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Общество

Обвиняемого в убийстве на Мосфильмовской не успели довезти до Москвы

Сознавшийся в убийстве экс-банкира Яхонтова совершил суицид в белорусском СИЗО

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Михаил Яхонтов

Михаил Яхонтов

TheSmolenskyBank/YouTube
27 октября в Белоруссии задержали россиянина Андрея Скрипкина. В Москве его заочно арестовали в среду по обвинению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Скрипкину грозило пожизненное лишение свободы. Утром 28 октября — в день, когда его должны были направить в Россию, — стало известно о том, что он совершил самоубийство в СИЗО. Сообщается также, что задержанный успел дать признательные показания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Андрей Скрипкин, признавшийся в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи на западе Москвы, покончил с собой в белорусском СИЗО. Об этом в четверг утром, 28 октября, сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Белоруссии.

Предварительной причиной смерти называется асфиксия. Скрипкина задержали в Белоруссии в среду, 27 октября, – туда он уехал вскоре после того, как совершил убийство.

«На допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно», — передает «Интерфакс».

По сведениям СМИ, Скрипкин пришел домой к Яхонтову «просто поговорить», однако между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого экс-банкир, его жена и сын были убиты.

28 октября Скрипкина должны были направить в Россию, где его обвиняют в убийстве двух и более лиц, а также в убийстве малолетнего. Накануне он был заочно арестован. Ему грозило пожизненное лишение свободы.

Посольство РФ в Белоруссии собирает информацию о суициде Андрея Скрипкина, передает РИА «Новости». «Ситуация и информация о ней развивалась стремительно. Консульский отдел ее проверяет. Мы сами ждем официальный комментарий белорусских правоохранительных органов», — указали в дипмиссии.

Что известно об убийстве семьи банкира

Бывшего директора московского филиала «Смоленского банка» Михаила Яхонтова вместе с женой и маленьким сыном нашли убитыми в их элитной квартире на Мосфильмовской улице в столице. СК возбудил уголовное дело, в качестве одного из мотивов рассматривается «финансовая версия».

По предварительным данным, причиной смерти Яхонтова и его супруги Антонины Носаревой стали ножевые ранения. У их сына Глеба оказалась сломана шея.

Яхонтова в 2019 году осудили за растрату и преднамеренное банкротство банка, недавно он освободился.

Суд над Яхонтовым

В 2016 году Михаил Яхонтов вместе с другими топ-менеджерами «Смоленского банка» был привлечен к уголовной ответственности по делу об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 УК РФ). Банкиры обвинялись в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб.

Согласно материалам дела, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у «Смоленского банка», его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В общей сложности на момент краха Смоленский банк остался должен кредиторам более 19 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Приговор по делу, в котором фигурировал Михаил Яхонтов, был вынесен 5 марта 2019 года. Банкиру было назначено шесть лет колонии общего режима. Недавно он освободился — время, проведенное финансистом под арестом, было зачтено в срок наказания по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии».

Агентство по страхованию вкладов в суде добилось решения о солидарном взыскании с фигурантов дела более 8 млрд руб., которые банк задолжал клиентам. Поэтому среди основных версий убийства рассматривается и связанная с прежней профессиональной деятельностью Яхонтова — нельзя исключать, что преступление может быть как-то связано с какими-то долгами банка.

Сообщается также, что Скрипкин был одним из деловых партнеров Яхонтова.

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