Новый КоАП: какие штрафы грозят россиянам

Минюст России активно прорабатывает проект нового КоАП, который заменит ныне действующий свод правил. В частности, ведомство намерено снизить штрафную нагрузку на граждан и бизнес. Например, штрафы могут быть заменены предупреждением или уменьшены при помощи скидок. О том, каких еще изменений ожидать россиянам, — в материале «Газеты.Ru».

Министерство юстиции России сформировало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и связанных с ним законопроектов. Документ внесут на рассмотрение правительства после согласования и финальной доработки. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.

Как только межведомственная рабочая группа по подготовке КоАП одобрит изменения, документы разместят на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Проект будет подан в кабмин после заключения Минфина, который оценит финансовые последствия. Помимо этого, свою правовую оценку должна дать Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Штрафы для граждан

В проекте Минюста действующие размеры штрафов сохранены, но предусмотрено снижение штрафной нагрузки за счет замены денежного наказания предупреждением. Кроме того, проект нового КоАП предусматривает оплату штрафов с разными скидками.

Если россиянин впервые совершил административное правонарушение, которое не считается грубым, и при этом он не оспаривает нарушение и свою вину, то «административный штраф будет назначаться в размере одной трети минимального размера административного штрафа», пояснили в ведомстве.

Помимо этого, планируется распространить 50%-ную скидку при оплате штрафа в первые 20 дней на все виды административных нарушений, не относящихся к грубым. Сейчас такая скидка распространяется на нарушения, связанные с ПДД.

Для тех, кто впервые совершит легкое административное правонарушение, ему могут просто вынести предупреждение. Составители проекта КоАП отметили, что в новом документе будет на 50% больше составов административных нарушений, за которые может быть вынесено предупреждение вместо штрафа.

Если человек впервые совершил грубое правонарушение или негрубое, но с отягчающими обстоятельствами, то размер штрафа не будет превышать половины от суммы минимального и максимального денежного наказания, предусмотренного той или иной статьей.

«В проекте КоАП вводится запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных (надзорных) мероприятий», — подчеркнули в Минюсте.

Штрафы для бизнеса

По мнению Минюста применение такого подхода позволит не допустить увеличения штрафной нагрузки как на граждан, так и на бизнес. Для предпринимателей и всех юридических лиц действуют примерно те же правила, что и для физлиц.

В частности, административный штраф может быть заменен предупреждением, если он был назначен за административное правонарушение, выявленное во время в ходе государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Такая практика будет применяться в тех случаях, когда правонарушение совершено впервые и не относится к грубым.

Грубые административные нарушения — это наиболее опасные правонарушения. К ним в том числе относятся нарушения законов о противодействии экстремизму, о противодействии коррупции, административные правонарушения, совершение которых создало угрозу причинения или причинило вред жизни и здоровью человека.

Но если грубое правонарушение было совершено при смягчающих или при отсутствии отягчающих обстоятельств, то ответственность за него может быть более мягкой.

«Таким образом, введение категории грубых правонарушений преследует цель снижения штрафной нагрузки на граждан и бизнес без ущерба для сферы общественной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, законных интересов предпринимателей и не приведет к ужесточению правового регулирования», — подчеркнули в Минюсте.

Ведомство также предложило уравнять наказание для малого бизнеса, социальных организаций и индивидуальных предпринимателей. В проекте отмечается, что в случае принятия изменений малый бизнес, социально ориентированные НКО и ИП несут одинаковую ответственность, то есть в существенно меньшем объеме, чем обычные юрлица.

Штрафы за выгул собак

Россиянам придется заплатить и за выгул собак без намордника и поводка. В обновленной редакции КоАП отмечается, что согласно статье 14.9 проекта Кодекса выгул потенциально опасных собак без такого рода защиты приведет к штрафу в размере от 3000 до 5000 рублей.

Сейчас это нарушение регламентируется законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и не предусматривает административной ответственности. Закон запрещает выгуливать собак без намордников и поводков, за исключением огороженной территории, которая принадлежит владельцу животного.

Наказание за ложный вызов экстренных служб

Штраф можно получить и за ложный вызов экстренных служб. Благодаря Минюсту он может вырасти более чем в шесть раз — до 10 тыс. рублей. В новой редакции, как пишет «Интерфакс», об этом нарушении говорится в ст. 34.2 законопроекта. Заведомо ложный вызов может обойтись от 3 до 10 тыс. рублей. Если правонарушителем окажется подросток до 16 лет, то отвечать за его поступок будут родители. Действующие меры наказания предусматривают штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей.

По словам источника агентства, предложение об увеличении штрафа поступило от МВД. Инициативу поддержали «представителями заинтересованных государственных органов и организаций, включая МЧС, Минздрав и ФСБ».

Лишение прав за неоднократное нарушение ПДД

Новый КоАП усилит наказание за вождение в пьяном виде при перевозке детей до 16 лет. «В таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа (50 000 рублей), а срок лишения права управления транспортным средством составит от двух до трех лет», — рассказали ТАСС в Минюсте.

С новым КоАП водители, систематически (от трех раз в год) грубо нарушающие ПДД, будут лишены прав на управление транспортом на срок от одного года до полутора лет. Такие правила вводятся для «повышения уровня безопасности на дорогах».