«Он не таджик, не мусульманин». Что ждет блогера за имитацию секса на фоне храма

Таджикскому блогеру Руслану Бобиеву и его подруге, устроившим эротическую фотосессию на фоне собора Василия Блаженного в Москве, грозит до 10 месяцев колонии за оскорбление чувств верующих. В Союзе таджикистанцев России предложение отправить молодых людей в колонию поддержали и даже призвали увеличить срок. Священнослужитель в свою очередь пожелал Бобиеву удачи, а блогер напомнила, что прежде, чем «хайповать», нужно думать головой.

Прокурор запросила 10 месяцев колонии для блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой, устроивших провокационную фотосессию у храма Василия Блаженного, сообщило агентство РИА «Новости».

«В прениях сторон прокурор попросила приговорить их обоих к десяти месяцам колонии общего режима», — отметил представитель суда. Мировой судья огласит свое решение в пятницу, 29 октября.

Фигурантам дела вменяют действия, выражающие явное «Неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Инцидент произошел в конце сентября, когда Бобиев с Чистяковой разместили в соцсети Instagram фото, на котором блогер и девушка в куртке с надписью «Полиция» имитировали оральный секс на фоне храма Василия Блаженного.

Через несколько часов после появления скандальной фотографии 23-летнего Бобиева и его подругу задержали. На них составили административные протоколы за сопротивление сотрудникам полиции. Также суд постановил выдворить молодого человека из страны. На 10 суток арестовали и Чистову.

Позднее во время общения с сотрудником МВД Бобиев публично принес извинения. Он пообещал, что больше подобных выходок с его стороны не повторится. «Я извиняюсь искренне. Я клянусь, что больше никогда такие вещи не буду делать», — заявил он на допросе.

Его подруга Анастасия Чистова 25 октября тоже принесла извинения за совершенный поступок. Она рассказала, что хотела обрести популярность в соцсетях и поэтому согласилась на съемку.

«Я хочу извиниться перед теми, чьи чувства я оскорбила. Поначалу я не думала, просто хотела популярности и лайков. Сейчас я осознала цену такой популярности — мне приходится отвечать по всей строгости закона, сталкиваться с осуждением общества, родителей, близких мне людей», — отметила девушка.

Глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что несмотря на извинения Бобиева, его нужно судить по всей строгости закона.

«Я бы дал ему самое строгое наказание: за оскорбление символов России, за разжигание межнациональной розни, за оскорбление чувств верующих, нарушение общественного порядка. Считаю, что 10 месяцев — очень мягкое наказание. То, что он натворил — это не только оскорбление чувств православных россиян, но и нас: таджиков и мусульман», — заявил он.

По его словам, в таджикской культуре подобное поведение неприемлемо — даже муж и жена соблюдают дистанцию в публичных местах.

«Он — однозначно не таджик и тем более не мусульманин. Истинные мусульмане не имеют права даже камень бросить в сторону храма или синагоги, не важно. Мы все люди единобожия и считаемся братьями и сестрами. Такое оскорбительное, издевательское поведение на фоне российских символов, святыни должно быть наказано», — подчеркнул Давлатов.

Тем временем настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус поддержал Бобиева — он надеется, что в будущем тот не допустит подобного поведения.

«Человек любого вероисповедания, национальности и происхождения должен знать и понимать, что он живет среди людей, и у каждого есть что-то, что для него бесконечно дорого — его вера, семья. Все мы должны быть очень деликатными по отношению друг к другу.

Когда такие вещи происходят, это очень печально. Вместе с тем, когда человек оступившийся, сделавший большую глупость и преступление, находится в тяжелом положении, хочется пожелать, чтобы он одумался и после всех невзгод жизнь сложилась хорошо. А то, какое наказание он заслуживает, пусть решает суд», — сказал он «Газете.Ru».

Блогер Полина Ананьева, которая активно следила за развитием истории Бобиева и Чистовой, в свою очередь призвала их впредь задумываться о последствиях своих действий.

«Считаю, что каким бы хайповым ни был контент, блогер всегда должен помнить о культуре и законах страны, в которой находится. Я бы все-таки оставила право носить форму людям, законно причастным к ней по профессии, ну или в крайнем случае для тематических камерных съемок. Но не на улице в центре столицы для фото с двояким подтекстом», — заключила собеседница «Газеты.Ru».