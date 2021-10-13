Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила, что в текущем году следует принять планы адаптации основных отраслей экономики страны к климатическим изменениям. Ранее Владимир Путин поручил правительству уменьшить количество выбросов парниковых газов на 70% к 2030 году.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что основные отрасли российской экономики нужно адаптировать к изменяющемуся климату.

«Уже сейчас, в этом году по основным отраслям экономики: сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт, строительство — необходимо принимать планы адаптации к изменению климата», — приводит ее слова, сказанные на Третьем Евразийском женском форуме, агентство РИА «Новости».

Также она отметила, что Россия вместе с другими странами должна готовиться к возникновению климатической миграции.

«Учитывая трансграничный характер климатических изменений, мы понимаем, что к появлению климатических мигрантов необходимо готовиться в том числе и России», — добавила она.

Напомним, что в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Наряду с работой над стратегией низкоуглеродного развития РФ до 2050 года в правительстве идет подготовка плана адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Сводный операционный план действий до 2030 года должен быть внесен в кабмин до 15 декабря.

А в декабре прошлого года российский лидер заявлял, что Россия начала слезать с «нефтяной иглы».

«70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», — сказал он.

Слова Путина подтвердил отчет Росстата, опубликованный в июле текущего года. Согласно ему, по итогам 2020 года доля нефтегазового сектора в ВВП России составила 15,2%. При этом он приносит 28% доходов бюджета, а в товарном экспорте России нефть и газ до сих пор занимают почти половину от всего объема (44,6%).

В свою очередь, председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами в середине сентября текущего года отметил важность сокращения использования углеводородов.

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру», — отметил он.

Мишустин заявил, что по ключевым направлениям подготовки российской экономики к условиям развития альтернативной энергетики создадут специальные группы, которые будут курировать вице-премьеры, а в работе будут задействованы шесть министерств: Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго, Минприроды, Минобрнауки и МИД.

Общую координацию по данному направлению будет осуществлять первый вице-премьер Андрей Белоусов, который заявил, что существует десять ключевых направлений для реализации поставленной задачи, особо отметив пять из них:

— ускорение технологической модернизации отраслей экономики;

— международное признание мер, базирующихся на технологических и природных преимуществах России;

— настройка мер поддержки и налоговых стимулов компаниям для перехода на «зеленые» технологии;

— реализация направлений развития, в которых Россия имеет технологические преимущества, такие как использование водорода, атомная и гидроэнергетика, углехимия, сбор и хранение углеводородов, а также климатические проекты в лесном и сельском хозяйстве;

— учет специфики и возможностей регионов страны в контексте появления новых требований международной торговли.

Отдельно Белоусов отметил, что уже в этом году будет сделан долгосрочный прогноз до 2050 года, который будет включать такие параметры, как энергобаланс, углеродный баланс, макроэкономические параметры, темпы роста ВВП, параметры торговли, инвестиции, рост реальных доходов населения и другие, а также оценку возможностей и рисков для России.