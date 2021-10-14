Квартира за вакцину: привившиеся москвичи смогут получить новую жилплощадь

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал розыгрыш квартир в столице. В мероприятии, направленном на стимуляцию вакцинации от коронавируса, могут принять участие совершеннолетние москвичи, которые сделают прививку с 18 октября. Первый розыгрыш состоится в прямом эфире телеканала «Москва 24» 27 октября. О том, какие еще есть розыгрыши среди привитых россиян — в материале «Газеты.Ru».

Среди москвичей, которые сделают прививку от коронавируса, будут разыграны 10 квартир в столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр».

«Во вторник приняли решение, что по желанию человеку будем выплачивать по 10 тысяч [вакцинированным] пожилым людям, может, это будет стимулом. Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку — то есть это еще один стимул», — рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что такие материальные поощрения — это дополнительные стимулы сделать прививку от COVID-19. Главный стимул, по его мнению, — это «собственное здоровье».

В розыгрыше однокомнатных квартир могут принять участие россияне старше 18 лет, у которых есть московский полис ОМС.

Обязательное условие — претенденты на получение однушки должны получить первый компонент противовирусной вакцины или пройти ревакцинацию в определенные сроки. Так, первые две квартиры будут разыграны 27 октября в эфире телеканала «Москва 24». Участниками лотереи могут стать те, кто сделал прививку на неделе до этого — с 18 по 24 октября.

Розыгрыши будут проходить каждую среду. Последний — 24 ноября. Инициатором акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» выступила Московская торгово-промышленная палата. Призы предоставляются застройщиками.

В четверг, 14 октября, на портале regulation.gov.ru был опубликован проект постановления кабмина о продлении сроков проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса до конца этого года. Документ подготовил Минфин России.

Таким образом власти намерены стимулировать вакцинацию от коронавируса для скорейшего достижения коллективного иммунитета.

В августе этого года российские министры утвердили правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных россиян. Планировалось, что мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря. В нем могут участвовать совершеннолетние граждане РФ, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Победители определяются случайным образом среди тех, чьи уникальные номера записи есть в Едином регистре вакцинированных. Те, чьи номера выберет компьютер, получат по 100 тыс. рублей. Оператором лотереи выступает «Гознак».

Победителей определяют раз в месяц. 14 сентября были выбраны первые 500 счастливчиков. После этого тиражная комиссия утвердила результаты. 14 октября прошел второй этап розыгрыша. Номера победивших сертификатов будут указаны на сайте «Бонус за здоровье».

При этом выигрыши будут зачислены в течение полугода после розыгрыша и только на карту «Мир». Чтобы получить деньги, необходимо подтвердить учетную запись на Едином портале госуслуг. Помимо этого, следует указать номер банковской карты в течение трех месяцев после прихода уведомления о выигрыше.