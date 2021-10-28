На «Муз-ТВ» составили протокол. Что грозит телеканалу

Телеканалу «Муз-ТВ» грозит миллионный штраф или приостановка работы на три месяца — соответствующее наказание предусмотрено в статье КоАП, в рамках которой составлен административный протокол. Речь идет о «о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На телеканал «Муз-ТВ» составлен административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Речь идет о нарушении части 2 статьи 6.21 КоАП.

Как следует из материалов Басманного суда Москвы, соответствующее дело было зарегистрировано в его картотеке 15 сентября. Первое заседание по нему назначили на 17 ноября.

В качестве лица, привлекаемого к ответственности, указывается ООО «Муз ТВ Операционная компания». При этом конкретная причина, по которой на телеканал составили протокол, пока не раскрывается. Представители телеканала заявили, что «не могут ничего сказать по этому вопросу».

Отметим, что максимальное наказание по этой части статьи – штраф 1 млн рублей (для юрлица) либо административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Премия, церемония, проверка

В июне 2021 года Роскомнадзор указал, что проверит церемонию вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ» на наличие в ней пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Эфир прошел 4 июня.

В ведомстве тогда поясняли, что соответствующая информация может распространяться в эфире только в ночное время и только с пометкой «18+». При этом премию «Муз-ТВ» показывали в вечернее время с маркировкой «6+».

Роскомнадзор также обратил внимание, что и на афишах мероприятия были пометки «6+», выразив мнение, что «следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия». Однако последнее не входит в полномочия ведомства, констатировали там. На МУЗ-ТВ составили протокол о гей-пропаганде На телеканал МУЗ-ТВ составлен протокол о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» среди... 28 октября 15:05

Регулятор решил проанализировать записи эфира из-за наряда блогера Дани Милохина в виде половины женского платья и мужского костюма, а также из-за появления певца Филиппа Киркорова, напоминает «Коммерсантъ». Тогда он приехал на церемонию вместе с рэпером Давой (Давидом Манукяном) на белом кабриолете в окружении мужчин с цветами в руках, а блогер Игорь Синяк был одет в платье.

В свою очередь, представитель Киркорова Екатерина Успенская сказала «Подъему», что никакого «образа молодоженов», как и гей-пропаганды, на премии канала 4 июня не было. «Они не переодевались в образ молодоженов. Образ молодоженов подразумевает что? Что это жених и невеста. Кто был невестой тогда, а кто женихом? Каждый прочитал, как захотел.

Никто не скрывал, и Филипп с Давидом не скрывали, что, конечно, это было шоу, но это не было пропагандой».

Часть 2 статьи 6.21 КоАП гласит следующее:

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, – эти деяния, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), если они не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; на юридических лиц – 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток».