Дело о визите в якутский «Колобок» докатилось до Верховного суда

Верховный суд не стал удовлетворять жалобу жителя Якутска, который пытался доказать, что отказ от маски в магазине является малозначительным правонарушением. Юристы в разговоре с «Газетой.Ru» разошлись во мнениях о последствиях такого постановления ВС. По мнению одних, оно не приведет к последствиям для рядовых россиян. Другие считают, что теперь отменять штрафы за нарушение масочного режима не получится.

Постановление Верховного суда по делу жителя Якутска, который пытался добиться признания малозначительности его пребывания в магазине без маски, может привести к тому, что граждане не смогут оспаривать штрафы за нарушение санитарных норм. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

Накануне Верховный суд опубликовал постановление № 74-АД21-4-К9 от 25 сентября, в котором фактически нарушение масочного режима в магазине приравнивается к значительному правонарушению.

Поводом для вынесения данного постановления стала затянувшаяся тяжба жителя Якутии Михаила Лукина. В июле прошлого года местная полиция задержала его без маски в магазине «Колобок» в Якутске. И составила протокол за нарушение санитарных норм во время пандемии коронавирусной инфекции, при это ограничившись минимально возможным наказанием — предупреждением. Однако Лукина это не устроило — больше года он пытается оспорить это решение в судах разных инстанций, дойдя до Верховного.

В поданный жалобе житель Якутска просил отменить решения предыдущих инстанций по ст. 20.6.1 КоАП России (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) — эта статья была введена в административный кодекс в конце марта прошлого года. Она предусматривает как предупреждение, так и штрафы. Для физических лиц санкция составляет от 1 до 30 тыс. руб.

Лукин пытался добиться применения ст. 2.9 КоАП — признания его правонарушения малозначительным. По существующим законам малозначительное нарушение формально содержит признаки правонарушения — но с учетом характера действий нарушителя, окружающих обстоятельств, отсутствии тяжести или ущерба может быть признано не представляющим опасности для окружающих. В подобных случаях полиция может ограничиться устным замечанием и не составлять административный протокол.

Однако Верховный суд не встал на сторону жителя Якутска. В постановлении говорится, что масочный режим на объектах торговли в Якутии был признан на тот момент обязательным в соответствии с указами главы региона о режиме повышенной готовности и мерах по противодействию распространения коронавируса. Кроме того, ВС отмечает, что и в действиях сотрудников МВД не было никаких ошибок, административный протокол составили правильно (впрочем, Лукин и не пытался оспорить эти моменты).

«С учетом характера совершенного Лукиным деяния, фактических обстоятельств дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии оснований для применения ст. 2.9 КоАП», — говорится в документе. Фактически постановление позволяет расценивать нахождение без маски в магазине во время объявленного масочного режима значительным правонарушением.

По словам юриста Воробьева, все судебные решения по пятитысячным штрафам, которые выписывали в Москве за неношение маски и с которыми он сталкивался на практике, отменялись ранее как раз-таки по малозначительности.

«Соответственно, из-за того, что Верховный суд вынес такое решение, такие нарушения перестанут отменять по малозначительности. То есть все случаи привлечения к админответственности — штрафы в пять тысяч рублей — все обязаны будут платить», — заявил он.

Воробьев заметил, что в России формально нет прецедентного права. Но если подобные дела доходят до Верховного суда, то после этого вся судебная практика фактически «подстраивается» под его постановление.

С ним не согласен федеральный судья в отставке и профессор ВШЭ Сергей Пашин.

«Насколько я помню, таких дел в Верховном суде еще не было. Его постановление признало правильность соответствующих норм, а в вопросы о тяжести взысканий ВС не вдавался. Такое решение ничем не обернется для граждан», — пояснил Пашин. По его словам, попытки оспорить протоколы в судах регионального уровня обычно заканчиваются не в пользу жалобщика. Однако есть моменты, которые позволяют надеяться на благоприятный исход дела.

«Есть хороший аргумент — это неправильное составление административного протокола, или же составление его лицом, которое не имеет на то полномочий. Вот это работает. А если все оформлено как надо, то надо смотреть на на основании каких актов штрафуют или предупреждают, издал ли мэр города или глава региона соответствующий указ. В таких случаях проверяются только формальные вещи», — добавил Пашин.

По мнению первого замглавы Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Анатолия Капустина, во время пандемии интересы общества преобладают под личными правами каждого отдельного гражданина.

«Здесь над личными правами граждан, которые гарантированы Конституцией и различными международными соглашениями, превалирует понятие публичного интереса. В данном случае публичный интерес требовал ношения маски, а за отказ от соблюдения санитарных норм были введены санкции в административный кодекс», — объяснил Капустин.

Он напомнил, что в прошлом году уже были обращения граждан, в том числе в Конституционный суд, о законности административной ответственности за отказ от ношения масок в общественных местах. И тогда КС признал эту и другие санитарные меры соответствующими публичному интересу, потому что общество было заинтересовано в сохранении здоровья наибольшего числа граждан.