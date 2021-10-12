«Ввела меня в транс»: как лжецелители лечат россиян от COVID-19

«Просто ввела меня в легкий транс»
В конце августа 2021 года 48-летняя Оксана из Петрозаводска заболела коронавирусом — лечилась женщина дома, параллельно рассказывая о процессе в своем Instagram. Вскоре ей написала целительница и предложила помощь в лечении.
«Представилась ведьмой и целителем, спросила, не хотела бы я попробовать вылечить недуг нетрадиционно. Я сперва отказалась, но она так красиво рассказывала — что не стоит травить свой организм таблетками, что она быстро поставит меня на ноги и все такое. Она предложила пройти первый сеанс бесплатно. Тут уже сыграло любопытство, и я согласилась», — рассказала она «Газете.Ru».
Спустя несколько дней экстрасенс пришла к «целительнице» домой — на ней были амулеты, большие кольца, а также сумка, в которой были свечи и разные травы.
«Она положила меня на диван и стала надавливать на разные точки на голове, при этом что-то шепча себе под нос. В время процедуры мне действительно стало легче — перестала болеть голова. Но думаю она просто ввела меня в легкий транс или гипноз», — пояснила женщина.
На следующий день целительница написала, что следует провести еще несколько сеансов, но каждый обойдется в 8 тыс. рублей. «Я прошла еще три, а потом рассказала подруге, и мы вместе решили почитать о ней в интернете. Оказалось, что так она многим «помогала». Масса жалоб и даже есть одна инициативная женщина, которая собирает пострадавших и хочет подать коллективный иск», — поделилась Оксана.
После того, как она потребовала от мошенницы вернуть деньги, та удалила страницу в соцсетях. «У нас есть скрины переписок и ее основной страницы, где у нее прямо написано что она лечит от ковида при помощи целительной силы. Уже около 15 человек, в том числе и я, собираются подать заявление в полицию на нее», — заключила собеседница.
В похожую историю попала и 32-летняя Наталья из Волгограда. В июле 2021 года женщина заподозрила у себя коронавирус, но решила не обращаться за помощью к врачам, поскольку не хотела ложиться в больницу.
«В Instagram целительница Светозара высветилась у меня в рекламе. Я зашла на ее страницу — там все так красиво было расписано: «Снимаю все виды порч, лечу болезни, диагностирую и убираю коронавирус». В общем умеет все. В итоге, я написала ей, она попросила выслать ей фотографию, чтобы она типа проанализировала мою ауру на предмет болезней», — рассказала она «Газете.Ru».
Спустя два часа женщина получила тревожное сообщение от Светозары — целительница заявила, что Наталья больна коронавирусом и ей грозят осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Мошенница предложила провести ритуал и попросила перевести 3 тыс. рублей для его подготовки.
«По ее словам, ей нужно было купить целебные порошки и камни, свечи. Мы договорились с ней через пару дней встретиться у нее дома. Я пришла, она посадила меня в комнате и стала делать какие-то махи руками, якобы сканировала. Потом подожгла траву и стала окуривать, в конце концов ее вердикт был, что я все же заразилась и нужно еще пару сеансов по 5 тыс. рублей, чтобы исцелить меня», — рассказала женщина.
В итоге перед третьей встречей Наталью увезли в больницу — ее состояние резко ухудшилось. Медики диагностировали поражение легких. Когда самочувствие женщин улучшилось, она написала о случившемся Светозаре.
«Она попыталась меня убедить, что я нарушила ритуал, неправильно выполняла ее инструкцию и поэтому так все сложилось. Когда я попросила вернуть деньги, она перестала выходить на связь. В полицию я обращаться не стала, потому что мне стыдно, что я повелась на такое», — заключила она.
«Они подсознательно ищут тех, кто будет ими манипулировать»
В 2019 году 31% россиян признавались, что верят в возможность предсказания будущего и лечение болезней гипнозом (22%), показывал опрос ВЦИОМ. Еще 15% доверяли гороскопам, «лечению болезней биополем» — 16%. При этом опрос 2016 года демонстрировал, что в способность отдельных людей колдовать верили 36% россиян, 27% лично сталкивались с колдовством. Всего 15% заявили, что считают экстрасенсов аферистами.
Чаще всего на уловки мошенников, представляющихся магами, гадалками и нумерологами, попадаются ведомые люди, не готовые брать ответственность за собственную жизнь и желающие передать ее постороннему человеку, пояснила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова.
«Колдуны как правило дают таким людям готовые решения. Тем самым они отнимают у них волю, возможность выбора. Сперва человек выполняет задачи, которые шаман ему ставит, а после того, как задача будет выполнена, жертва снова прибежит к нему, чтобы получить следующие указания», — отметила специалист.
У этих мошенников есть определенная тактика: сперва они обходятся с человеком очень ласково и бережно, а потом начинают его запугивать и обвинять.
«Ему говорят: если ты ко мне не придешь, то ты и твои родственники умрут, начинают запугивать. Тогда человек оказывается, по его мнению, в безвыходной ситуации и продолжает приходить, принося всю свою зарплату», — уточнила психолог.
На такие уловки больше попадаются девушки до 25 лет, а также женщины предпенсионного и пенсионного возраста.
«Взрослых женщин воспитывали подчиняться — супругу, к примеру. В большой зоне риска и девочки до 25 лет — они инфантильные. Связано это с жестким воспитанием тоталитарных родителей, которые ими в детстве управляли. Выйдя во взрослую жизнь, они подсознательно ищут тех, кто будет ими манипулировать», — добавила Наумова.
Несколько лет назад депутаты предлагали ввести лицензирование для экстрасенсов, целителей и шаманов, напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В итоге инициатива одобрена не была. Лично у меня скептическое к этому отношение. Использовать какие-то народные методы лечения — это неплохо, но делать это нужно наравне с традиционными. Все, что касается шаманов, каждый гражданин должен осознавать риски и последствия», — заявил он.
Менять законодательство или усиливать надзор в этой сфере не нужно, считает депутат. «У нас уже есть прекрасно работающая статья УК РФ «Мошенничество». Каждый гражданин может обратиться в органы, чтобы привлечь преступника к ответственности. Помимо этого стоит просвещать россиян о разных способах мошеннических действий, в том числе о таких. И со временем проблема станет меньше либо изживет себя», — заключил Нилов.