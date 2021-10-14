Российские власти продолжают поддерживать российские семьи с детьми. На помощь многодетным с тремя и более детьми до трех лет кабмин выделит 6 млрд рублей. Правительство выплатит пособия и семьям с детьми от трех до семи лет. На эту меру выделили более 28 млрд рублей. Как заверил премьер-министр Михаил Мишустин, власти продолжат работу в этом направлении.

Российские власти выделят более 28 млрд рублей для выплат семьям с детьми от трех до семи лет. «Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», — сказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр также анонсировал выделение 6 млрд рублей для помощи многодетным семьям с детьми в возрасте до трех лет. Он напомнил, что родители могут получать ежемесячные выплаты после рождения третьего ребенка и последующих детей. Эту материальную помощь можно получать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

«Детей в стране рождается все больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим еще около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее обратил внимание, что власти страны за последние годы сделали поддержку семей с детьми более эффективной.

«Мы намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы», — сказал он, выступая на Евразийском женском форуме.

Российский президент считает, что такая помощь со стороны государства позволяет россиянкам с большей уверенностью строить свое будущее. «В этом году, напомню, принят ряд новых решений. Это и помощь беременным женщинам, и выплаты одиноким родителям. Ну а в большинстве случаев, что греха таить, это, как правило, женщины, мамы», — добавил Путин.

В Федеральном послании этого года российский президент предложил ряд мер для поддержки определенных групп населения. С августа по декабрь семьи с детьми школьного возраста могут получить по 10 тыс. рублей — так называемые школьные выплаты.

Единовременное пособие также предназначено для россиян в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями, которые проходят обучение по общеобразовательным программам.

При этом власти не будут учитывать эти деньги при подсчетах доходов семьи во время предоставления семьям других мер поддержки. Также они не относятся к средствам, подпадающим под взыскание по исполнительным документам.

Кроме того, президент предложил выплачивать больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа сотрудника. Такая мера действует с 1 сентября.

Но россиянам стоит иметь в виду, что с 1 октября выплаты, которые установлены законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», и другие пособия будут поступать только на карту «Мир».

«Если получатель не перешел на карту «Мир», то банк связывается с получателем выплаты и сообщает о некорректности счета. Далее алгоритм следующий: банк связывается с клиентом по каналам, зафиксированным в оферте договора с банком, чтобы уведомить его о поступлении средств», — рассказали в Минтруде ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что если удалось связаться с получателем пособий, то ему предлагают либо получить средства, либо оформить счет «Мир». «Если связаться не удалось, то по истечении десяти дней банк возвращает деньги отправителю (органу, сформировавшему платежку)», — добавили в министерстве.