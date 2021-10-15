Короля «Черкизона» ждет экстрадиция. В России его обвиняют в двойном убийстве

Россия сделала запрос Черногории об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова. В РФ он заочно арестован и проходит обвиняемым по уголовному дело об убийстве. Сейчас бывший владелец Черкизовского рынка находится в изоляторе и ждет заседания суда, на котором будет рассмотрено его прошение о политическом убежище.

Генеральная прокуратура России направила в Минюст Черногории запрос об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова для привлечения его к уголовной ответственности в РФ, сообщили в ведомстве. Соответствующий документ был отправлен черногорской стороне по дипломатическим каналам еще 7 октября.

Бывший владелец ныне закрытого Черкизовского рынка, предприниматель Исмаилов был задержан по выданному Россией ордеру Интерпола правоохранительными органами Черногории в Подгорице в начале октября. РФ сразу начала работать над выдачей Исмаилова, поскольку запрос должен был быть направлен не позднее чем через 40 дней после задержания, иначе предпринимателя бы отпустили. В Следственном комитете РФ находится в производстве уголовное дело против Исмаилова. Он подозревается в организации убийства двух предпринимателей и нескольких других преступлениях.

По версии следствия, 2016 году Исмаилов стал заказчиком убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева — владельцев подмосковного торгового центра «Строй-маркет» и учредителей «Люблино-Моторс».

В 2018-м суд приговорил исполнителя преступления — бизнесмена Мехмана Керимова — к 13 годам лишения свободы. Причем изначально вместе с Керимовым был задержан брат Тельмана Исмаилова Рафик, которого вскоре отпустили, поскольку Керимов взял всю вину на себя. Однако после обращения родственников Савкина к главе СКР Александру Бастрыкину Рафик Исмаилов был задержан вновь, ему предъявили обвинение в двойном убийстве и приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Короля «Черкизона» арестовали заочно Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана... 11 ноября 15:55

Вместе с Тельманом Исмаиловым заочно арестован в России еще один его брат — бывший оперативник центрального аппарата МВД Вагиф Исмаилов. Обоим братьям инкриминируют ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух человек по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия в составе организованной группы).

Как предполагают следственные органы, Тельман, Рафик и Вагиф Исмаиловы разработали план убийства двух конкурентов. Керимов выступил исполнителем, после чего Рафик Исмаилов забрал его с места преступления, а впоследствии соучастники помогли тому скрыться и спрятать оружие.

Следственные органы пришли к выводу, что поводом для убийства стал конфликт «короля Черкизона» Тельмана Исмаилова и Савкина из-за продажи принадлежащего им торгового центра. Экс-владелец Черкизовского рынка не хотел возвращать партнеру порядка $1 млн, что и стало поводом для расправы.

Тельман и Вагиф Исмаилов в 2017 году были объявлены в международный розыск и скрывались за границей.

Задержание Тельмана Исмаилова в Черногории обжаловали его адвокаты, свою вину в организации убийств он не признает. 12 ноября должно состояться заседание суда, на котором будет рассмотрен запрос бизнесмена, некогда входившего в список богатейших людей России, о предоставлении ему политического убежища. Исмаилов утверждает, что на территории РФ подвергается политическим и экономическим гонениям. В настоящий момент он находится в экстрадиционном изоляторе. Как заявляет адвокат Исмаилова, запрос об экстрадиции рассмотрят после просьбы о политическом убежище. Король Черкизовского, похититель Руссо. Чем известен задержанный Тельман Исмаилов Вечером 1 октября СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории. Предприниматель... 01 октября 22:11

Тельман Исмаилов, напомним, попал в поле зрения правоохранителей в 2009 году. Тогда ему были предъявлены претензии, касающиеся деятельности Черкизовского рынка, который на тот момент был главным интересом предпринимателя. Последующее закрытие рынка из-за обнаружения там органами санитарного контроля многочисленных нарушений вызвало широкий общественный резонанс как в России, так и за пределами страны. В частности, об этом высказывались президент РФ Владимир Путин и торговые представители Китая, для которых закрытие рынка стало существенным ударом.