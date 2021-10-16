«Серия убийств на почве межнациональной розни»

Следственный комитет заканчивает расследование серии убийств, о которых рассказала Максим Марцинкевич, скончавшийся чуть более года назад в СИЗО Челябинска. Он написал девять явок с повинной, где рассказал о преступлениях и их участниках. Позднее слова Тесака подтвердили и сами обвиняемые по данным делам.

Главное следственное управление Следственного комитет завершает расследование уголовного дела в отношении бывших товарищей Максима Марцинкевича, которых обвиняют в серии убийств на почве межнациональной розни. О преступлениях, совершенных в том числе 17 лет назад, рассказал сам Тесак, оформив перед своей смертью в челябинском СИЗО девять явок с повинной.

Уже в процессе расследования данные, предоставленные Марцинкевичем, подтвердили обвиняемые, сообщает «Коммерсант».

Сообщается, что всего по делу проходят около десяти человек, среди которых Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулевин, Алексей Гудилин и Семен Токмаков, которые были задержаны в конце 2020 года.

Еще одного подозреваемого, Сергея Коротких, столичный Басманный суд арестовал заочно, она находится в международном розыске. Сообщалось, что он уже продолжительное время находится на территории Украины.

Всем подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве двух или более лиц в составе организованной группы лиц на почве национальной ненависти и вражды (п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в 2007 году после появления видеозаписи убийств двух человек неславянской внешности.

Одного из убитых опознали родственники, им оказался уроженец Дагестана Шамиль Удаманов. Личность второго убитого не была установлена. Через 10 лет после возбуждения дела его расследования было приостановлено, однако его вновь возобновили после показаний Марцинкевича. Также, после явок с повинной Тесака были раскрыты еще два уголовных дела: убийство двух приезжих в Москве в 2003 году, а также еще одно двойное убийство под Смоленском.

Два фигуранта уголовного дела, Кайль и Хотулев, подтвердили показания Тесака. Также Хотулев, во время обыска в декабре 2020 года, отдал сотрудникам правоохранительных органов ружье, использованное для совершения преступлений. Также благодаря показаниям обвиняемых были найдены тела жертв преступлений.

В свою очередь, адвокаты обвиняемых еще не начали знакомиться с материалами дела, поэтому назвать точное количество эпизодов уголовного дела не могут.

Также адвокаты и сами обвиняемые считают, что по всем инкриминируемым им эпизодам вышел срок давности. Однако решение по данному вопросу может принять только суд, когда начнется рассмотрение дела по существу.

Все обвиняемые находятся под арестом, несмотря на положительные характеристики. Например, один из них был волонтером во время пандемии коронавируса и за это был награжден грамотой правительства Москвы.

Однако, несмотря на явки с повинной, в уголовном деле отсутствует сам Максим Марцинкевич. Этот факт вызвал удивление у его адвоката, Алексея Михальчика.

«Судя по тем обстоятельствам, которые описываются в данном деле, в отношении Максима также должно проводиться расследование. Однако, насколько нам известно, уголовное дело по ст. 105 УК в отношении него не возбуждалось и не прекращалось. В любом случае мы были против его прекращения и собирались настаивать на том, чтобы в его отношении было проведено судебное следствие, чтобы мы могли доказать его невиновность», — отметил юрист.

Напомним, что в сентябре 2020 года Тесака нашили мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой. Позднее, в августе 2021 года, в сети появилось видео с допросом, в ходе которого Марцинкевич рассказывал подробности убийств мигрантов, в которых он сам принимал участие.

Защита также неоднократно обжаловала в судах выводы следствия о том, что Тесак добровольно дал показания (в интернет выложены фрагменты соответствующей видеозаписи) и так же добровольно ушел из жизни, полагая, что Марцинкевич мог быть убит, после того как его заставили оговорить себя и других.