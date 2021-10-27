«Веха в признании прав людей»

В Соединенных Штатах выпустили первый паспорт с гендером «Х». Это нововведение предназначено для людей, которые не считают себя исключительно мужчиной или исключительно женщиной. В массовый оборот такие паспорта поступят в следующем году, а изменить пол можно будет без предоставления медицинской справки.

В США был выдан первый паспорт с гендером «Х», то есть отметкой о третьем поле. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, такой паспорт смогут получить все желающие начиная со следующего года. «Х» обозначает гендерную идентичность, которая не является исключительно женской или мужской.

«Мы с нетерпением ждем возможности предложить его [паспорт с третьим гендером] всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года», — говорится в письменном заявлении чиновника.

В Госдепе полагают, что выпуск паспортов с указанием «Х» гендера является «вехой в признании прав людей, которые не идентифицируют себя как мужчина или женщина».

Специальный посланник США по правам ЛГБТК+ Джессика Стерн отметила, что власти США приводят официальные документы в соответствие «живой реальности».

Летом этого года о третьем гендере заговорили на общеамериканском уровне. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что такой шаг гарантирует сторонникам ЛГБТ-сообщества равные права. При этом для изменения гендера в документах медицинские справки больше не потребуются.

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По словам Блинкена, американские власти таким образом следуют курсу, намеченному президентом США Джо Байденом. По его словам, Госдеп провел консультации со странами, где такие изменения уже были приняты. Третий гендер можно указать в паспортах в Австралии, Индии, Канаде, Мальте, Непале и Новой Зеландии.

Но люди, указавшие в своем паспорте «Х» гендер, скорее всего, не смогут попасть на территорию России. Представитель одного из визовых центров России пояснил, что документы для въезда в Россию заполняются согласно данным паспорта. Но решение о том, впускать человека в Россию или нет, принимает консульство.

В российском консульстве в США корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что оформить российскую визу иностранцам с гендером «Х» в документах невозможно технически. «На сегодняшний день при оформлении визы в графе пол можно выбрать только из двух вариантов — мужской и женский», — отметил представитель миссии.

При этом сложности со въездом могут возникнуть как у американцев, так и у граждан других стран, где используется третий гендер.