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Общество

Вакцинированных россиян поставили на счетчик

В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса

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Сергей Мальгавко/ТАСС
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о старте счетчика темпов вакцинации в стране и тепловой карты, которая демонстрирует эпидемиологическую ситуацию в каждом из регионов. По состоянию на 15 октября, коллективный иммунитет в России составляет 45%. Суточные максимумы по количеству заболевших и летальных исходов тем временем обновляют рекорды второй день подряд.

В России запустили первый счетчик вакцинации и тепловую карту ситуации с коронавирусом во всех регионах страны. Эти блоки теперь доступны на информационном портале стопкоронавирус.рф.

«Будут публиковаться данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», — пояснила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

С начала пандемии, напомним, в России официально не публиковалась и не велась в режиме онлайн с ежедневными обновлениями статистика по вакцинации.

Теперь на сайте стопкоронавирус.рф вместе с общей статистикой по количеству новых заражений за сутки, общему числу заболевших, выздоровевших за все время и летальных исходов рядом располагаются данные о вакцинации. По состоянию на 15 октября, первый компонент вакцины получили 51 018 767 россиян, полную вакцинацию двумя дозами прошли 47 558 639 человек.

При нажатии на иконку «Подробные данные» посетитель сайта в первую очередь видит не оперативные данные по заболеваемости, как было раньше, а актуальную статистику по темпам вакцинации. Там же дополнительно присутствует графа «Коллективный иммунитет», который сейчас составляет 45%, судя по данным портала. При этом ни в одном из регионов необходимый уровень коллективного иммунитета к настоящему моменту не достигнут.

Если на этой же странице проскроллить вниз, то там доступна тепловая карта. В зависимости от тяжести ситуации в определенном регионе, для их обозначения предусмотрена разная цветовая индикация с подробным пояснением при наведении курсором.

Карта интерактивная, и при клике на нужный регион автоматически всплывает окно, в котором содержится вся информацию о коронавирусе на данной территории: действующие ограничительные меры, статистика по вакцинации и соответствие критерием (охват тестирования, уровень заболевших, загруженность здравоохранения и коллективный иммунитет) свободного от COVID-19 региона, а также оперативная сводка данных.

Со слов Голиковой, благодаря такой карте каждый гражданин может самостоятельно оценить уровень напряженности в любом регионе и то, как там развивается эпидемиологическая обстановка. Например, если это необходимо ему для планирования путешествия и передвижения по стране.

«Сведения от регионов по вакцинации через информационную систему Минздрава России поступают в Координационный центр правительства России, а затем на наш портал», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В России тем временем число заболевших коронавирусом и летальных исходов не прекращает расти. За последние сутки COVID-19 в стране заразились 33 208 человек, а скончались 1002 человека (условная летальность осталась на уровне 2,79%). Суточные максимумы по этим показателям за все время пандемии в РФ обновляются второй день подряд.

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