, комментируя актуальные события, а также публиковал свои колонки в СМИ.

Летом 2016 года в своем Twitter Маркин, будучи председателем комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза, прокомментировал слова прокурора французского Марселя. Тот после беспорядков в городе с участием российских футбольных фанатов, назвал их «хорошо подготовленными бойцами».

«Нормальный мужик, каким он должен быть, вызывает у них удивление. Они же привыкли видеть «мужиков» только на гей-парадах», — написал он.

Нормальный мужик, каким он должен быть, вызывает у них удивление. Они же привыкли "мужиков" на гей-парадах видеть... https://t.co/vhqRYx7amT — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) June 13, 2016

В Кремле заявили, что слова представителя СК «ни в коем случае» не выражают официальную позицию России.

7 октября 2016 года Маркин был освобожден от должности спикера СК. В своем Twitter он написал: «Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: «Устал». Ошибаются и те, и другие - это привал...». Впоследствии он работал на должности первого заместителя гендиректора компании «РусГидро», владеющей большинством российских гидроэлектростанций.

Артист и писатель

Маркин вместе со Стасом Пьехой записал композицию «Родина» на музыку Виктора Дробыша, которая впервые была исполнена дуэтом в программе «Кто хочет стать миллионером?» и вошла в хит-парады.

Через некоторое время в эфире «Русской службы новостей» Маркин сольно исполнил патриотический шлягер «Сторонка».

Кроме того, на телеканале «Звезда» Маркин в качестве ведущего выступил в проекте «Преданная Россия».

В сентябре 2016 года в Москве была презентована книга Владимира Маркина — «Самые громкие преступления XXI века в России».

«Леденящая душу история кущевской банды, дело таганрогского маньяка, крупные хищения бюджетных средств в Подмосковье, убийство Анны Политковской и массовая гибель пассажиров «Булгарии» – в книгу вошли 5 документальных историй о наиболее ярких уголовных делах, которые находились в производстве Следственного комитета России с первого дня образования ведомства и вплоть до настоящего времени», — говорится в статье о книге на портале Культура ВРН.

После ее выхода несколько российских журналистов обвинили чиновника в плагиате. Об этом, в частности, заявили корреспондент «Новой газеты» Надежда Прусенкова и спецкор «Коммерсанта» Илья Барабанов.

В результате издательство ЭКСМО взяло на себя ответственность за происходящее, объяснив плагиат технической ошибкой.

«В связи с недоработкой или технической ошибкой издательством принесены извинения, которые мною приняты. В следующих переизданиях ошибка издательства будет исправлена», — писал сам Маркин в колонке для LIFE.