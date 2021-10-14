В Аргентине провели комбинированное исследование со «Спутником Лайт»

В Аргентине и Азербайджане завершились исследования различных комбинаций вакцин от коронавируса. Комбинация препаратов AstraZeneca/«Спутник Лайт» продемонстрировала высокие показатели иммуногенности и безопасности. Об этом сообщили 14 октября в Российском фонде прямых инвестиций. Подробнее о результатах исследований — в материале «Газеты.Ru».

В Аргентине провели первое в мире комбинированное исследование препаратов от коронавируса. Бустерный укол однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» дает сильный иммунный ответ. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. «Еще одна фальшивая новость» Публикация британского таблоида The Sun о том, что Россия якобы «украла формулу вакцины от... 11 октября 22:29

«Исследование, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ», — уточняется в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

РФПИ также отмечает, что промежуточные результаты исследования основаны на данных 1 102 добровольцев, вакцинированных 12 разными комбинациями препаратов.

«Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») является эффективным универсальным бустером для вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, безопасен и стимулирует сильный иммунный ответ. Комбинация AstraZeneca/«Спутник Лайт» демонстрирует высокие показатели иммуногенности», — отмечается в сообщении.

Как следует из результатов исследования, комбинация «Спутника Лайт» со всеми вакцинами в рамках исследования демонстрирует отсутствие серьезных нежелательных явлений после вакцинации в любых сочетаниях.

Комбинация вакцин AstraZeneca/«Спутник Лайт», помимо Аргентины, также продемонстрировала высокие показатели иммуногенности и безопасности в Азербайджане, добавили в РФПИ. «Применение пяти различных вакцин в рамках исследований комбинированного подхода позволяет собрать наиболее убедительные научные данные о пользе подобного подхода на сегодняшний день», — говорится в сообщении фонда.

BREAKING | RDIF: Sputnik Light is a highly successful standalone vaccine and a universal booster with great efficacy against Delta variant. Watch Sputnik Light viral video: https://t.co/9O12hGzjHU — Sputnik V (@sputnikvaccine) October 14, 2021

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению, отмечается в материале ТАСС.

«Эпиваккорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V» она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

«Ковивак» — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.

«Спутник Лайт» — это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом «Спутника V» и не требует введения второй дозы.

У «Спутника V» и «Эпиваккороны» интервал между инъекциями составляет три недели, а у «Ковивака» — две недели.