Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Петр Ян признался, что эмоционально опустошен после победы на UFC... 05:55
Россиянам назвали способ сэкономить на ОСАГО 05:46
В 2022 году космический корабль «Прогресс» совершил... 05:30
Дочь Тутберидзе осталась без медали на дебютном этапе... 05:24
Политолог Корнилов рассказал, как Великобритания дважды подставила... 05:16
Гэтжи оскорбил экс-чемпиона UFC Кормье из-за высказывания... 05:06
Нац. архив США сообщил, что Трамп пытается заблокировать материалы... 04:56
Игрока «Барселоны» Агуэро госпитализировали... 04:55
Нутрициолог Степанова объяснила, кому могут навредить финики 04:55
Гинцбург заявил, что вакцина при постковидном синдроме может... 04:41
Общество

Преемницей Кузнецовой на посту детского омбудсмена стала ее коллега

Новым детским омбудсменом в России назначена Мария Львова-Белова

close
100%
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»
Новым уполномоченным по правам ребенка в РФ стала сенатор Мария Львова-Белова, известная как учредитель организации содействия социальной адаптации «Квартал Луи». Она сменила на посту детского омбудсмена Анну Кузнецову, занимавшую эту должность пять лет.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового уполномоченного по правам ребенка в России. Указ опубликован на портале правовой информации.

Новым детским омбудсменом стала член Совета Федерации от Пензенской области Мария Львова-Белова. Она сменит на этом посту Анну Кузнецову, с которой раньше вместе работала в пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест».

Львова-Белова в сентябре прошлого года была назначена сенатором Совета Федерации от правительства Пензенской области, входила в комитет по социальной политике. В ноябре 2020 года сенатор стала полпредом верхней палаты парламента по взаимодействию с детским омбудсменом при президенте РФ.

37-летняя Львова-Белова — многодетная мать, у нее пятеро кровных детей (их возраст — от трех до 16 лет) и четверо совершеннолетних приемных. Кроме того, новый детский омбудсмен является опекуном сразу 13 недееспособных молодых людей. Как и предыдущий детский омбудсмен Анна Кузнецова, она замужем за священником.

Львова-Белова окончила Пензенское училище культуры и искусств, а также Самарскую государственную академию искусств. В этом году сенатор также окончила обучение на 4-м потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, так называемой школы губернаторов.

Учредив совместно фонд «Благовест», Львова-Белова и Кузнецова впоследствии стали развивать свои некоммерческие проекты параллельно: Анна Кузнецова — фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», Мария Львова-Белова — АНО «Квартал Луи».

«Я хочу сказать, что Анна Юрьевна Кузнецова... Они работали вместе, параллельно социальные проекты реализовывали в Пензенской области.

Она сегодня является уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации, ее заметили на федеральном уровне. Я не сомневаюсь, что у Марии Алексеевны [Львовой-Беловой] тоже такая судьба в дальнейшем, раз высокие руководители ее заметили», — говорил в 2020 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2017 году Львова-Белова стала членом Общественной палаты РФ, в 2019 вступила в «Единую Россию», став сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества.

«Говорю спасибо конкурсу «Лидеры России» за год непрерывного роста и новые перспективы, а партии «Единая Россия» — за деятельную поддержку и приобретенный опыт. Спасибо всем старшим руководителям, партнерам и волонтерам, кто поддерживал меня и наши добрые проекты все эти годы», — прокомментировала она свое назначение.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+