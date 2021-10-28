Что западные СМИ пишут о московском локдауне

В Москве 28 октября начали действовать «самые жесткие более чем за год» ковидные ограничения, сообщают западные СМИ. В соцсетях люди шутят, что «локдаун есть, но его как бы нет». Кремль частичное закрытие магазинов и кинотеатров локдауном не считает.

Частичный локдаун начал действовать в Москве 28 октября, ужесточение ограничительных мер предшествует общенациональному периоду нерабочих дней.

Как сообщает агентство Reuters, новые антиковидные ограничения в российской столице «стали самым жестким локдауном более чем за год — на фоне рекордного роста заболеваемости и смертей из-за COVID-19». Москвичам можно покидать дома, в отличие от полномасштабного локдауна летом 2020 года, говорится в статье. Однако новые ограничения указывают на беспокойство властей по поводу рекордного количества летальных исходов из-за коронавируса. «Кремль возлагает вину на нерешительную вакцинацию. Многие россияне говорят, что не хотят прививаться и отвергают все четыре отечественные вакцины. Некоторые объясняют свою медлительность в отношении прививок от COVID-19 недоверием к властям, в то время как другие беспокоятся насчет безопасности препаратов», — говорится в материале Reuters.

Москвичи неоднозначно восприняли новый локдаун, сообщают журналисты агентства. «Ряд горожан считает, что это поможет замедлить распространение инфекции. Другие выражают сомнение в том, что локдаун реально поможет, если не будет привито большее количество сограждан», — отмечается в статье.

Привлекло внимание корреспондентов Reuters также то обстоятельство, что «многие россияне решили, что сейчас идеальное время для отпуска на заграничном пляже — вместо того, чтобы сидеть дома».

Полностью привиты от COVID-19 сейчас 49,1 млн россиян (по официальным данным от 22 октября).



Как сообщает репортер BBC News Ричард Гэлпин, сейчас в Москве «в пасмурный, влажный день немногое поменялось из-за частичного локдауна — улицы разве что кажутся чуть более тихими, чем обычно».

Однако, сообщает он, на московских дорогах по-прежнему много машин, в том числе и такси. «Метрополитен также наполнен людьми, по улицам снуют курьеры на велосипедах, доставляя еду», — говорится в статье британского издания.

Москвичи, должно быть, гадают — что произойдет дальше. Возможен ли полный локдаун в ближайшие дни или недели, если станет ясно, что текущие ограничительные меры недостаточны в свете последней волны коронавируса, задается вопросом Гэлпин.

За минувшие 24 часа в России от COVID-19 умерло 1159 человек, это новый рекорд. В 85 регионах РФ зафиксировано 40 096 новых случаев заражения, что также является рекордным показателем. «Решение об обязательной всеобщей вакцинации не принималось» По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение об обязательной всеобщей вакцинации от... 28 октября 14:47

При этом темпы вакцинации от коронавируса в России существенно выросли за последнее время, заявил 28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней», — сказал он. Спикер Кремля также опроверг сообщения прессы о возможном введении обязательной вакцинации в России.

Локдаун Шредингера

В соцсетях люди отреагировали на новый московский локдаун с юмором. Многие обратили внимание на такое же, как обычно, количество пассажиров в метро.

Слушайте, а локдаун в Москве, вообще, есть? pic.twitter.com/pRuLvrADHw — Никита Фреймут (@Freymute) October 28, 2021

Кто-то указывает на закрытые до 7 ноября кинотеатры, но при этом — открытые аэропорты.

- Извените, в кинотеатр нельзя - локдаун.

- А куда можно?

- В Египет. — Саша ПодМосковный (@AVBoets) October 27, 2021

В это же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве локдауна вовсе нет и он не планируется.

«Хочу обратить ваше внимание, вы сказали «локдаун, как это сделано в Москве». В Москве нет и не планируется локдауна. Здесь очень важный нюанс», — сказал пресс-секретарь президента журналистам. Суть нюанса Песков не уточнил. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не путать локдаун и «режим нерабочих дней».